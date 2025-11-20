Compromís asegura que los distritos en Elche son órganos políticos y no de participación ciudadana

La portavoz municipal de Compromís, Esther Díez, ha denunciado este jueves "la inutilidad de los distritos, que no están sirviendo para dar voz real a las demandas de los vecinos y vecinas de barrios y pedanías", y propuso que en el debate del estado de la ciudad sean las entidades quienes vehiculen las demandas. La concejala hizo estas declaraciones junto a representantes de la formación en las juntas de distrito del municipio. Al respecto, señaló que “un año y medio después de su puesta en marcha, podemos acreditar que las advertencias de Compromís sobre la ineficiencia de estos órganos tal y como los han planteado PP y Vox se han hecho más que evidentes”. El debate en Elche se celebrará el 4 y 5 de diciembre.

La concejala añadió que “Ha quedado retratado que la participación de las entidades está muy limitada al disponer de un solo representante en estos órganos, algo que de manera inicial Pablo Ruz ni contemplaba. También es evidente que no hay posibilidad de llevar a cabo actuaciones transformadoras porque el presupuesto se destina principalmente a inversión ordinaria en fiestas que ya asumía anteriormente el Ayuntamiento en otras áreas”. Ante esta situación exigió, "la recuperación de los presupuestos participativos”.

La portavoz municipal apuntó que “Pablo Ruz ha querido hacer de estos órganos políticos y no de participación ciudadana, hasta el punto de que son los presidentes y presidentas de distrito, votados por PP y Vox, quienes hacen de portavoces de los barrios y pedanías en el debate del estado de la ciudad, lo que el pasado año se tradujo en una complacencia clara con el equipo de gobierno, en lugar de servir para vehicular las demandas de los vecinos y vecinas”. Díez añadió que "Compromís propone que sean los representantes de las entidades del distrito quienes transmitan estas reivindicaciones en el debate del estado de la ciudad para que tengamos garantías de que se traslada la opinión real de la ciudadanía y no un relato interesado". Y auguró la vuelta al gobierno de la ciudad de Compromís en 2027, "entonces daremos a estos distritos el papel participativo que deberían haber tenido desde un principio”.

El debate tendrá lugar dentro de dos semanas / Áxel Álvarez

Centro de salud

También intervino el representante de Compromís en la junta de distrito de Torrellano, Víctor Moreno, quien explicó que “el partidismo en las juntas de distrito ha llegado hasta el punto de que PP y Vox impiden que se tramiten aquellas propuestas con las que discrepan, como es el caso de nuestra propuesta para exigir a la Conselleria de Sanidad la construcción de un centro de salud en Torrellano”. Añadió que "ya impidieron su votación en una anterior junta y ahora arguyen que elevar una demanda a otra administración no es competencia de la junta, cuando es algo falso porque no se regula en el reglamento de distritos; de hecho, en nuestro propio órgano se han aprobado otras propuestas de PP o Vox para instar a otras administraciones a actuar”, dijo.

Víctor Moreno lamentó que “los vecinos y vecinas de Torrellano, y esto es extensible al resto de barrios y pedanías, vean cómo Pablo Ruz les prometió un órgano para hacer grandes actuaciones y vehicular sus demandas y la realidad es que se enfrentan a una dinámica en que los gastos los decide el presidente de manera unilateral en buena parte de las ocasiones, donde las iniciativas se limitan a gastos de fiestas que antes cubría la propia Concejalía y encima ni tan sólo pueden trasladar las demandas que tienen”.