Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medio Ambiente

El Clot de Galvany se muestra en una exposición en el corazón de Elche

La exposición, en la Plaza de Santa Isabel, ofrece un recorrido visual y documental y está previsto que se muestre en otras zonas de la ciudad y pedanías

Una imagen de la exposición sobre el Clot de Galvany

Una imagen de la exposición sobre el Clot de Galvany / INFORMACIÓN

M. Alarcón

M. Alarcón

El Ayuntamiento de Elche, en colaboración con Aigües d’Elx, ha inaugurado una exposición, en la Plaza Santa Isabel, en el corazón del casco histórico, que conmemora el 20º aniversario de la declaración del Clot de Galvany como Paraje Natural Municipal, "un hito fundamental para la conservación de uno de los humedales más valiosos del litoral alicantino", destaca un comunicado municipal. La muestra, accesible y atractiva para todos los públicos, se articula a través de ocho paneles a doble cara que ofrecen un recorrido visual y documental por la evolución de este singular espacio ilicitano a lo largo de las últimas décadas.

El Clot de Galvany

El Clot de Galvany / Áxel Álvarez

El edil de Medio Ambiente, José Antonio Román, destacó el papel de este enclave natural, que “con el paso de los años se ha convertido en un referente medioambiental, un centro de biodiversidad de primer orden no sólo a nivel local sino de la Comunidad Valenciana que debemos seguir poniendo en valor”.

Una imagen de la exposición en la Plaza de Santa Isabel, en Elche

Una imagen de la exposición en la Plaza de Santa Isabel, en Elche / INFORMACIÓN

Acción pionera

La exposición aborda la evolución territorial del paraje desde comienzos del siglo XX. Hace un recorrido en el tiempo para ver las acciones pioneras impulsadas desde el Ayuntamiento de Elche para la recuperación del paraje y el equilibrio del ecosistema, destacando algunos hitos para proteger la biodiversidad de flora y fauna. Tras su estancia en la Plaza Santa Isabel, la exposición iniciará un recorrido itinerante por otras zonas de la ciudad y sus pedanías, para que el mensaje de protección y valoración del Clot de Galvany llegue al mayor número posible de personas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es el nuevo hotel de la cadena Hilton que ha abierto a dos kilómetros de las playas de Elche
  2. Vandalizan el negocio de la madre del agitador ultra Vito Quiles en Elche
  3. Carlos Monera, Defensor del Mayor: «En Elche tenemos mayores recluidos en casa que viven en una soledad casi patológica»
  4. El convenio del Tram en Elche: un tranvía sin catenarias y ahorro para el Consell de 38.000 euros con los estudios previos
  5. Golpe al narcotráfico en Torrevieja: La Comisaría de Elche detiene a padre e hija con cocaína, armas y coches de alta gama
  6. Testigos apuntan al moho en neveras y opacidad con los historiales clínicos en la supuesta estafa millonaria a pacientes con lesión medular
  7. Elche instalará más de un centenar de cámaras de videovigilancia y de lectura de matrículas
  8. Aprueban la compra de 500 discos duros y pagar 149.000 euros por horas para salir a flote del ciberataque en Elche

Cae en Elche otra banda georgiana que asaltaba casas marcando las puertas con hilos de silicona

Cae en Elche otra banda georgiana que asaltaba casas marcando las puertas con hilos de silicona

Ayuda de 800.000 euros para un proyecto biomédico de la UMH de Elche

Ayuda de 800.000 euros para un proyecto biomédico de la UMH de Elche

Un oasis dentro de otro oasis

Un oasis dentro de otro oasis

Conflicto por el posible regreso de la caza nocturna a ocho humedales del sur con cotos

Conflicto por el posible regreso de la caza nocturna a ocho humedales del sur con cotos

Convenio entre la UMH y la Fundación del Deporte

Convenio entre la UMH y la Fundación del Deporte

Nuevo premio para una empresa del Parque Científico de la UMH

Nuevo premio para una empresa del Parque Científico de la UMH

Cinco menús inspirados en la granada y la tradición del Baix Vinalopó

Cinco menús inspirados en la granada y la tradición del Baix Vinalopó

La Aemet activa el aviso amarillo por viento fuerte y alerta de frío intenso durante todo el fin de semana en Alicante

Tracking Pixel Contents