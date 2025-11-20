Una de cada cuatro fórmulas propias de Farmacia en el Hospital General de Elche van para Oftalmología

El Servicio de Farmacia del Hospital General Universitario de Elche ha consolidado su papel esencial en la atención sanitaria del Departamento de Salud gracias al crecimiento sostenido de su actividad en la elaboración de preparados magistrales y soluciones estériles. En el último año, el servicio ha producido más de 44.000 unidades de soluciones intravenosas y fórmulas magistrales —tanto estériles como no estériles—, una cifra que confirma su alta capacidad productiva y su papel estratégico dentro del hospital, también para garantizar un uso racional de los medicamentos.

Dentro de esta actividad, las preparaciones oftalmológicas han adquirido un protagonismo especialmente relevante, con 10.893 unidades elaboradas, lo que supone casi una cuarta parte del total de formulaciones producidas. Estas preparaciones incluyen 34 tipos distintos de soluciones diseñadas para cubrir las diversas necesidades terapéuticas en patologías oculares, y abarcan vías de administración tópica, periocular e intraocular.

Premio de la última Gala de la Salud de Alicante a los servicios de Farmacia de los hospitales generales de Elche y Alicante / INFORMACIÓN

Oftalmología, entre los mayores demandantes

La producción oftálmica del servicio destaca por su complejidad técnica y por la exigencia de condiciones estrictas de esterilidad, pureza y estabilidad. Solo en el último año, el Servicio de Farmacia ha preparado más de 6.400 colirios y 4.400 unidades destinadas a administración intraocular, elaboradas mediante procedimientos normalizados que garantizan la máxima seguridad.

La jefa del Servicio de Farmacia, la doctora Ana Murcia, subraya la importancia de esta labor: “En nuestro servicio se elaboran todas las preparaciones oftalmológicas necesarias para el tratamiento de las patologías oculares de nuestros pacientes. Son formulaciones individualizadas, adaptadas a cada caso clínico, y su preparación exige el cumplimiento de estándares muy rigurosos que aseguran la esterilidad y una dosificación precisa”.

Exalumnos participantes en un encuentro organizado este año por el servicio de Farmacia del Hospital General de Elche en su 35 aniversario como centro docente / INFORMACIÓN

La actividad del servicio se sustenta en la alta cualificación del equipo farmacéutico y técnico, así como en un sistema de calidad normalizado que garantiza la mejora continua. En esta línea, el Servicio de Farmacia del Hospital General Universitario de Elche cuenta con la recertificación de la norma ISO 9001, que acredita que todos sus procesos están documentados, protocolizados y sometidos a indicadores de evaluación periódica.

Tratamientos oncológicos

En este servicio también son fundamentales los preparados oncológicos que se elaboran. En el último año, Farmacia ha gestionado más de 17.000 pedidos de medicamentos para unidades de hospitalización y centros de salud, y ha elaborado alrededor de 30.000 preparados, destacando casi 18.000 tratamientos oncológicos y 4.000 nutriciones parenterales.

El gerente del departamento de salud, Francisco Soriano, ha destacado “la profesionalidad y la dedicación de un equipo cuya labor es esencial para asegurar la calidad y la seguridad de los tratamientos que reciben nuestros pacientes”.