La Coordinadora Feminista acusa al Ayuntamiento de Elche de usar un lenguaje machista y urge el plan de igualdad tras dos años de espera

La Coordinadora Feminista reivindica que el Ayuntamiento ponga en marcha, y tras dos años de espera, el plan de igualdad de Elche que enfatizaría en cuestiones como un lenguaje inclusivo. El colectivo anunció este jueves desde la Plaça de Baix la programación con motivo del Día Internacional por la erradicación de la violencia hacia las mujeres, el próximo 25 de noviembre, y aprovechó la ocasión para reprobar que el Ejecutivo local de PP y Vox emplea un lenguaje machista, poniendo el caso de que haya concejalas que no mencionan su cargo en femenino o que se hayan puesto nombres a edificios en masculino, como la Casa del Mayor, como ejemplo.

En otro oden de cosas, desde la entidad afean que en el plan de igualdad no hayan participado las entidades feministas de la ciudad y critican que hay otros documentos que, pese a estar aprobados siguen sin ser una realidad, como el caso de la ordenanza contra la prostitución y exigen al Consistorio campañas de promoción para anunciar a las mujeres qué servicios tienen a su disposición como, por ejemplo, es el Centro Mujer 14 horas, que según la Coordinadora Feminista está en funcionamiento pero por lo que han podido saber desde la agrupación no se les informado a las mujeres ilicitanas de ese nuevo servicio por los medios de los que dispone la administración, sea la local o la autonómica, como puede ser a través de las entidades que conforman el Consejo de la Mujer u otros canales.

"Deriva negacionista"

En otro orden de cosas condenaron una “deriva negacionista" por parte del Ejecutivo local de PP y Vox sobre lo que entienden que es un problema estructural del machismo "con todas las evidencias que existen, lo que invisibiliza este drama y merma los recursos destinados para combatirlo”, repuso la integrante Marisa Bartolomé, quien también incidió en la afección que tienen los conflictos bélicos en el mundo y que según datos de las organizaciones humanitarias advierten que la violencia sexual relacionada con estos conflictos ha aumentado un 87 % en dos años.

Marisa Bartolomé, una de las integrantes de la Coordinadora Feminista, durante la presentación este jueves de los actos por el 25N / INFORMACIÓN

La Coordinadora Feminista se ampara en que la conmemoración del 25N pretende poner de relieve que sigue existiendo una impunidad de los agresores, por lo que exigen más protección para frenar los asesinatos a mujeres. Trasladaron que hay 1.333 víctimas desde que se cuentan las cifras, 38 solo este año, así como tres niños y niñas a manos de la violencia vicaria y que ha dejado a 20 menores de edad huérfanos.

De pintacaras a una perfomance por las asesinadas

En cuanto al programa de actos, las actividades arrancarán el próximo martes desde las 17.30 horas frente a la fachada del Ayuntamiento. Desde allí habrá pintacaras a cargo de Animajoc y participarán tejedoras en público del Hort de Felip, entre otras actividades. Precisamente desde la Coordinadora temen que el adelanto del montaje navideño en la Plaça de Baix pueda dificultar la celebración, por lo que han instado al equipo de gobierno que se tenga en consideración la cita para que los elementos no interfieran en los actos.

Al hilo, la concentración comenzará a las 19 horas con la performance habitual para recordar a todas las mujeres asesinadas en un acto que estará conducido por la periodista y presidenta de la Asociación de Informadores de Elche, María Teresa Bolívar. La encargada de la lectura del manifiesto será la coordinadora de Elche Acoge, Trini Urbán.