El Palmeral de Elche y los huertos de la Vega Baja y Murcia estarán conectados por una red turística

Que cuando se hable del Palmeral de Elche también se ponga en contexto que este ecosistema único que se forma en los huertos también es apreciable, aunque en menor escala, fuera de la ciudad y que, en conjunto, revela una forma de cultivo agrícola ancestral. La concejalía de Medio Ambiente desveló este viernes que la intención del Ayuntamiento en el corto plazo es conformar una especie de red turística entre los huertos locales y de municipios próximos de la Vega Baja o incluso Murcia, con tal de poner en valor este sello paisajístico que en el caso de Elche cumple 25 años desde que la Unesco lo declaró Patrimonio de la Humanidd.

José Antonio Román, edil del área, avanzó que se va a firmar un acuerdo con el Ayuntamiento de Orihuela para caminar juntos en la protección de los palmerales. El de Orihuela es patrimonio histórico, cultural y natural, y aunque no es Patrimonio de la Humanidad tiene reconocimientos como Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1965 y está integrado en la Ruta Europea de Jardines Históricos desde 2024.

Por otra parte, el departamento municipal ha establecido contactos con otros municipios al sur de la provincia como San Isidro, Albatera o Callosa del Segura, o Abanilla, en Murcia, para que estos entornos naturales comunes, independientemente de la extensión, no estén aislados si no que se consideren un todo, con sus diferencias, en el arco mediterráneo.

La pretensión del Ejecutivo local de PP y Vox es, si termina habiendo apoyo del resto de localidades, que pueda unificarse la identificación sobre el Palmeral para enriquecer la divulgación en las diferentes rutas que se organizan, y estar más conectados ante fenómenos que todos han sufrido como las plagas por picudo.

Vídeo promocional

Román explicó estos detalles después de que se proyectase un video promocional sobre el Palmeral ilicitano en el que, a través de un conjunto de atractivos planos terrestres y aéreos, se ahonda en la belleza de los diferentes espacios del término municipal donde la Phoenix dactylifera es la protagonista. El documento audiovisual llegará a ferias como Fitur y trata, además, de poner en valor el oficio de palmerero así como los buenos usos para preservar los huertos, como la remodelación de viviendas que se ha hecho en la Casa de la Virgen o l'Hort de Pontos, que se ha convertido prácticamente en el epicentro de la programación especial por los cinco lustros amparados por la Unesco.

Para ahondar en la efeméride, la concejalía ha editado también 2.000 carteles conmemorativos que desde el próximo jueves se repartirán a la ciudadanía desde el propio Ayuntamiento y la Oficina de Turismo. Los dos diseños elegidos parten de una serie de dibujos que hace una década elaboraron trabajadores municipales. En ellos se representa desde el encaperuzado, los trabajos tradicionales de la palma o la esencia de los huertos.

Retos pendientes

Desde Medio Ambiente están convencidos de que el Palmeral es el símbolo más importante que tiene Elche "y el legado único que nos define como ciudad". Precisamente, y a preguntas de los periodistas sobre el futuro que le aguarda al icono ilicitano, Román incidió en que se están dando pasos para consumar la Ley del Palmeral. En ese camino destacó que ya están redactados los pliegos del plan de uso y gestión del Palmeral tras cuatro años de espera de este documento que arrojará luz como instrumento básico para la protección del Patrimonio de la Humanidad.

Este estudio, que está por contratar a una consultora, podría estar en marcha en 2026 y sería una completa guía que determine claramente cómo se tiene que actuar dentro de los huertos en cuanto al tratamiento de plagas, encaperuchado o la poda de una forma eficaz y sin que haya un impacto negativo.

El plan se ayudaría de otros trabajos como el inventario municipal de palmeras que se aceleró tras la caída en julio de 2024 de un ejemplar sobre una terraza de La Glorieta. Desde Medio Ambiente indican que quedan tres huertos por geolocalizar para completar un catálogo que constará de fichas personalizadas de cada palmera que ayudará a los técnicos a ser ágiles para conocer el estado de cada planta. Por otra parte, desde el equipo de gobierno manifiestan que está avanzado el preestudio del plan especial del Palmeral y apuntó al próximo enero para que estuviera definido.

El edil José Antonio Román muestra los carteles conmemorativos por el 25 aniversario del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad / J.R.Esquinas

Román señaló que el futuro pasa de hablar de desarrollo en el Palmeral más que de conservación, "porque a mi me suena eso más a lata de mejillones", dijo en clave irónica. En este punto, defendió que nunca antes se habían regado tanto los huertos y apuntó al modo en el que se está haciendo para que las palmeras tengan un sostén que las haga más vigorosas, con menos riesgo de caídas, gracias al cultivo de plantas, como fue el caso de los girasoles hace meses. En este punto, desde el área municipal esperan que progresivamente pueda plantarse más arbolado como granados u olivos como se ha hecho en Pontos o en el huerto junto al Conservatorio de Música para afianzar la imagen de vergel en los huertos.

Programa

En cuánto a las actividades programadas para conmemorar los 25 años como Patrimonio de la Humanidad, los actos arrancarán el próximo martes 25 de noviembre con la presentación del libro de fotografías realizado por la Asociación Fotográfica de Elche. Será a las 19 horas en l'Hort del Xocolater. El día 26 habrá una degustación de vinos organizada por la Ruta del Vino de Alicante, acompañada de productos del Camp d’Elx, como quesos y dátiles. Será a las 20 horas en el Hort de Pontos.

El jueves 27, a partir de las 17.30 horas, en el Centro de Congresos, se celebrará la jornada “El Palmeral Activo: Propuestas para un futuro productivo, innovador y rentable”, organizada por Elche Piensa, donde expertos abordarán los retos y oportunidades del Palmeral.

Por último, el fin de semana estará marcado por actividades abiertas al público. El 29 de noviembre el Hort de Pontos acogerá la Fiesta del Palmeral, organizada por Volem Palmerar y ADR, una jornada pensada para disfrutar de este patrimonio. Finalmente, el domingo 30 tendrá lugar el acto institucional, que podrá el broche final a este XXV aniversario.