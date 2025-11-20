Veteranos del Elche mantienen el partido de homenaje a Lezcano

Juan Carlos Lezcano, o cariñosamente "El Chino", como se le conocía en el mundo del fútbol, fue un referente para cualquier aficionado del Elche CF porque formó parte de aquel equipo de los años dorados del club. Dejó a su muerte la semana pasada un legado de afecto, compromiso y sentimiento, como recordó el club ilicitano en su propia página web. El próximo 30 de noviembre tendrá lugar un partido como homenaje a su memoria que inicialmente se había organizado con un segundo motivo, sufragar los gastos de su entierro. Tras las coronas, las lágrimas y las palabras, quedaba por pagar el sepelio que abonaron en ese momento tras conocer la situación exjugadores franjiverdes. El Elche Club de Fútbol se hará cargo finalmente de los gastos, pero el partido, ya solo como un tributo a Lezcano, sigue adelante.

Cartel del partido para sufragar los gastos del sepelio de Lezcano / INFORMACIÓN

Once de la mañana

El encuentro se disputará a las 11 de la mañana y enfrentará a los equipos de veteranos del Elche y del Cartagena. Lezcano falleció a los 87 años tras haber disputado 254 partidos con la camiseta del Elche en Primera División y a lo largo de nueve campañas. Había llegado en 1962 y tras acabar su etapa como futbolista siguió ligado al club, como entrenador del filial e incluso como técnico interino del primer equipo. Estuvo vinculado con la Federación de Veteranos, los únicos que a su muerte siguen con él.