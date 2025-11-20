Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Veteranos del Elche mantienen el partido de homenaje a Lezcano

El encuentro contra el Cartagena se disputará en el polideportivo Altabix el día 30 a las 11 horas

Juan Carlos Lezcano

Juan Carlos Lezcano / Matías Segarra

M. Alarcón

M. Alarcón

Juan Carlos Lezcano, o cariñosamente "El Chino", como se le conocía en el mundo del fútbol, fue un referente para cualquier aficionado del Elche CF porque formó parte de aquel equipo de los años dorados del club. Dejó a su muerte la semana pasada un legado de afecto, compromiso y sentimiento, como recordó el club ilicitano en su propia página web. El próximo 30 de noviembre tendrá lugar un partido como homenaje a su memoria que inicialmente se había organizado con un segundo motivo, sufragar los gastos de su entierro. Tras las coronas, las lágrimas y las palabras, quedaba por pagar el sepelio que abonaron en ese momento tras conocer la situación exjugadores franjiverdes. El Elche Club de Fútbol se hará cargo finalmente de los gastos, pero el partido, ya solo como un tributo a Lezcano, sigue adelante.

Cartel del partido para sufragar los gastos del sepelio de Lezcano

Cartel del partido para sufragar los gastos del sepelio de Lezcano / INFORMACIÓN

Once de la mañana

El encuentro se disputará a las 11 de la mañana y enfrentará a los equipos de veteranos del Elche y del Cartagena. Lezcano falleció a los 87 años tras haber disputado 254 partidos con la camiseta del Elche en Primera División y a lo largo de nueve campañas. Había llegado en 1962 y tras acabar su etapa como futbolista siguió ligado al club, como entrenador del filial e incluso como técnico interino del primer equipo. Estuvo vinculado con la Federación de Veteranos, los únicos que a su muerte siguen con él.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuatro políticos y tres funcionarios de Santa Pola y Elche se sientan en el banquillo por permitir discotecas bajo el faro
  2. Munilla degusta el arroz con costra en Elche y le cantan un cariñoso 'Cumpleaños feliz
  3. Así es el nuevo hotel de la cadena Hilton que ha abierto a dos kilómetros de las playas de Elche
  4. Vandalizan el negocio de la madre del agitador ultra Vito Quiles en Elche
  5. Carlos Monera, Defensor del Mayor: «En Elche tenemos mayores recluidos en casa que viven en una soledad casi patológica»
  6. Pasión desmedida en Elche por Messi: el Martínez Valero, repleto para ver a los campeones del mundo
  7. Los Amigos del Villalobos homenajean al empresario Rafael Bernabéu en su 95 cumpleaños
  8. El convenio del Tram en Elche: un tranvía sin catenarias y ahorro para el Consell de 38.000 euros con los estudios previos

Esta es la cantidad de personas que viven de alquiler en Alicante en riesgo de pobreza

Esta es la cantidad de personas que viven de alquiler en Alicante en riesgo de pobreza

El Elche asume los gastos del sepelio de Lezcano

El Elche asume los gastos del sepelio de Lezcano

Elche modernizará siete centros cívicos de pedanías con fondos europeos

Elche modernizará siete centros cívicos de pedanías con fondos europeos

Una de cada cuatro fórmulas propias de Farmacia en el Hospital General de Elche van para Oftalmología

Una de cada cuatro fórmulas propias de Farmacia en el Hospital General de Elche van para Oftalmología

De Madaria asegura que el futuro tratamiento del cáncer de páncreas pasa por detectar mutaciones en las biopsias

De Madaria asegura que el futuro tratamiento del cáncer de páncreas pasa por detectar mutaciones en las biopsias

El Ayuntamiento de Santa Pola agilizará inversiones con un préstamo de casi 12 millones

El Ayuntamiento de Santa Pola agilizará inversiones con un préstamo de casi 12 millones

Los profesores de la provincia se plantan: urgen más personal y más sueldo

La Coordinadora Feminista acusa al bipartito de Elche de machista con el lenguaje y urge el plan de igualdad

La Coordinadora Feminista acusa al bipartito de Elche de machista con el lenguaje y urge el plan de igualdad
Tracking Pixel Contents