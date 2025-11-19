Así es el menú que todo Elche querrá probar en la primera jornada de Menjars de la Terra ¡Apúntate ya!

La cuenta atrás ha empezado y todo apunta a que la jornada inaugural de «Menjars de la Terra» será uno de esos planes que se comentan durante semanas. Incluso si no eres de los que viven pensando en comida, la cita del lunes 24 de noviembre en La Taula (Elche) tiene algo irresistible: un ambiente único junto al Palmeral de Elche, un menú creado solo para esa ocasión y el encanto de un producto que simboliza a toda una comarca, la Granada Mollar de Elche, convertido en protagonista de una experiencia que va mucho más allá de sentarse a la mesa.

Las jornadas «Menjars de la Terra» están abiertas al público y cada año generan una gran demanda.

Para asistir a la inauguración, basta con reservar mesa en el 966 612 033 o escribir a jardinmilenio@porthotels.es.

La nueva edición de estas jornadas gastronómicas rinde homenaje a uno de los tesoros más reconocidos del Baix Vinalopó, distinguido con Denominación de Origen y famoso por su dulzura, su color y ese sabor mediterráneo que no se olvida. Menjars de la Terra recorrerá Elche, Crevillent, Torrellano, Santa Pola y Arenales del Sol con cinco restaurantes como anfitriones, cada uno presentando un menú creado exclusivamente para esta celebración.

El menú: creativo, mediterráneo, sorprendente

La cita inaugural en La Taula, el restaurante del Hotel Port Jardín Milenio, promete un recorrido culinario que combina producto de kilómetro 0, técnica y sensibilidad. Para empezar, un cóctel de bienvenida con Delicias de Elche, tartar de longaniza de pascua con melón de Carrizales a la brasa y samosas de bacaladilla con pericana. Después llegarán los entrantes individuales: una coca Aurora con crema de aguacate y sardina ahumada, seguida de una alcachofa rellena de langostinos con alioli suave.

El restaurante La Taula se encuentra en el Hotel Port Jardín Milenio (Elche) / .

El plato principal resume a la perfección la esencia de estas jornadas: plumilla de cerdo ibérico a la brasa con salsa de dátil, pave de patata y tomates secos. Y el broche final será un homenaje directo al producto estrella: sopa de Granada Mollar, chocolate blanco, yogur, tierra de pistachos y helado de vainilla. Todo acompañado por vinos blanco y tinto de Puerto de Alicante Aromático.

La Taula (Elche)

Cóctel de bienvenida:

-Delicias de Elche

-Tartar de longaniza de pascua con melón de carrizales a la brasa

-Samosas de bacaladilla y pericana con bordelesa de cantueso

Entrantes individuales:

-Coca Aurora con crema de aguacate y sardina ahumada

-Alcachofa rellena de langostinos con ali oli suave de ajo

Plato principal:

-Plumilla de cerdo ibérico a la brasa con salsa de dátil, pave de patatas y tomates secos

Postre:

-Sopa de granada Mollar, chocolate blanco y yogurt con tierra de pistachos y helado de vainilla

Bodega:

-Vino blanco y tinto de Puerto de Alicante Aromático

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas :

966 612 033

jardinmilenio@porthotels.es

Se trata de una experiencia pensada para quienes disfrutan explorando sabores nuevos y para quienes quieren redescubrir los que forman parte de su tierra. Una semana para celebrar la identidad culinaria del Baix Vinalopó y dejarse sorprender por la fuerza de un icono: la Granada Mollar de Elche. ¿Te animas?