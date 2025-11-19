Celebración
Villancicos y solidaridad marcan el inicio de la Navidad en El Corte Inglés de Elche
El centro comercial celebra este viernes el encendido de su fachada con un concierto infantil y un acto solidario junto a Cruz Roja
El Corte Inglés Ciudad de Elche dará la bienvenida a la Navidad este viernes 21 de noviembre a las 19 horas, con un acto público en la puerta principal del centro que combinará música, tradición y solidaridad. Según informó la entidad, la inauguración comenzará con un concierto navideño ofrecido por el coro infantil de la Escuela Ilicitana de Canto EMYC, bajo la dirección de Manuel Ramos, que interpretará una selección de villancicos para abrir la tarde festiva.
Encendido navideño con protagonismo solidario
Una vez concluida la actuación, llegará uno de los momentos más esperados por el público: el encendido oficial de la Navidad en la fachada del edificio. En esta ocasión, el gesto simbólico lo realizarán el presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja Elche, Antonio Ramón Guilabert, junto con voluntarios de la institución, quienes pulsarán el botón que iluminará la decoración navideña del centro comercial.
Colaboración con Cruz Roja Elche
El Corte Inglés ha querido otorgar este protagonismo a Cruz Roja porque el centro acoge actualmente una exposición de Playmobil dedicada a la acción humanitaria que la organización desarrolla en todo el mundo. Además, ambas entidades colaborarán durante toda la campaña festiva en una iniciativa solidaria de recogida de juguetes, cuyo objetivo es que “ningún niño de Elche se quede sin un regalo estas fiestas”, remarcan fuentes del centro. La campaña se desarrollará en paralelo a la programación navideña del establecimiento.
Una tarde para disfrutar en familia
El encendido de luces marcará así el inicio oficial de la Navidad en El Corte Inglés Ciudad de Elche, un evento que, tal como destaca la organización, llenará de magia, música y solidaridad una tarde pensada para el disfrute en familia. Desde la compañía subrayan que esta cita se ha consolidado en los últimos años como uno de los actos que abre la temporada navideña en la ciudad, combinando tradición, actividades culturales y colaboración social.
