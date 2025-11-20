El sorprendente parque de atracciones japonés que exhibe una Dama de Elche y recrea España con precisión nipona

A casi 10.000 kilómetros de Alicante existe un lugar que sorprende incluso a quienes conocen bien Japón. Un parque temático levantado en mitad de la península de Shima que recrea, con todo detalle, la arquitectura, la estética y las tradiciones españolas. Se llama Shima Spain Village y, entre sus muchos guiños culturales, incluye algo que pocos podrían imaginar: una reproducción de la Dama de Elche, expuesta como parte de su recorrido artístico y patrimonial.

La presencia de la emblemática pieza ibérica, símbolo indiscutible de la historia y la identidad ilicitana, en un parque de atracciones japonés convierte a este recinto en una rareza llena de encanto y en un inesperado puente cultural entre Japón y la provincia de Alicante.

Un cocinero japonés prepara algo parecido a una paella en la réplica de la Plaza Mayor de Madrid dentro de Shima Spain Village. / Shima city Tourism Association

Una “España alternativa” construida por Japón

El parque fue inaugurado en 1994, en pleno auge del interés japonés por la cultura española. Desde entonces ha crecido hasta convertirse en un complejo donde se mezclan réplicas de la Plaza Mayor de Madrid, el Parque Güell de Barcelona, la Cibeles, castillos navarros, hórreos, patios andaluces y escenas de los Sanfermines o la Feria de Abril. Todo convive con atracciones, espectáculos y paseos tematizados.

El resultado es una recreación que combina fidelidad estética, interpretación libre y un toque de fantasía muy del estilo japonés.

Réplica de la Dama de Elche junto a otras exposiciones españolas en el parque temático Shima Spain Village. / Cátedra Dama de Elche (UMH)

La Dama de Elche, una invitada inesperada en Japón

Entre maquetas monumentales, salas dedicadas al folclore y galerías con trajes típicos de todas las provincias, aparece una réplica de la Dama de Elche, instalada como una pieza de referencia dentro del recorrido cultural. Su presencia no es casual: forma parte del homenaje que el parque hace al patrimonio histórico español, junto a obras, iconografías y símbolos reconocibles.

La escultura original, datada en el siglo IV a. C. y custodiada en el Museo Arqueológico Nacional, es uno de los mayores tesoros del arte ibérico. Que una copia viaje tan lejos y se muestre en un entorno lúdico tan singular añade un matiz inesperado a esta conexión entre Japón y el Mediterráneo.

Uno de los desfiles del Parque España recrea escenas y personajes del Quijote junto a otros símbolos populares de la cultura española. / Shima Spain Village

Una experiencia española reinterpretada: flamenco, paella y atracciones

Más allá de los espacios arquitectónicos, Shima Spain Village ha diseñado un parque que combina tradición y entretenimiento. Hay espectáculos de flamenco con bailarines profesionales, desfiles diarios, cafeterías que sirven churros y restaurantes donde se puede comer paella, con algunos matices nipones, o tapas reinterpretadas.

Las atracciones también juegan a mezclar aventura y cultura: la montaña rusa “Pirineos”, el recorrido en barca “Santa María”, el simulador “Montserrat” o la atracción circular “La Tomatina”, donde los visitantes giran dentro de enormes tomates mecánicos.

Un relato que también emociona a los viajeros

Aunque el parque no busca caricaturizar España, su propuesta plagada de clichés sí alimenta la sorpresa de quienes lo visitan por ese aire tan typical spanish. En un reciente vídeo publicado en Instagram por los creadores de contenido de viajes @ViajeroExtranjero, Elena Herraiz y Víctor Gata relatan que el lugar “está súper bien hecho”, que cuenta con “réplicas de la Plaza Mayor, el Parque Güell, la Cibeles, las cuevas de Altamira” y que incluso vieron “grupos de japonesas vestidas de flamencas, como quien se viste de princesa para ir a Disney”.

El tono con el que describen la experiencia resume bien lo que muchos visitantes sienten: “Íbamos con la idea de llorar de la risa, pero casi salimos llorando de la emoción”. Una muestra de cómo este parque temático no solo entretiene, sino que también celebra la cultura española desde la admiración.

'La Tomatina', con tomates gigantes giratorios, recrea en clave divertida la icónica fiesta valenciana dentro del parque japonés. / Shima Spain Village

Gastronomía española reinterpretada… con paella incluida

Dentro del espacio también hay hueco para la gastronomía y la paella ocupa un lugar destacado, algo especialmente significativo para los visitantes de la Comunidad Valenciana. Los restaurantes del recinto ofrecen una versión propia del plato más internacional de la región, acompañada de tapas y dulces españoles adaptados al gusto japonés. Para muchos viajeros, resulta tan sorprendente como entrañable comer paella rodeados de japoneses ataviados con trajes de flamenca, un detalle que los creadores de contenido de ViajeroExtranjero describen con humor y admiración en su visita.

Un puente cultural inesperado entre Japón y Alicante

Entre montañas rusas, flamencos kawaii, toros de peluche y una Tomatina que te pone a girar como una lavadora, lo último que esperas ver es a la Dama de Elche mirándote desde una peana perfectamente iluminada. Pero allí está, tan seria como siempre. Y lo cierto es que encaja sorprendentemente bien. Igual Japón ha encontrado el único sitio del mundo donde un busto ibérico puede convivir tranquilamente con una atracción de tomates gigantes.