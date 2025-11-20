Carrera Wo&Man Raid 2025 de Elche: una yincana gigante por equipos por toda la ciudad
La prueba recorrerá los lugares más emblemáticos y tendrá una versión mini para menores de 16 años
Elche vivirá el próximo día 29 una jornada muy especial y deportiva con la celebración de la Carrera Wo&Man Raid 2025, una especie de yincana gigante en la que se compite por equipos y que recorrerá toda la ciudad. Esta prueba es lo que se conoce como raid de orientación en la que entran en juego la estrategia y el trabajo en equipo.
La carrera es por equipos de dos o tres personas y el objetivo es encontrar las balizas colocadas por Elche y que están marcadas en un mapa. Cada una de estas señalizaciones tiene una puntuación y el equipo ganador será el que consiga más puntos durante la duración de la prueba, de 10.00 a 16.00 horas.
La yincana cuenta con varias modalidades como la orientación urbana, un recorrido en bici, correr o andar por la sierra, y una zona en la Universidad Miguel Hernández, donde al menos uno de los participantes deberá ir patinando.
La salida está programada para las 10:00 horas en el Paseo de la Estación, y la meta será en el mismo lugar.
Menores y descuentos
Para los niños se ha organizado también una mini-raid para menores de 16 años, que saldrá a las 11:00 horas, y solo durará 3 horas.
Además, el Consejo Superior de Deportes, subvenciona la inscripción de las 80 primeras mujeres en inscribirse a la prueba. Puede haber equipos de hombres, mujeres o mixtos.
