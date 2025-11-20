El Ayuntamiento de Santa Pola agilizará inversiones con un préstamo de casi 12 millones

Santa Pola asumirá las inversiones de los presupuestos del 2025 con un préstamo cercano a los 12 millones de euros. Este jueves el Ayuntamiento aprobó en un pleno extraordinario, y de carácter urgente, la licitación del crédito "puente" de 11.794.000 euros, previsto en las cuentas de este año, con un plazo de devolución de 12 años y un periodo de carencia de libre disposición de 24 meses.

El concejal de Hacienda, José Pedro Martínez, justificó la urgencia para que la adjudicación pueda llegar antes del 31 de diciembre. Según el responsable municipal, se trata de un préstamo puente que servirá para agilizar la ejecución presupuestaria "y tener disponibilidad de fondos al inicio del año 2026 para poder ejecutar las inversiones previstas sin perder tiempo”.

Votos

Més Santa Pola votó en contra “en coherencia con lo que votamos en los presupuestos”, mientras que PSOE y Vox se abstuvieron por estar de acuerdo con el fondo aunque reclamaron al equipo de gobierno más tiempo para poder estudiar los asuntos. El segundo punto fue una modificación de créditos para que se aprobó por mayoría con la abstención de la oposición.

Fue el pasado septiembre cuando el pleno de la villa aprobó su presupuesto que llegaba meses tarde. Las cuentas ascienden a 58.155.081,36 euros, lo que supone un aumento de 12.147.252,04 con respecto al ejercicio anterior. Un incremento de un 20 % que solo se entiende por la actualización del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o el de basuras; de hecho, los impuestos directos suponen uno de cada tres euros que llegará a las arcas públicas, aunque el Ayuntamiento ha tenido otras mejoras de ingresos importantes. El equipo de gobierno de Loreto Serrano, en su momento, justificó el aumento de impuestos porque hacía dos décadas que no se actualizaba. Las cuentas salieron adelante con los votos a favor del equipo de gobierno del PP, votando en contra PSOE, Vox y Més Santa Pola. Santa Pola. Los socialistas en aquel momento no entendieron que la idea era pedir además un préstamo de 12 millones.

Una imagen de este verano en Santa Pola / José Pedro Martínez/EFE

El concejal de Hacienda, José Pedro Martínez, explicó en su exposición durante la sesión que el objetivo es “que el Ayuntamiento sea una administración bien gestionada y solvente, que apenas tiene endeudamiento y que se rige por el equilibrio presupuestario, manteniendo y mejorando los gastos sociales, las partidas económicas que sustentarán las mejoras de los nuevos servicios de mantenimiento de jardinería, limpieza viaria y playas, recogida de residuos sólidos urbanos, la incorporación al presupuesto de los costes del servicio de alcantarillado y agua pluviales, y dotando tanto del mantenimiento como de nuevas inversiones para nuevas infraestructuras y las necesarias para el buen funcionamiento de los servicios municipales”.

Ingresos por capitulos en Santa Pola para 2025 / INFORMACIÓN

Martínez justificó la demora en su presentación en “la implantación de nuevos aplicativos informáticos dentro del Plan de Modernización Municipal iniciado en el último trimestre de 2023 y culminado con éxito, lo que ha supuesto un esfuerzo adicional para los servicios técnicos municipales por las dificultades encontradas durante todo este proceso”.

12 millones más que 2024

Los capítulos de personal (20.446.328 euros) y bienes y servicios (21.103.295 euros) suponen el grueso del gasto para este año, sumando ambos el 71,45% del presupuesto. Aunque todavía no se ha aprobado, se ha incluido como previsión en el capítulo 1 las retribuciones correspondientes a la carrera profesional de los empleados municipales. En cuanto a los ingresos, en los impuestos directos el 27,69% procederá del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, 16.104.596 euros, el 3,26% del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, 1.982.841 euros, el 3,18% del Incremento sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 1.850.000 euros, y el 0,67% al Impuesto sobre Actividades Económicas, 390.000 euros.

Presupuesto de ingresos para Santa Pola en 2025 / INFORMACIÓN

Los impuestos indirectos como el de construcciones, instalaciones y obras asciende a 1.350.000 euros y supone un 2,32%, mientras que las tasas, precios públicos y otros ingresos aportarán 9.610.331 euros, un 39,22% de los ingresos del año. También cabe destacar la participación en los tributos del Estado (11.132.434 euros) y los de la Generalitat Valenciana (2.100.700 euros).

Más del doble que 2024 en inversiones

Lo más destacado del presupuesto 2025 es su amplio capítulo de inversiones, que más que duplica las del año pasado. Si en 2024 se destinaron 5.743.800 euros, esta anualidad se ve incrementada hasta los 12.578.000 euros, lo que supone un 21,63% de los gastos, y que serán financiados con operaciones de crédito a largo plazo (11.794.000,00 euros) y con recursos propios (784.000,00 euros).

Gastos Ayuntamiento Santa Pola para 2025 / INFORMACIÓN

El concejal de Hacienda explicó a este respecto que “el Ayuntamiento cuenta con casi 19 millones de euros de ahorro acumulados de remanente de tesorería, y se ha previsto un préstamo de casi 11,7 millones a largo plazo, para su utilización si es necesario en algún momento para dar agilidad a la licitación de proyectos de inversión. Este préstamo será a un plazo de 10 años y tendremos dos años de disponibilidad, liquidando intereses sólo de la cantidad que hayamos utilizado”.

José Pedro Martínez, concejal de Hacienda de Santa Pola / INFORMACIÓN

El concejal destacó que “al cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2025, con las amortizaciones ya previstas, nuestro ayuntamiento tendrá cero deuda financiera en los bancos”.