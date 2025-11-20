El ciberataque en Elche deja un "caos" en las bolsas de trabajo, personal sin fichar y sin cobrar horas extras y el 010 colapsado

El PSOE no está satisfecho con la información que le está dando el equipo de gobierno (PP y Vox) tras el ciberataque sufrido por el Ayuntamiento de Elche el pasado domingo 24 de agosto, que obligó a paralizar al día siguiente la maquinaria municipal y que durante más de un mes ha tenido suspendida la tramitación burocrática. Además, la declaración de Amber Strict que aplicó el gobierno municipal blindó la posibilidad de que accedieran a saber qué está pasando o qué se está haciendo. La oposición incluso ha llevado este asunto al pleno sin obtener resultados.

Ya han transcurrido casi tres meses sin que haya una normalidad, a juicio del portavoz municipal, Héctor Díez, quien convocó este jueves una rueda de Prensa para denunciar que los servicios municipales "distan mucho de una situación normal", pese a la apariencia que da el gobierno. Para demostrarlo, citó una lista de graves disfunciones que les han trasladado muchos funcionarios y que incluyen trabajadores que no pueden fichar a diario, servicios extraordinarios que no se pagan desde principios de año, expedientes de bonificación acumulados sin tramitar y la centralita del 010, teléfono de información municipal, colapsada. Algunos trabajadores aseguran que a menos de mes y medio de la conclusión del ejercicio los responsables de áreas les están preguntando cuántos días libres les quedan porque esta información ha desaparecido de los ordenadores o no pueden acceder a ella. Como se recordará, de los últimos seis meses uno de los dos servidores físicos seguía encriptado.

Ante esta situación, el jefe de la oposición exigió al equipo de gobierno "más tesón y trabajo en resolver la situación" y urgió a que se les dé cuenta "de esa Comisión de Investigación del Ciberataque de la que no se sabe absolutamente nada". El socialista aprovechó para lanzar otro dardo al alcalde, Pablo Ruz, "podrá decir que todo funciona, que todo brilla, pero la realidad es que estamos inmersos en una mala gestión".

Una imagen facilitada por el PSOE de lo que ocurre hoy mismo en el Ayuntamiento de Elche / INFORMACIÓN

Perjuicio

Según Díez, la situación actual perjudica tanto al funcionariado como a la ciudadanía, con "personas que no saben en qué posición está en las bolsas municipales, correos electrónicos de la plantilla que siguen sin funcionar y empleados sin teléfonos IP para poder atender a los ilicitanos por teléfono". El edil subrayó que esta situación "provoca es que tengamos funcionarios sin medios, sin cobrar servicios extraordinarios y una ciudadanía que cada vez está recibiendo peores servicios".

Piden explicaciones por la retirada de una escultura El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Héctor Díez se ha referido este jueves a la polémica por la retirada "con nocturnidad y alevosía" de la escultura de Salvador Soria —Premio de las Artes de la Generalitat en 2009— ubicada frente a la casa de la Virgen y que llevaba décadas en ese lugar. El edil ha solicitado a Ruz que "se contenga" en su actitud de generar polémicas. "Va de polémica en polémica", ha afirmado el portavoz socialista, quien le ha reclamado que "trate de escuchar y de reflexionar" porque "lo que no puede ser es que tengamos un alcalde que está alejado absolutamente de la ciudadanía".Los socialistas aseguran que, si se quiere poner una escultura en honor a la Venida de la Virgen, “no hay ningún problema” pero el planteamiento no es quitar una escultura consolidada, con la excusa de poner una fuente, para retirarla de su ubicación y poner otra. Por ello, Díez ha exigido al Ejecutivo local, tanto públicamente como por escrito, que explique "dónde está la escultura de Salvador Soria, que detalle los trabajos de restauración que se le van a realizar y, más importante aún, quién las va a realizar", así como "en qué lugar de la vía pública, que esperamos que sea predominante, se va a instalar" la obra. Díez ha concluido que "todos los alcaldes han puesto calles, todos han puesto esculturas", pero ha insistido en que "Elche se tiene que parecer a los ilicitanos cada vez más" y no a su alcalde. Díez ha concluido diciendo que se han pedido los informes técnicos para la retirada de la escultura, las actuaciones que se van a realizar y la ubicación posterior.

Correos fraudulentos

El concejal insistió en la idea de que muchos teléfonos municipales, e incluyó los que a su partido se proporcionaron a comienzos del mandato, siguen recibiendo mensajes de spam e intentos de estafa. Algo que también sucede con el correo electrónico del grupo municipal. Según los socialistas, aunque puede ser normal recibir este tipo de misivas de ciberdelincuentes, el número se han multiplicado a raíz del ciberataque por lo que consideran que existe una evidente razón, como es que los datos de números y correos han sido vendidos o facilitados a hackers. Un portavoz municipal negó este hecho porque, aseguró, no tiene constancia desde los organismos públicos que esto haya sido así. Ante esta aseveración, los socialistas muestran sus móviles y sus correos para mostrar cómo están sufriendo esta situación, algo que también les han asegurado funcionarios o, incluso, ediles del propio equipo de gobierno.