El protagonista no fue Franco sino Juan Carlos el 20N en el Hospital General de Alicante

Alicante. Hospital General. A su alrededor, campo y alguna pequeña construcción. Allí llega Pilar Sánchez con contracciones de parto y por indicaciones médicas. Iba a nacer su cuarto hijo. Es 20 de noviembre de 1975 y hace pocos minutos que Franco ha muerto, pero ella y su marido, Joaquín González, "El Carafal", todavía no lo saben. De hecho, aún no rompe el sol la madrugada cuando salen desde Crevillent en la furgoneta de repartir la leche. Arias Navarro tardará varias horas en comparecer ante España para pronunciar la conocida frase: “Españoles, Franco ha muerto”. Eso ocurriría a las diez de la mañana en un mensaje cargado de dramatismo y cuidada escenografía. El país entraba en un luto que duró 30 días y que esa primera mañana dejaba sin clases a los otros tres hijos de Pilar: Joaquín, Pilar y José Antonio.

Los primeros recuerdos

“Recuerdo como si fuera hoy que esa mañana nos despertó mi tía Ino, hermana de mi padre, y nos dijo que nos vistiéramos. Le pregunté por mi madre y me dijo que se había ido al hospital a tener el bebé. Cuando ya llevábamos el uniforme de la escuela, salimos a la calle y una vecina nos dio la noticia. Franco había muerto y se habían suspendido las clases. Para nosotros el día fue importante porque estaba a punto de nacer nuestro hermano. No le hicimos caso a nada más. Bueno, sí, nos encantó no tener cole y poder disfrutar de una jornada de viaje a Alicante”, recuerda Pilar González, la primogénita de la familia.

Los hermanos González Sánchez rememoran juntos aquel día del 20 de noviembre de 1975 mirando una foto de poco después en la que aparecen junto a sus padres. De frente, el entonces recièn nacido / Áxel Álvarez

Un familiar, su tío Santi, el taxista, “nos llevó al hospital donde estaba ingresada nuestra madre. Entonces, a los niños no nos dejaban entrar a la habitación y mi madre, ni corta ni perezosa, sacó al niño por la ventana para que lo conociéramos, como hizo en su día Michael Jackson con su bebé en un hotel de Berlín décadas después (sonríen los cuatro al unísono). Así conocimos a Juan Carlos, nuestro hermano, el que nació el mismo día que Franco murió”. Este es uno de los primeros recuerdos de Joaquín, el primer hijo varón, que entonces tenía cinco añitos, pero que admite que “guardo perfectamente ese momento en la memoria. La fachada blanca del hospital. Alrededor todo campo, nada edificado, y mi madre saliendo por la ventana con el recién nacido. Son imágenes que se te quedan grabadas”.

El pequeño hasta la llegada del nuevo, José Antonio, tiene menos memoria: “Yo me acuerdo de poco, la verdad. Creo que es más por lo que me cuentan que lo que realmente recuerdo, porque entonces estaba a punto de cumplir cuatro añitos”, expone.

Protagonismo futuro en su cumpleaños

Por supuesto, Juan Carlos no tiene ni idea -por experiencia propia- de cómo se vivía en la época, de qué pasó ese día, incluso en los años siguientes, con la Transición. Él ya era un niño del nuevo régimen político, pero también es verdad que el hecho de haber nacido en la jornada del 20N, en la misma en la que Franco falleció, le ha ido marcando sus cumpleaños. “Ahora mismo ya nada de nada, pero sí me ha pasado siendo niño o más joven, cuando ya pude comprender lo que me iban diciendo en casa sobre que ese mismo día fallecía el que entonces era el hombre más famoso de España”, narra el ahora abogado y empresario.

Juan Carlos González -derecha- cumple este 20 de noviembre 50 años, los mismos que hace de la muerte de Franco / Áxel Álvarez

Los cuatro hermanos rememoran aquel día del 20N de 1975 con una foto que se hicieron junto a sus padres poco después, cuando Juan Carlos aún era un bebé en brazos. “Lo que sí es una pena es que tengamos que estar de nuevo viviendo en la división y la polarización. Seguramente es una cosa que interesa a los políticos, que estemos divididos. Ha pasado mucho desde entonces y no es de recibo que sigamos con estas luchas”, coinciden en señalar estos hermanos, que recuerdan que “a la lechería acudían clientes de todo tipo. Unos lloraban por la muerte de Franco, otros no. Mis padres eran humildes y trabajadores. Algún día tenía que pasar. De todos modos sí es cierto que el seguimiento por la televisión fue importante y todavía lo recordamos como el primer acontecimiento que nos puso a todos delante del televisor”.