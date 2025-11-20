Desarrollo
Elche modernizará siete centros cívicos de pedanías con fondos europeos
Las ayudas Leader financian la instalación de paneles LED informativos y mejoras en paradas de autobús en distintas zonas del término municipal
El Ayuntamiento de Elche ha recibido cerca de 292.000 euros en ayudas europeas LEADER, financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para impulsar tres proyectos de modernización en varias pedanías del municipio. Las iniciativas, aprobadas con una financiación de hasta el 80 % del coste, permitirán mejorar servicios públicos, reforzar la cohesión territorial y avanzar en la modernización rural planteada por el Consistorio. El concejal de Pedanías, Pedro José Sáez, celebra la concesión de los fondos, que “permitirá invertir en pedanías y facilitar los servicios municipales que presta el Ayuntamiento por todo nuestro territorio”.
Adecuación de centros cívicos
El primero de los proyectos está centrado en la renovación y adecuación de centros cívicos y socioculturales en Llano de San José, Alzabares, La Palmera (Algoda), Asprillas, Torrellano Bajo, Perleta y Santa Ana. La actuación suma una inversión total de 126.178 euros, de los que 100.000 euros proceden de la ayuda europea.
Las obras contemplan la creación de zonas de juegos infantiles, la instalación de bancos, papeleras y juegos biosaludables, la construcción de un campo vallado para reforzar la seguridad infantil en Perleta, así como la colocación de una pérgola con toldos en Asprillas. Estas mejoras están orientadas a dinamizar los espacios comunitarios y favorecer su uso por parte del vecindario.
Paneles LED informativos
El segundo proyecto aprobado consiste en la instalación de infraestructuras inteligentes de información municipal mediante tecnología LED, un sistema destinado a ofrecer datos en tiempo real a los residentes de distintas pedanías. Sáez detalló que serán siete paneles distribuidos entre Perleta, Balsares, Baia Alta, Llano de San José, Algoda, Maitino y Puçol.
Estos soportes digitales difundirán actividades locales, avisos relevantes, información municipal actualizada y alertas de emergencia. La inversión asciende a 130.411 euros, con una financiación concedida de 100.000 euros, orientada a reforzar la comunicación pública en zonas rurales y mejorar el acceso ciudadano a la información.
Modernización del transporte rural
El tercer proyecto se centra en actualizar las paradas de autobús rurales mediante el sistema inteligente iBus, basado en tinta electrónica y pantallas e-ink que permitirán consultar horarios, llegadas y avisos en tiempo real. Se instalarán en Carrús, Algoda, Algorós, Llano de San José, Daimés, Alzabares Bajo, Asprillas, La Baia Alta, Perleta, Valverde Alto, Valverde Bajo y Balsares.
La inversión global asciende a 114.915 euros, y la ayuda otorgada alcanza 91.932 euros, lo que permitirá introducir tecnología pensada para mejorar la movilidad, reducir la incertidumbre en los desplazamientos y facilitar el uso del transporte público entre los residentes de las pedanías.
En conjunto, los tres proyectos representan una apuesta por impulsar servicios más accesibles, tecnología útil, espacios comunitarios renovados y un avance significativo en la atención municipal en el entorno rural ilicitano. Según Sáez, estas actuaciones están destinadas “a facilitar el servicio municipal del Ayuntamiento en todo el territorio”.
