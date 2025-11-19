Cultura
"La Rella" analitza l'origen del topònim Carrús i les conduccions d'aigua del bisbe Tormo a Elx
La revista, que es presenta este dijous en el Centre de Congressos il·licità, exposa també la història del Teatre Chapí de Crevillent i la recuperació de la navegació tradicional a vela a Santa Pola i Tabarca
El Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó (IECBV) presenta este dijous 13 de novembre, a les 20 hores, el número 38 de "La Rella", l'anuari que des de 1983 recopila treballs d'investigació, divulgació i memòria històrica relacionats amb el Baix Vinalopó i les comarques veïnes. L'acte se celebrarà a la sala de conferències del Centre de Congressos “Ciutat d’Elx”, en una trobada oberta al públic.
Adolf Beltran i els investigadors Mejías i Martínez
En la cita intervindrà Adolf Beltran i Català, periodista d'Eldiario.es, qui oferirà una visió general del contingut d'esta nova edició. A continuació, els investigadors Felipe Mejías López i Gonzalo Martínez Español impartiran una conferència centrada en el seu article “Avatars i reformes de la conducció d'aigües del bisbe Tormo després de la seua construcció”, inclòs en el volum.
El número 38 de La Rella està il·lustrat per les artistes Sol Pérez i Inés Guilabert, i reunix un ampli conjunt de treballs d'investigació, divulgació i ressenyes sobre temes d'interés històric, cultural i patrimonial del territori.
Continguts destacats de la nova edició
Entre els articles inclosos, sobreïx “Crevillent i el món del teatre: estudi i recopilació de la història del Teatre Chapí (1914-2024)”, de Bibiana Candela Oliver, que repassa més d'un segle d'activitat teatral. També figura el citat treballe “Avatars i reformes de la conducció d'aigües del bisbe Tormo després de la seua construcció”, de Mejías i Martínez, juntament amb l'estudi “Esculls artificials electrolítics: atracció i creixement de comunitats marines, millora en la qualitat de l'aigua en els ports i creació d'àrees de busseig”, elaborat per un equip encapçalat per Vicente Montiel Leguéi.
L'investigador Carlos Salinas Salinas aporta l'estudi “Refugiats a Biar 1936-1939”, mentres que Marc Salomón Uroz analitza l'origen del topònim en “Sobre l'etimologia de Carrús”. Per part seua, Vicent F. Soler Selva firma “Les primeres escoles graduades de Crevillent”, on repassa l'evolució educativa de la localitat.
En l'apartat “Materials per a l'ensenyança”, destaquen els treballs de Joan Nave Fluxà, amb “Teatre i escola: un vincle imprescindible”, i Francisco de Borja Rodríguez Valverde, autor de “15 anys d'un Pere Ibarra digital: la Càtedra institucional de la UMH”.
Estudis sobre astronomia i patrimoni rural
La secció “Notes i comentaris” inclou investigacions tan diverses com “L'eclipsi de sol del 12 d'agost de 2026”, d'Enric Marco Soler; “El *Setiet i el Camp d’Elx. Tres dècades de patrimoni rural en la revista del Museu Escolar de Puçol”, de Rafael Martínez García; i “La recuperació de la navegació tradicional a ciri a Santa Pola i Tabarca”, de Pascual Orts Antón.
El volum es completa amb la Memòria d'activitats del IECBV de l'any 2024 i un extens apartat de ressenyes bibliogràfiques a càrrec de diversos autors.
Amb més de quaranta anys d'història, La Rella s'ha consolidat com una publicació de referència comarcal, “una labor fonamental per al coneixement i la preservació del patrimoni històric, artístic, natural i social del Baix Vinalopó", destaquen des del IECBV.
