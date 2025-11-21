Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Universidad

Convenio entre la UMH y la Fundación del Deporte

Las entidades se comprometen a trabajar para el desarrollo de actividades deportivas y especialmente en el marco de Elche Capital Mediterránea del Deporte 2026

El acuerdo de colaboración se firmó en Clarisas / INFORMACIÓN

M. Alarcón

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y la Fundació de L´Esport Il-Licità han firmado un nuevo convenio específico de colaboración, suscrito por el delegado del rector de campus saludables y deportes, Raúl Reina, y la presidenta de la Fundación, Isabel Antón, informó el Ayuntamiento ilicitano a través de un comunicado El acuerdo se firmó en el Centro Cultural Las Clarisas, con la presencia del embajador del deporte ilicitano Juan Francisco Martínez ‘Nino’ y del patrono de la Fundación Pepe Lucena.

A través de este convenio, la UMH y la Fundació establecen un marco de actuación para el desarrollo de activaciones deportivas conjuntas en las instalaciones de la UMH u otras localizaciones de la ciudad de Elche y sus pedanías, sin menoscabo de otras localizaciones en las que intervengan deportistas o personal técnico ilicitano.

Son cuatro las líneas de actuación y colaboración las que se recogen en este convenio. La primera de ellas está orientada a la realización de actividades de formación para personal gestor y técnico de entidades deportivas, deportistas y sus familias, con la finalidad de permeabilizar valores deportivos entre los jóvenes. La segunda línea pretende articular acciones de asesoramiento y a deportistas ilicitanos de alto nivel o rendimiento.

El acuerdo se firmó en las Clarisas / INFORMACIÓN

Cross Popular

La tercera de las líneas de trabajo está orientada a la organización de jornadas y eventos deportivos en edad escolar para el fomento de hábitos saludables y valores a través del deporte, como el Cross Popular y Escolar que se desarrolla en el circuito de V-Running de la UMH. Finalmente, la cuarta línea de trabajo promoverá acciones de voluntariado en organización de eventos y actividades deportivas, potenciando la reciente campaña #VoluntariadoDeportivoUMH.

En las actividades conjuntas entre las dos entidades se impulsará el nuevo lema #TalentoEnMovimiento, que empodera el talento universitario en sus diferentes facetas juntamente con la actividad física y el deporte. Además, el convenio ofrece un marco de actuación conjunto en acciones a realizar en el marco de Elche 2026 Capital Mediterránea del Deporte.

