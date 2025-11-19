Vecinos de Arenales del Sol exigen mantener el doble sentido en un tramo de la avenida principal y el Ayuntamiento asegura que es “técnicamente imposible”

La pedanía de Elche de Arenales del Sol afronta estos días un debate polémico a raíz de las obras -ya en marcha- de reordenación del tráfico en su avenida principal, San Bartolomé de Tirajana. Un grupo de residentes ha iniciado una recogida de firmas entre las comunidades de propietarios para pedir que se mantenga el doble sentido de circulación entre la calle Islas Canarias y el número 52, un tramo de aproximadamente 250 metros que, según sostienen, permitiría reducir rodeos y evitar futuros problemas "graves" de saturación viaria cuando llegue la temporada alta. El Ayuntamiento niega que se vayan a dar esos problemas y alega que la propuesta vecinal es imposible técnicamente.

Los vecinos alertan de más tráfico, rodeos y contaminación

Una portavoz del grupo vecinal explica a INFORMACIÓN que la conversión del paseo en un vial de sentido único desde la rotonda de entrada a la pedanía obligará a muchos residentes a “dar una vuelta completa por la parte alta” para realizar desplazamientos cotidianos, como acudir a los supermercados de Gran Alacant o acceder a sus viviendas. “Lo que antes era un trayecto corto se convertirá en un recorrido de casi dos kilómetros. Es incómodo, contamina más y congestiona las rotondas superiores. Será como hacer un circuito circular cada vez que necesitamos movernos, lo cual incidirá en el medio ambiente de forma negativa. Recorridos más largos, el doble distancia. Más contaminación, atascos", reflejan los vecinos.

Además, indican que "los vehículos de emergencias tendrán mucho más difícil la llegada y maniobrabilidad en los carriles estrechos. Esperemos que nunca haya ninguna desgracia”. Los portavoces aseguran que los vecinos están indignados y "encima ya han comenzado a pintar la dirección única".

Tramo de Arenales del Sol donde se debiera establecer el doble sentido / INFORMACIÓN

Los vecinos señalan que las molestias no solo afectarán a los residentes, sino también a quienes visitan la pedanía en verano o acuden a sus playas y comercios. Temen que el volumen de vehículos concentrado en la parte alta acabe generando colas en horas punta, especialmente teniendo en cuenta que Arenales “pasa de 3.000 a más de 30.000 personas en temporada estival”, sin contar visitantes de un solo día. A este aumento de desplazamientos, añaden, se sumaría el impacto ambiental que podría generar más tráfico en las cercanías del Clot de Galvany, una zona de especial protección.

El grupo vecinal insiste en que su intención no es frenar la remodelación ni el incremento de plazas de aparcamiento, sino “introducir un ajuste lógico” que, según defienden, podría aliviar la circulación sin alterar el espíritu del proyecto. Por ello han optado por la recogida formal de firmas y anuncian que van a presentar un escrito en la OMAC en los próximos días para solicitar de manera oficial que se revise el trazado antes de que finalice la pintura y señalización definitiva del paseo.

Los vecinos marcan con círculos la zona donde aseguran que se producirán las congestiones en la pedanía de Elche de Arenales del Sol / INFORMACIÓN

El Ayuntamiento: “No cabe el doble sentido y el autobús no puede girar”

El concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, rechaza la propuesta vecinal y sostiene que el cambio de sentido es “una decisión técnica respaldada por informes de Tráfico y Policía Local”, además de derivarse de la necesidad de ordenar la convivencia entre autobuses, vehículos privados y camiones de servicios públicos. “No se trata de una cuestión estética ni política, sino de seguridad y funcionalidad”, afirma, poniendo como ejemplo los problemas que se dan en la avenida San Bartolomé de Tirajana cuando coincide un autobús con un camión de la basura o dos camiones o dos autobuses.

Guilabert recalca además que si se mantuviera el doble sentido en el tramo reclamado por los vecinos “no se permitíra físicamente” habilitar dos carriles sin eliminar por completo el aparcamiento de primera línea y comprometer la anchura mínima de seguridad. A ello se suma que los autobuses “no pueden girar por la calle Islas Canarias”, lo que haría inviable garantizar la ruta del transporte público si se introdujera la medida en el tramo solicitado. “La propuesta no cumple los requisitos de maniobrabilidad y tampoco permitiría mantener el servicio con normalidad”, señala.

Los vecinos han marcado en un mapa lo que permitiría la opción de la doble dirección en Arenales del Sol / INFORMACIÓN

El edil recuerda que el proyecto fue explicado en reuniones de distrito, donde participaron numerosos vecinos y comerciantes de la zona, y que durante ese proceso solo se plantearon dos peticiones: retrasar el inicio de las obras para no interferir con los puentes de octubre y reorganizar la ruta del autobús. “Ambas se atendieron”, asegura. De hecho, la línea realizará ahora un recorrido circular de subida y bajada para mejorar la conexión interna de la pedanía. Y los trabajos comenzaron ya en noviembre por petición de los comerciantes.

Respecto al temor de los vecinos a futuros atascos, Guilabert subraya que “los estudios técnicos indican que el tráfico estará mejor ordenado y no habrá un aumento de vehículos en los puntos que mencionan”. Según el concejal, la antigua configuración, con autobuses, camiones de basura y vehículos particulares cruzándose en un vial estrecho, generaba frecuentes bloqueos que ahora quedarán resueltos. “Había veces en que un autobús y un camión de recogida de residuos tenían que maniobrar marcha atrás hasta encontrar una calle donde dejar pasar al otro. Ese problema desaparece con la nueva ordenación”, afirma.