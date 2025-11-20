Elche instalará más de un centenar de cámaras de videovigilancia y de lectura de matrículas

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Elche ha aprobado este jueves la adjudicación de un contrato del suministro de equipamiento de vigilancia por un importe de 138.674 euros que supondrá el suministro de 65 cámaras de interior, principalmente para su instalación en edificios municipales como espacios museísticos, centros sociales o culturales, además de 35 cámaras de exterior y otras 15 de reconocimiento automático de lectura de matrículas. Su misión será el control de accesos y de presencia, montar algún circuito cerrado de televisión, evitar hurtos o intrusismos en edificios municipales. El contrato se ha adjudicado a Sabico Seguridad SA.

El portavoz adjunto, Claudio Guilabert, dijo que el objeto es "monitorizar puntos críticos en el casco urbano, pedanías, barrancos o caminos concretos en función de las necesidades que existan y controlado todo por la Policía Local”. El suministro se realizará en un plazo de dos meses y el uso de algunas de las cámaras, al tratarse de exterior, estará sometida a una autorización previa por parte de la Subdelegación del Gobierno cuando se trate de seguridad no de gestión del tráfico. El responsable municipal detalló que la instalación se decidirá en función del criterio policial. Este contrato no está relacionado con otro ya anunciado para la mejora de la seguridad en el polígono de Carrús, que dependen del IVACE, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. El concejal dijo que son nuevos puntos sobre los ya existentes y que se va mejorando el tipo de cámaras, "por ejemplo, las analíticas o la de lector de matrículas" y añadió que servirán también para evitar o perseguir delitos. "La Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local pueda solicitar la información y se facilitará grabaciones" y recordó que el Ayuntamiento está inmerso en un proceso de digitalización de todas las cámaras que existen en la vía pública. "Estamos monitorizando muchísimas zonas, tanto cruce de caminos de pedanías, los accesos a la ciudad de Elche, también estamos monitorizando los barrancos. Al final, esto es un suministro que, dependiendo de las necesidades, pondremos esas cámaras. Ahora es cuando nos tenemos que sentar. Hay muchos edificios municipales que también necesitan esa renovación de cámaras, por eso están las de interior, que son el paquete más grande". Como ejemplo, el concejal puso espacios museísticos o centros sociales.

Claudio Guilabert / INFORMACIÓN

Otros acuerdos

En la junta también se aprobaron otros acuerdos, como la adjudicación de manera definitiva a la mercantil Podium Gestión Integral del contrato de servicio de gestión y ejecución del programa de envejecimiento activo que pone en marcha la concejalía de Familia, Infancia y Mayores. Las actividades que integran este programa son gratuitas y están relacionadas con la actividad física y promoción de la salud, la estimulación cognitiva y bienestar emocional y la alfabetización digital. El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas de 60 o más años que están empadronadas en Elche.

Este año se ha incluido la natación y otras actividades acuáticas, mientras que el resto de actividades se desarrollará al aire libre. El presupuesto anual es de 80.000 euros, el doble de la cantidad destinada hasta ahora, para aumentar el número mínimo de horas de talleres y acciones a impartir hasta alcanzar las 2.500 horas anuales. El contrato tendrá una duración inicial de dos años, con la posibilidad de prórroga hasta 3 años más.

También se aprobó el inicio del expediente de licitación del contrato de obras de mejora de la accesibilidad y colocación de marquesinas en paradas de autobús urbano, en su fase II. El presupuesto base de licitación es de 190.472 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Las empresas disponen de 20 días naturales para la presentación de ofertas. El edil dijo que en la fase I se han llevado a cabo actuaciones de mejora en las paradas del entorno de la Ciudad de la Justicia, el Centro de Salud de Altabix o la calle Diagonal.

Construcción: Criterio unificado en el vuelo de fachadas La junta aprobó la unificación del criterio de interpretación sobre el cómputo de superficie terciaria y cuerpos volados. El acuerdo supone que no se permiten vuelos cerrados ni semicerrados en las fachadas que dan al espacio libre interior de la manzana. En cambio, see permiten vuelos abiertos tanto en las fachadas que dan a vía pública como en las que dan al espacio interior libre de la manzana. La totalidad de los vuelos no podrá superar el 60 % de la longitud total de fachada y un m de vuelo. Esto afecta sobre todo a lo que son los promotores para nuevas construcciones. La licencia de obra más relevante que se aprobó es la construcción de un edificio de 15 viviendas en la Avenida de Dolores. Igualmente destaca el proyecto de líneas subterráneas de media tensión en el tramo 1 del proyecto de urbanización del sector E-21 del Plan General, lo que es necesario para seguir continuando con su desarrollo. Claudio Guilabert explicó que se tienen que soterrar las líneas de media tensión y de alta tensión y la autorización dada es para las primeras.

También se aprobó la adjudicación del contrato de suministro de vehículos para la renovación del parque móvil municipal. En concreto, se trata de un contrato por un valor de 158.000 euros para un furgón, un furgón largo con cesta de 15 metros y un turismo berlina. Igualmente, el seguro de la flota de vehículos municipales, que asciende a 140.000 euros y que se gestiona por la Federación Española de Municipios y Provincias, adjudicado a la compañía Zurich.

Secciones electorales

Asimismo, se acordó fusionar las secciones electorales 007 y 006 del Distrito 04, que son colindantes, en una única sección, la 006. De esta forma, la fusión daría lugar a una sección con un total de 1.145 electores, cifra que se encuentra dentro de los márgenes establecidos por la Ley Orgánica de Régimen Electoral que determina un mínimo de 500 electores y un máximo de 2.000 por sección. Antes de esta fusión, la sección 007 contaba con 513 electores, por los 632 de la 006. Esta sección electoral se encuentra en el entorno de las calles Asunción Parreño García, Pablo Surra de Garay, Juan Díez Martínez, José María Soler Agulló, Monserrate Guilabert Valero y León Sánchez Sáez. Igualmente, se acordó librar las indemnizaciones a los pedáneos, que perciben 695 euros semestrales, lo que suma 17.375 euros.