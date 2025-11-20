Detenido en Guardamar el autor de un robo cometido en una vivienda de Elche hace casi dos años

Alguien entra a primeras horas de la tarde en una vivienda situada en El Altet y se lleva unos pendientes de oro, un bolso, un teléfono móvil y un perfume. Es 12 de enero de 2024. Lo hace después de haber saltado el vallado que cerca la casa unifamiliar, y tras haber forzado la puerta de la terraza. Las víctimas dan aviso a la Policía Nacional de Elche, que, una vez allí, procede a la inspección del lugar de los hechos. Allí los efectivos comprueban que el interior del inmueble está revuelto y que incluso se ha llegado a arrancar la puerta corredora de unos de los armarios. Ahora, hace solo unas semanas, los agentes de la Comisaría ilicitana han logrado dar con un supuesto autor de los hechos. Fue localizado en Guardamar. Los policías lo han conseguido por las pruebas que encontraron en la casa y que les permitieron llegar a ese presunto asaltante. El arrestado, en este sentido, es un varón de nacionalidad moldava de 32 años que se encontraba en España en situación irregular y que no sólo tenía múltiples antecedentes penales y policiales por hechos similares, sino que estaba siendo buscado por un juzgado de Orihuela por otro robo con fuerza en las cosas. El detenido pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Torrevieja.

Puertas manipuladas

Sin embargo, no es el único arresto practicado por la Policía Nacional de Elche en los últimos días por robos o, al menos, por intentarlo. También se ha detenido a un varón después de que fuera sorprendido manipulando cerraduras en la ciudad. Todo comenzó cuando un hombre, al llegar a su casa, descubrió que su cerradura había sido manipulada, aunque, cuando entró al piso, vio que todo en el interior estaba en orden. Fue entonces cuando una vecina, desde una ventana, le dijo que habían intentado taladrarle la puerta, y que el supuesto autor estaba en un parque cercano e incluso intentaba hacer lo propio con los accesos a otras viviendas de la zona. Al final, resultó apresado este hombre de nacionalidad española de 40 años por robo con fuerza en grado de tentativa. Tenía hasta doce antecedentes por hechos similares.

Con alimentos fuera

Una detención en la que fue clave la colaboración ciudadana, al igual que ocurrió en otro robo con fuerza ocurrido en Elche, en este caso, en una panadería. Los hechos tuvieron lugar de madrugada, entre las cinco y las seis de la mañana, hace unos días. Alguien que pasaba por la zona comenzó a ver movimientos sospechosos a la puerta del establecimiento. Así las cosas, dio aviso a la Policía Nacional. Al llegar los agentes, uno de los testigos confesó eso: que tenía sospechas de que podía haber alguien en el interior del comercio. Con estos puntos de partida, se avisó al propietario y, al acceder al interior, se encontraron con que había una persona dentro. Mientras, fuera, había alimentos varios y una chaqueta.

Hasta 500 euros

De hecho, el propio testigo aseguraría en su declaración ante los agentes que iba caminado por ese entorno cuando, de pronto, vio a un hombre apoyado sobre una sudadera que estaba hablando con otro que se encontraba en el interior de la panadería, y preguntando, según parece que se recogió posteriormente en los informes, si no había más alimentos, entre ellos, “mortadela”. Sin embargo, a la llegada de los efectivos policiales el de fuera ya no estaba, aunque sí se arrestó al que estaba en el interior, un español de 49 años con antecedentes varios. Posteriormente, el dueño del local testificaría ante la Policía Nacional que había notado que la chapa de la rampa de acceso para personas con discapacidad estaba algo levantada, que una parte de la puerta se encontraba fracturada, y que faltaban varios artículos comestibles y dinero, con una valoración global de 500 euros, a expensas de la cuantificación de los daños materiales.