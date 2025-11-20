Aprueban la compra de 500 discos duros y pagar 149.000 euros por horas para salir a flote del ciberataque en Elche

"El Ayuntamiento de Elche no tiene los medios ni el conocimiento para poder establecer todas las medidas de seguridad que se tienen que implementar ahora. Estamos hablando de algo que es muy técnico en materia de ciberseguridad". Así explicó el concejal de Innovación, Claudio Guilabert, la necesidad de acudir a empresas externas para devolver la normalidad tras el ciberataque del pasado 24 de agosto. El edil lo hizo para justificar el pago a la empresa S2grupo de 149.000 euros por horas de sus informáticos para sacar cuanto antes a la administración ilicitana de la actual situación. Han pasado casi tres meses y por lo que dijo el edil no será el último desembolso. El concejal añadió que esta empresa informática, "desde que sufrimos el ciberataque está todos los días aquí, en el Ayuntamiento, trabajando mano a mano con los técnicos municipales. Es especialista en ciberseguridad y además también en levantar nuevos sistemas, sobre todo en administraciones públicas y en empresas".

El concejal dijo que el acuerdo con la mercantil fue uno de los contratos que se declaró de emergencia, "para intentar salir de manera airosa y lo antes posible de esta situación. La mercantil cobra según certificaciones. El acuerdo este jueves para este pago no fue el único al que se llegó en la junta de gobierno por el ciberataque. Guilabert relató que se han adquirido, en dos tandas, 500 discos duros porque cuando se dieron cuenta de que había que formatear más de 2.000 ordenadores era más rápido la sustitución de los mismos que proceder a su limpieza, lo que se podía hacer de forma más rápida fuera del equipo informático. En total, 3.775 euros para 200 discos que se compraron el 2 de septiembre y, más tarde, otros 300 por 5.662 euros. La Mercantil Gispert, que fue la adjudicataria, podía servirlos en 24 horas y eso fue definitivo.

Un funcionario, frente a su ordenador apagado / Áxel Álvarez

Certificación

También se acordó el pago de una certificación a otra empresa por 8.470 euros para gestionar los certificados digitales tanto de los empleados como de los representantes públicos; y otros 17.718 euros a otra mercantil para la adquisición de un servidor de contingencia al que, posteriormente, hubo que ampliarle tanto la memoria como el almacenamiento, detalló el concejal, "algo que era necesario para poder levantar todo el sistema, ya que estaban inoperativos los servidores del Ayuntamiento".

Guilabert añadió, a preguntas de los periodistas que, "como dijimos, estamos trabajando ya de manera mucho más específica en cada departamento, según las necesidades que nos van remitiendo, estableciendo los programas informáticos para cada departamento y puesto de trabajo y abriendo en este caso también pasarelas con otras administraciones y organismos que son necesarias para seguir con los trámites, pero siempre en este caso vamos con total seguridad y cumpliendo todas las medidas". Por ahora, añadió no se ha contratado a la empresa que tiene que tratar de desencriptar el servidor donde está almacenada parte de la información municipal de los últimos seis meses, la que aún no estaba a buen recaudo en una nube (clown) informática. El edil explicó este retraso porque es una decisión que tiene que tomar un organismo público, según la relación de empresas que le facilite el Ayuntamiento entre los aspirantes, en función de su experiencia en esta tarea, "tenemos un abanico de empresas", concluyó.