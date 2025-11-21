Medio Ambiente
El Clot de Galvany se muestra en una exposición en el corazón de Elche
La exposición, en la Plaza de Santa Isabel, ofrece un recorrido visual y documental y está previsto que se muestre en otras zonas de la ciudad y pedanías
El Ayuntamiento de Elche, en colaboración con Aigües d’Elx, ha inaugurado una exposición, en la Plaza Santa Isabel, en el corazón del casco histórico, que conmemora el 20º aniversario de la declaración del Clot de Galvany como Paraje Natural Municipal, "un hito fundamental para la conservación de uno de los humedales más valiosos del litoral alicantino", destaca un comunicado municipal. La muestra, accesible y atractiva para todos los públicos, se articula a través de ocho paneles a doble cara que ofrecen un recorrido visual y documental por la evolución de este singular espacio ilicitano a lo largo de las últimas décadas.
El edil de Medio Ambiente, José Antonio Román, destacó el papel de este enclave natural, que “con el paso de los años se ha convertido en un referente medioambiental, un centro de biodiversidad de primer orden no sólo a nivel local sino de la Comunidad Valenciana que debemos seguir poniendo en valor”.
Acción pionera
La exposición aborda la evolución territorial del paraje desde comienzos del siglo XX. Hace un recorrido en el tiempo para ver las acciones pioneras impulsadas desde el Ayuntamiento de Elche para la recuperación del paraje y el equilibrio del ecosistema, destacando algunos hitos para proteger la biodiversidad de flora y fauna. Tras su estancia en la Plaza Santa Isabel, la exposición iniciará un recorrido itinerante por otras zonas de la ciudad y sus pedanías, para que el mensaje de protección y valoración del Clot de Galvany llegue al mayor número posible de personas.
