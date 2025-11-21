El Corte Inglés inaugura el alumbrado navideño en Elche entre villancicos y recogida de juguetes

Del Arre borriquito a la Noche de Paz, pasando por el inconfundible Allelujah de Leonard Cohen y el All I Want for Christmas is you de la americana Mariah Carey, artista que se ha convertido en la madrina mundial de la Navidad, hasta el punto de que cuando uno busca su nombre en Google salta una animación con copos de nieve. El Corte Inglés de Elche se convirtió este viernes en un escenario idílico donde los sueños podían cumplirse, y es que el centro comercial celebró el arranque del encendido navideño, adelantándose al del Ayuntamiento, que se espera para el próximo 29 de noviembre.

Eso sí, el momento de darle al pulsador mágico, que hizo que se alumbrase todo el entorno, llegó justo después de un emotivo concierto navideño ofrecido por el coro infantil de la Escuela Ilicitana de Canto EMYC, bajo la dirección de Manuel Ramos, que interpretó una selección de villancicos para abrir la tarde festiva desatándose la euforia cuando se interpretaron algunas piezas como Mi burrito sabanero.

Era curioso ver cómo infinidad de familias desafiaron el frío y, agolpadas a las puertas del enclave comercial disfrutaban de música en directo ofrecida por niños y niñas.

El Corte Inglés de Elche da la bienvenida a la Navidad / Áxel Álvarez

Solidarios

Fue el presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja, Antonio Ramón Guilabert, quien tuvo la responsabilidad de encender la esperada decoración junto con voluntarios de la institución, un gesto simbólico que desde El Corte Inglés quisieron otorgarle a la organización humanitaria porque el centro acoge actualmente una exposición de Playmobil que refleja la realidad de los desastres en el mundo y la respuesta que la entidad humanitaria ofrece frente a ellos, haciéndose un repaso por los inicios del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja; la acción frente a desastres nacionales, como las danas de Valencia y de la Vega Baja, desplazamientos masivos de población así como crisis prolongadas.

Cruz Roja junto a responsables del centro comercial en el momento de encender el alumbrado / AXEL ALVAREZ

Juguetes

Tanto Cruz Roja como el centro comercial también han colaborado con una iniciativa solidaria de recogida de juguetes, cuyo objetivo es que “ningún niño de Elche se quede sin un regalo estas fiestas". La campaña se desarrollará en paralelo a la programación navideña del establecimiento.

La propia compañía subrayaron esta semana que esta cita se ha consolidado en los últimos años como uno de los actos que abre la temporada navideña en la ciudad, combinando tradición, actividades culturales y colaboración social.