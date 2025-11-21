Niños y niñas se plantan en Elche para reivindicar una infancia libre de desnutrición, acoso escolar y maltrato

"Los niños somos el futuro de la sociedad y por ello es muy importante que se nos preste por los mayores y por las instituciones públicas la atención y el apoyo que necesitamos”. Así arrancó este viernes el manifiesto que leyeron Itzan Alejandro Torres y M. Valeria España, alumnos del colegio Virgen de la Asunción de Elche, con motivo del Día Internacional de la Infancia declarado por la ONU cada 20 de noviembre, fecha en la que Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959.

Ante un salón de plenos a rebosar de alumnos del citado colegio, el Ayuntamiento se sumó a la efeméride dando protagonismo a los propios menores para enumerar las dificultades que tienen multitud de escolares en el mundo. En primer lugar dirigieron la mirada a aquellos países en que muchos niños y niñas directamente no pueden acceder a la educación por falta de colegios adecuados, donde viven en situaciones de extrema pobreza que hacen que sean víctimas del trabajo infantil, de la explotación sexual o del reclutamiento por grupos armados y organizaciones criminales.

Niños durante la lectura del manifiesto por el Día Mundial de la Infancia en Elche / AXEL ALVAREZ

Eso sí, pese a que incidieron que comparado a otros lugares España vivía una situación "privilegiada", hay infinidad de niños que sufren y se enfrentan a problemas muchas veces muy graves.

Familias desestructuradas

Por ello no quisieron pasar por alto las situaciones de desnutrición que se llegan a dar o el hecho de que es imparable el número de víctimas de acoso escolar y maltrato a través de las redes sociales. Señalaron que hay quienes carecen de apoyo educativo al proceder de familias desestructuradas o que traviesan graves dificultades económicas o sociales, otros no reciben atención psicológica y pedagógica que necesitarían para afrontar sus dificultades de aprendizaje”.

Por este motivo hicieorn un llamamiento a las instituciones y a la sociedad para que se actúe con decisión a la hora de atender estas situaciones. Los menores cerraron el acto con una cita del ex presidente de los Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy, en la que defendía que “los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro”.

La edil de Infancia, Familia y Mayores, que moderó el encuentro, aseguró que habrá un esmero del Ayuntamiento para hacer posible que el tiempo dedicado a los menores "sea bonito, seguro y que recordéis con cariño”. Así lo apuntó la concejala minutos antes de entregarle a María José Martínez, presidenta de la fundación Un Abrazo de Luz, el premio 'Benefactor de la Infancia'.

El Ejecutivo local de PP y Vox creó en 2024 este reconocimiento rindiendo primeramente homenaje al sacerdote y misionero fundador de Hogar Nazaret, Ignacio María Doñoro, quien entonces llegó a ser aplaudido por el Ayuntamiento por su obra social tras salvar miles de menores víctimas del tráfico de personas en Perú.

Reconocimiento

La socia de gobierno, visiblemente emocionada, presentó a la condecorada en esta ocasión refiriéndose a la labor que desarrolló la ilicitana fundando "un abrazo que no caduca, luz en los días que parecían apagados" Rodil señaló que la obra de María José "no se mide en números, sino en los latidos de los niños que vuelven a confiar, a reír y a sentirse parte de algo.

Su labor no sólo cambia vidas, rescata infancias y todo lo hace sin ruido, sin buscar reconocimiento y sin esperar nada a cambio”, enfatizó en referencia al trabajo que desarrollan en esta entidad para ayudar con la alimentación y los estudios a niños y adolescentes en riesgo de exclusión social, así como a mujeres embarazadas que no tienen un sostén económico para poder vivir de forma independiente.

Programa pendiente

Los actos conmemorativos por el Día de la Infancia se iniciaron este jueves con una serie de talleres en la Plaça de Baix para promover el tiempo libre con las familias, y la programación continuará el próximo miércoles, 26 de noviembre, con la presentación de las conclusiones de la Investigación Social de la Infancia en Elche “Mira Infancia”, que pretende mejorar la planificación de las políticas públicas en materia de Infancia.

El encuentro será a partir de las 10 horas en el Centro de Congresos. Este documento, como ya apuntó la concejalía esta semana, fue encargado a una empresa adherida al Centro de Investigación de la Infancia y la Adolescencia (Aitana) de la Universidad Miguel Hernández, y se han realizado medio millar de entrevistas y encuestas para tratar de arrojar luz sobre cómo deberían enfocarse los programas de la concejalía.