Elche activa el dispositivo especial por temperaturas para personas sin hogar

El Ayuntamiento de Elche, a través del área de Emergencias y en coordinación con la Concejalía de Acción Social, ha activado el dispositivo especial por bajas temperaturas destinado a proteger a las personas sin hogar que no hacen uso habitual del Centro de Pernocta de la Fundación Conciénciate. La medida se adopta ante la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET para esta madrugada del viernes al sábado con una temperatura mínima de 6 grados y una sensación térmica que podría descender hasta 1 grado. En estos momentos los termómetros superan los 12 grados, la máxima prevista para hoy.

La edil de Acción Social, Celia Lastra, explicó que el protocolo municipal se pone en marcha “siempre que las temperaturas bajan de los 5 grados, porque es responsabilidad de este Ayuntamiento garantizar que ninguna persona sin hogar pase la noche sin un refugio seguro ante un riesgo claro para su salud”.

El Centro de Pernocta, que habitualmente cuenta con 60 plazas, ampliará su capacidad sin límite, garantizando la atención a todas las personas que lo necesiten. El servicio estará operativo desde las 17:00 hasta las 13:00 horas del día siguiente. Allí se ofrecerá cena, desayuno, duchas, lavandería, taquillas para objetos personales, zona de carga de dispositivos y un espacio habilitado para mascotas.

Preparación de bebidas calientes / INFORMACIÓN

Voluntarios

Además del refuerzo en las instalaciones, la Fundación Conciénciate desplegará equipos de voluntarios que recorrerán la ciudad durante la noche para localizar a personas que se encuentren en la calle, ofreciéndoles sacos de dormir, bebidas calientes y la posibilidad de ser trasladadas al Centro de Pernocta. La Policía Local colaborará en estas tareas de acompañamiento y apoyo.

Cruz Roja también ha reforzado su presencia en la calle. En su salida habitual de ayer ya comenzó a informar a las personas en situación de calle sobre la bajada de temperaturas prevista, adelantando la labor preventiva. Esta tarde volverán a realizar rondas para entregar sacos de dormir, abrigos, mantas y bebidas calientes a quienes permanezcan en la calle, además de informarles de las opciones disponibles para resguardarse, entre ellas el Centro de Pernocta habilitado por la Fundación Conciénciate.

Camas habilitadas para el frío / INFORMACIÓN

Operativo

A este operativo se ha sumado también Cáritas, que, desde su servicio de duchas y desayunos, activo de lunes a viernes, lleva una semana entregando ropa de abrigo a quienes la solicitan. También ha repartido mantas y desde ayer en su centro cuenta con calefacción central en los momentos de mayor frío.

La edil, Celia Lastra, ha señalado que el Ayuntamiento seguirá monitorizando la evolución meteorológica durante el fin de semana. “Si mañana las temperaturas continúan siendo tan bajas, volveremos a activar el dispositivo sin dudarlo. Lo fundamental es proteger a las personas más vulnerables”, añadió.