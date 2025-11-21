«Siempre de pie»: el primer regreso de la Dama a Elche

La Lonja Medieval, en los bajos del Ayuntamiento de Elche, acoge hasta el 28 de diciembre la exposición “Siempre de pie”, una muestra que rescata uno de los episodios más desconocidos de la historia reciente de la ciudad: el primer regreso de la Dama de Elche a su tierra natal, ocurrido en 1965, seis décadas después de su hallazgo. Aquella visita, poco recordada incluso por los propios ilicitanos, marcó el inicio de una reivindicación que todavía hoy continúa viva: la del retorno definitivo del busto íbero a su hogar.

La exposición, organizada por la Real Orden de la Dama de Elche con la colaboración del Ayuntamiento de Elche y la Cátedra de la Dama, está comisariada por la historiadora Estefanía Soler Selma y concebida como un homenaje a la memoria colectiva de una ciudad que nunca ha dejado de mirar hacia su símbolo más universal. “Queríamos revivir aquel viaje de 1965 que muchos desconocen y recordar que la Dama no solo representa el pasado, sino también el espíritu de resistencia y orgullo de los ilicitanos”, explica la comisaria.

La comisaria de la exposición sobre la Dama de Elche es Estefanía Soler, miembro de la Real Orden / Matías Segarra

Sólo dos visitas a su ciudad

“Siempre de pie” es mucho más que una exposición. Es, en palabras de Soler, “una reivindicación en movimiento”. A través de documentos originales, fotografías inéditas y piezas museográficas de gran formato, la muestra reconstruye aquel histórico viaje en el que la escultura, tras pasar por París y después por Madrid, regresó por primera vez a la ciudad donde fue descubierta. El busto, de más de dos mil años de antigüedad, solo ha estado en Elche en dos ocasiones: la primera, en 1965, y la segunda, en 2006.

En la primera parte de la exposición se contextualiza el regreso de 1965, organizado con motivo del VII centenario del Misteri d’Elx. Fue un viaje impulsado por el entonces alcalde Luis Chorro y por Alejandro Ramos, miembro del Patronato del Misteri, quienes solicitaron al Gobierno y al Museo del Prado, donde se encontraba la pieza, que la Dama pudiera acompañar las celebraciones de la efeméride. “Fue una gestión heroica”, destaca Soler. “No existían los recursos ni las medidas de conservación de hoy, pero sí una voluntad inquebrantable”.

La muestra sobre la visita de la Dama a Elche en 1965 se expone hasta el 28 de diciembre en la Lonja Medieval, en el edificio del Ayuntamiento / Matías Segarra

El traslado, según documenta la comisaria, fue “muy rudimentario y artesanal”. La escultura fue colocada en una caja de madera forrada con algodón, manipulada sin guantes y señalada con flechas pintadas a mano que indicaban “hacia arriba” para evitar movimientos bruscos. Las imágenes recuperadas muestran la emoción de una ciudad que se volcó en recibirla, con calles engalanadas y miles de personas aguardando su llegada. “Fue una auténtica fiesta cívica y espiritual”, relata Soler, “aunque la Dama solo permaneció unos días, el recuerdo perduró durante generaciones”.

Diseño

La exposición reproduce fielmente esa experiencia gracias a la labor del diseñador y museógrafo Ángel Rocamora, responsable del montaje escenográfico y audiovisual. En el interior de la Lonja Medieval, seis carros expositivos de gran formato, de tres metros de alto por dos de ancho, simulan los vehículos que habrían transportado la escultura. En cada uno se despliegan paneles de lona con fotografías originales, recortes de prensa y textos explicativos que narran, paso a paso, la solicitud del préstamo, el viaje de ida y regreso y la estancia de la Dama en el antiguo Huerto del Parque Municipal.

El diseño, según explica Rocamora, “responde a un concepto de arquitectura itinerante”, inspirado en la propia historia viajera del busto íbero. “Así como la Dama cruzó fronteras y regresó a su tierra, la exposición también está pensada para moverse, adaptarse y seguir contando su historia allí donde sea necesario”. La moqueta del recorrido simboliza los kilómetros recorridos, mientras que un audiovisual de tres minutos proyectado al fondo del espacio aporta el ritmo y la emoción del viaje.

Un momento de la inauguración de la muestra sobre la visita de la Dama de Elche en 1965 / Matías Segarra

Para Estefanía Soler, esta muestra permite “entender cuánto ha cambiado la forma de tratar el patrimonio en seis décadas”. Si en 1965 el traslado se resolvió con medios precarios y una logística improvisada, hoy todo pasaría por estrictos protocolos técnicos y de seguridad. “El contraste entre ambas épocas nos ayuda a valorar la evolución de la conservación del patrimonio, pero también a reconocer la persistencia del deseo colectivo de recuperar lo que sentimos nuestro”, afirma.

Actividad de la Real Orden de la Dama

La exposición no se limita al pasado. En su recorrido se incluyen apartados dedicados a la actividad actual de la Real Orden de la Dama de Elche, fundada en 1968 por Antonio Martínez Maciá, conocido como Pin, quien impulsó la difusión cultural del busto por toda España. Durante años, Pin llevó reproducciones de la escultura a cientos de lugares, llegando a regalar más de 24.000 piezas como símbolo de orgullo ilicitano. Hoy la entidad cuenta con alrededor de un centenar de socios activos y mantiene una presencia constante en redes sociales, especialmente en Instagram y Facebook, desde donde promueve iniciativas educativas y culturales.

“Queremos que las nuevas generaciones conozcan quién es la Dama y lo que significa para Elche”, subraya Soler. En este sentido, la exposición tiene un importante componente educativo: ya son varios los colegios y centros de secundaria que han solicitado participar en las visitas guiadas gratuitas, conducidas por la propia comisaria, donde los estudiantes pueden descubrir de forma visual y participativa cómo fue el viaje del busto en 1965. Las reservas se pueden realizar a través del correo protocolo@realordendeladamadelche.com.

La exposición sobre la Dama de Elche cuenta con un documental sobre la visita del busto en 1965 / Matías Segarra

“La Dama siempre está de pie, y Elche también lo está”, resume Soler al explicar el título de la exposición. La frase encierra tanto una metáfora de resistencia como una declaración de intenciones. “La Dama representa la identidad de una ciudad que no se resigna. Puede estar lejos, pero sigue en pie, igual que nosotros, esperando su regreso”.

El proyecto cuenta con el apoyo del Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE), la Fundación La Alcudia, la Cátedra Pedro Ibarra, el Archivo Histórico Municipal y la colección fotográfica Monferval, cuyos fondos han permitido reconstruir el relato visual del acontecimiento. Además, la exposición podría convertirse en itinerante a partir de 2026, con el fin de llevar su mensaje a otros municipios y museos del país.

La exposición de la Dama de Elche está ubicada en la Lonja Medieval / Matías Segarra

Más que una mirada al pasado

Para la Real Orden, la conmemoración del 60 aniversario no es solo una mirada al pasado, sino una oportunidad para renovar su causa. “Si conseguimos que la Dama viniera dos veces, ¿por qué no una tercera?”, plantea la comisaria. En su opinión, el contexto actual es más complejo, pero también más consciente del valor simbólico que el busto tiene para Elche. “Es patrimonio de todos, pero su origen está aquí, y eso nadie lo puede discutir”.

El recorrido por la exposición concluye con un ambiente envolvente, entre luces cálidas y sonidos que evocan el viaje de 1965. El visitante sale con la sensación de haber asistido no solo a una exposición, sino a un acto de restitución emocional y cultural. Una invitación a recordar que, aunque el busto repose hoy en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, Elche sigue esperando a su Dama.

“Siempre de pie” permanecerá abierta hasta el 28 de diciembre en la Lonja Medieval, en la Plaça de Baix, con entrada libre. Y como dice su comisaria, “mientras haya ilicitanos de pie, la Dama nunca dejará de volver”.