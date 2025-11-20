El equipo de FacoElche acude al Arroz con Costra de Elche

Los amigos del arroz con costra han recibido este miércoles, 19 de noviembre, a los responsables del Congreso FacoElche que ha colocado a la ciudad como epicentro de la investigación oftalmológica de la mano del doctor Fernando Soler. El especialista estuvo acompañado por Miriam Llacer, Patricia Salazar, Felipe Gordillo, Mariló Pérez y Fernando L. Soler Torres.

La comida con los responsables del congreso FacoElche / INFORMACIÓN

El encuentro ha servido para conocer más de cerca este encuentro internacional de especialista en la oftalmología y los avances que se presentan en él. Todo de la mano del doctor Soler. La tertulia se desarrolló en un ambiente muy relajado, donde se intercambiaron otros asuntos sobre la ciudad y la situación actual. Los miembros de la Asociación del Arroz con Costra, que nunca fallan en la preparación del tradicional plato de la cocina ilicitana, encandilan siempre a sus invitados al cocinarlo como antaño, lo que les asegura un éxito.

Cartel de la próxima edición de FacoElche 2026 / INFORMACIÓN

A los postres hubo regalo de recuerdos para los asistentes y firma en el libro de honor de la asociación.

Visita del obispo

El obispo Munilla, junto al espectacular perol de arroz con costra que ayer conoció más de cerca en Elche / INFORMACIÓN

José Ignacio Munilla ha sido este miércoles 12 de noviembre el invitado de la Asociación de Amigos del Arroz con Costra de Elche. No es el primer obispo que ha visitado esta tertulia gastronómica porque, entre otros, le precedieron Jesús Murgui, Victorio Oliver y Rafael Palmero, pero a ninguno, seguro, le cantaron (por anticipado) el "Cumpleaños feliz", porque este jueves 13 de noviembre cumple 64 años. Una anécdota divertida del máximo responsable de la Iglesia en la Diócesis Orihuela-Alicante, quien estuvo acompañado por Javier Muñoz, sacerdote de Santa María; Antonio Jesús Andújar, cura y miembro de la Capella del Misteri; Vicente Martínez, rector de la basílica de Santa María; y Lucas Galvañ, vicario episcopal.

El obispo, antes de degustar el arroz con costra en Elche, durante los aperitivos / INFORMACIÓN

La invitación surgió hace algunos días, durante la conmemoración del Año Jubilar, y Munilla aceptó con agrado conocer a este grupo de ilicitanos que cada miércoles, desde hace décadas, se reúnen a cocinar el tradicional plato local, aunque también lo es de otros municipios de la provincia, aunque principalmente de la Vega Baja. El obispo se mostró sorprendido por la elaboración, siguiendo la costumbre de cocinar en un perol de barro a la lumbre y utilizar después las cenizas para, utilizando una costrera, terminar de cuajar el huevo. Munilla ya conocía el plato, como cualquier obispo que lo haya sido de esta diócesis, porque se le invita a él en Cox el mismo día de toma de posesión y antes de entrar en Orihuela a lomos de una borrica. Los miembros de la asociación aseguraron que estaba encantando con el recibimiento, pero nunca podía esperar que le terminaran cantando.

Un momento del encuentro gastronómico con el obispo / INFORMACIÓN

La reunión, que comienza degustando algunos aperitivos al comienzo y acaba con postres de Elche se alargó en una tertulia donde predominaron los temas de carácter religioso, pero en los que Munilla sorprendió con una imagen muy distinta a la que de él se puede ver en las homilías, un hombre cercano, inteligente y preocupado por la sociedad. Se habló de la juventud, de las vocaciones religiosas o de muestras de fervor y religiosidad como la Semana Santa. Al final, el obispo dejó unas palabras escritas, como el resto de invitados, en el libro de la Asociación de Amigos del Arroz con Costra, donde expresó lo que le había parecido esta jornada de convivencia. Alguien le desafió al final, tras facilitarle los secretos de la receta del arroz con costra, a que se atreviera a cocinarla, algo para lo que, reconoció, no tiene maña.

Policía Local de Elche

Un momento de la tertulia de Amigos del Arroz con Costra / INFORMACIÓN

Cinco agentes de la Policía Local de Elche, adscritos al Departamento de Comunicación y Gestión de Calidad, acudieron este miércoles, 3 de noviembre, a las tertulias de Amigos del Arroz con Costra, donde el tradicional plato ha sido el protagonista, pero también una larga charla donde ha primado explicar la labor de servicio público que se presta por parte de los más de 400 agentes adscritos.

Entre los invitados estaban Rosa María Guilló Díez, Yolanda Rueda Boix, Patricia Aguilar Mojica, Andrea Agulló Jiménez e Israel González. La invitación tenía una especial significación para que acudieran algunas de las agentes que integran el cuerpo, que están en un número minoritario en la Jefatura Local. Como es habitual, pudieron degustar los tradicionales aperitivos mientras se cocinaba el arroz con costra a la manera tradicional. Después llegaron las infusiones y cafés prolongándose la comida en un ambiente franco.

Ciudad de la Luz

Fermín Crespo, en una imagen con algunos de los miembros de la Asociación del Arroz con Costra / INFORMACIÓN

El director general de Ciudad de la Luz, el ilicitano Fermín Crespo, fue el invitado el pasado 22 de octubre, por la Asociación de Amigos del Arroz con Costra para degustar el tradicional plazo que reina en la gastronomía de Elche. El encuentro ha tenido lugar en un ambiente de camaradería, donde el responsable de la institución ha explicado el funcionamiento, pasado, presente y futuro, además de haber respondido a todas las preguntas que se le han hecho. Crespo ha invitado a los miembros del colectivo a conocer las instalaciones.

Preparación del tradicional arroz de Elche / Áxel Álvarez

Este es el segundo encuentro que organizan en la nueva temporada desde la asociación ilicitana, que a lo largo de los próximos meses verá pasar por su mesa y mantel a responsables de colectivos de toda índole con el único objetivo de que conozcan no solo el tradicional arroz sino que compartan una tertulia franca que, como es habitual, se prolonga hasta bien entrada la tarde. Los miembros del colectivo gastronómico también aprovechan para trasladar sus proyectos e inquietudes y, entre ellas, la última es lograr un reconocimiento para el arroz con costra con la declaración como Bien de Interés Cultural.

Grupo Cableworld

Los invitados al firmado en el libro de honores de los Amigos del Arroz con Costra de Elche / INFORMACIÓN

Este miércoles, 15 de octubre, ha comenzado una nueva temporada la Asociación de Amigos del Arroz con Costra de Elche, que en esta ocasión ha sentado a su mesa al presidente del Grupo Cableworld, Mario Miralles, quien ha estado acompañado por José Miguel Belda, responsable de Relaciones Institucionales de True Value; del empresario José María Alonso; el periodista Adrían Caro; y del realizador Miguel López Guirau.

Los invitados este miércoles al tradicional encuentro gastronómico / INFORMACIÓN

En un ambiente de franca camaradería, los invitados han sido agasajados por la asociación con un menú típico, en el que no han faltado los aperitivos tradicionales que abrieron boca para el invitado especial, el arroz con costra, elaborado como antaño, a la leña y con una costrera que colocada sobre el perol de barro ayuda a cuajar el huevo como colofón. A los postres se han servido algunos dulces típicos ilicitanos y se ha entrado en una tertulia donde se han abordado temas relacionados con los comensales, en este caso, como muchos asuntos relativos a la comunicación y la información.

Los invitados, en un momento de la tertulia este miércoles en Elche / INFORMACIÓN

Firma

Como es tradicional, al término del encuentro los invitados han tenido la oportunidad de escribir en el libro de honor, dejar unas palabras de recuerdo y su firma.