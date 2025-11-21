De las obras en fachada en Elche a los bancos de la vía pública

El Black Friday y la campaña de Navidad son esos momentos del año en los que comerciantes y hosteleros esperan hacer de las mejores cajas del año, si no hay elementos externos al negocio que se lo impidan. Es lo que les ha ocurrido a empresarios de la calle obispo Tormo, a escasos metros de La Glorieta en Elche, que se han topado con una obra que no se esperaban.

A principios de semana vieron cómo se instalaba sobre este vial, de apenas seis metros de ancho, una grúa desde la que operarios se están elevando para reparar la fachada de un edificio ante el riesgo de caída de cascotes.

La cuestión es que entre andamios y protectores de tela hay algún que otro negocio que ha quedado totalmente eclipsado por las obras, con escaparates totalmente tapados, con un paso reducido para la entrada de los clientes y ni pueden apenas leerse los letreros, lo que ha llevado a algunos establecimientos a interponer quejas al Ayuntamiento por no haber recibido ninguna información previa sobre el inicio de estas actuaciones, que nacen de la iniciativa privada y que han sido aprobadas a nivel municipal.

Emergencia

José Luis López es el gerente de una panaderia-cafetería que abrió hace escasamente un mes en esta transitada calle en pleno centro histórico. Lamenta que con las obras el Consistorio le haya obligado a replegar las mesas y sillas que tenía en la terraza, con lo que teme que se reduzca a la mitad la facturación si los trabajos se dilatan, y más ahora que vienen días señalados de ventas ya que su establecimiento está centrado en dulces. Reprueba que el Ayuntamiento haya optado por esta medida que afecta a su actividad bajo la justificación de que debía haber espacio suficiente para asegurar que puedan pasar vehículos autorizados de emergencia, como la Policía Local o una ambulancia, ya que la obra invade prácticamente la mitad del ancho de la calle.

Desde este estableciento creen que la Administración local podría haber tomado la decisión de retirar temporalmente los bancos individuales que están instalados a escasos metros para procurar no afectar al negocio. En respuesta, a nivel municipal trasladan a este diario que las obras son urgentes y no se pueden retrasar porque se tienen que retirar unos cascotes de los balcones al detectarse peligro de que cayeran a la vía.

La entrada a una caferería está tapada por la obra y la terraza está vacía, mientras que otro establecimiento no ha podido poner sillas y mesas / AXEL ALVAREZ

La versión de los empresarios consultados es diferente, ya que apuntan a que los desprendimientos se produjeron hace un año por lo que entienden que había margen de maniobra para hacer las obras, antes o después de la temporada alta, y que se han encontrado de golpe con una realidad molesta, pese a que son conscientes de la necesidad de acometer las obras. Esta intervención no ha impedido que otro negocio próximo sí que pudiera instalar terraza, aunque la clientela es evidentemente menor porque no quiere esta continuamente expuesta al polvo y al ruido.

Retirada

La previsión del Ayuntamiento es que la grúa se retirará en una semana aunque sigan trabajos en una marquesina. Explican que se recolocará para que los peatones puedan pasar bien y perjudicar lo menos posible a los comerciantes de la zona y vecinos. Garantizan desde el Ejecutivo local que en días se retirarán bancos y maceteros para que los comercios tengan más espacio incluso para sus terrazas con tal de compensar los inconvenientes que siempre lleva aparejada una obra, y más cuando hay quienes apuntan a que podría dilatarse hasta mediados de enero sin que haya una fecha clara en el horizonte.

"Me pican los ojos y tengo la garganta rasposa, es continuamente oler a humo", apunta por su parte José Javier Sansano, propietario de una tienda de merchandising y artículos de coleccionista que es consciente de que hacer obras es una cuestión habitual, pero no comparte que se hayan elegido estas fechas a escasos días de que se inaugure el alumbrado navideño el próximo 29 de noviembre porque el hecho de ver maquinaria pueda hacer que visitantes se desvíen a otras calles y deje de estar transitada ahora que podría ser un polo de atracción con las luces.