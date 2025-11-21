Conflicto por el posible regreso de la caza nocturna a ocho humedales del sur con cotos

Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha rechazado la reapertura de ocho cotos de caza para desarrollar la actividad cinegética de noche, ha informado su presidente, Sergio Arrollo, y se lo harán saber a la administración valenciana frente a La propuesta de la reapertura, una "chapuza" a juicio de los ecologistas, promovida por la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana (FCCV) que afectaría a ocho humedales del sur de la Comunidad Valenciana que cuentan con cotos de caza. Según AHSA, sus alegaciones plantan cara no solo al informe técnico de los proponentes, sino a los documentos redactados por hasta tres departamentos de la Consellería de Medio Ambiente que estarían a favor de la iniciativa. Es decir, la Federación y la Generalitat estarían de acuerdo en la medida. Ahora, dentro de ese expendiente, la administración valenciana ha preguntado al colectivo ecologista su parecer sobre este asunto.

La propuesta medida llega tras meses de incertidumbre, en los que tanto la Generalitat como los propios cazadores encargaron informes técnicos sobre la capacidad de identificar aves en peligro de extinción como la cerceta según la intensidad de la luz en los atardeceres para intentar mantener los cotos y la actividad genética. De hecho, INFORMACIÓN publicó que el Consell se planteaba permitir la caza durante 40 minutos en el crepúsculo, tras la puesta del sol. La idea de la Conselleria de Medio Ambiente era reformular los planes reduciendo el tiempo de caza nocturna autorizado. Estos intentos, según denunciaba AHSA, buscaban “burlar la sentencia” sin acatar su fondo.

Amigos de los Humedales ha basado sus alegaciones en el informe emitido por la propia Unidad de Caza y Pesca del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Alicante, que avala la vuelta de la caza nocturna a los humedales del sur de la provincia y que, a juicio del grupo ecologista, "adultera" la base jurídica de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) mediante la cual se consideraba la caza nocturna como "no ajustada a derecho". Una sentencia que ganó este colectivo a comienzos de 2025. Según AHSA, dicha sentencia decía como argumentación jurídica que no podía realizarse la caza por ser un método no selectivo y por tanto contrario a la legislación medioambiental nacional y europea, y no porque vulnerara el plan de recuperación de la cerceta pardilla, como dice el informe, y que es, según AHSA, una "afirmación completamente alejada de la realidad". Aunque el fallo se conoció a comienzos de año, es ejecutivo desde hace menos de cinco meses.

Una imagen de archivo de caza en los parajes del sur de la provincia / INFORMACIÓN

Por otra parte, AHSA critica que en el informe de la Unidad de Caza y Pesca se omita cualquier referencia a la precaria situación en que se encuentra la cerceta pardilla así como a los estudios científicos que han determinado el impacto de la caza nocturna sobre las poblaciones en el sur de la provincia de esta especie, e ironiza afirmando que más que un informe de un servicio de la Consellería de Medio Ambiente, parece realizado por el bufete de asesores de la Federación de Caza, recogiendo acríticamente todo el argumentario del sector cinegético con respecto a la caza nocturna.

Atardecer en El Hondo / AHSA

Estudio técnico

Por contra, los ecologistas valoran muy positivamente el informe realizado por el Servicio de Vida Silvestre y Red Natura 2000 en el que sí se incluye información referente a la responsabilidad de la caza nocturna en la muerte de ejemplares de cerceta pardilla y en el que se realiza una valoración negativa del “estudio técnico” presentado como coartada para solicitar su vuelta, aludiendo a falta de rigor en la metodología utilizada, así como en algunas de las observaciones ornitológicas incluidas en el mismo. Un tercer informe realizado por el Servicio de Espacios Naturales, que los ecologistas califican de superficial y anodino, se limita a certificar que los planes rectores de uso y gestión de los parques naturales de El Hondo y las salinas de Santa Pola no prohíben la caza nocturna.

Por último AHSA confía en que en la decisión que tome finalmente la Generalitat Valenciana prime el interés por la conservación de la biodiversidad y advierte de que seguirá trabajando para favorecer la conservación de los ecosistemas acuáticos del sur de la provincia.