Una empresa joven del Parque Científico de la UMH de Elche recibe un reconocimiento en los premios “Máshumano 2025”
Los galardones reconocen en esta edición a ocho iniciativas fundadas por menores de 35 años entre las cuales se sitúa Oscillum, la etiqueta inteligente
La empresa Oscillum del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) de Elche ha recibido un reconocimiento en los premios “Jóvenes Máshumano 2025”. Sobre esta compañía de soluciones biotecnológicas ha recaído el galardón especial concedido por el Ayuntamiento de Madrid, dentro de la categoría “Proyecto de emprendimiento social de interés para las ciudades”. La gala de entrega de premios tuvo lugar en Madrid y en ella estuvo el cofundador de la start-up Luis Chimeno (29 años).
Los Premios Jóvenes 2025 de Fundación Máshumano han reconocido en esta ocasión a ocho empresas fundadas por menores de 35 años. Los tres principales premios fueron para un proyecto innovador de accesibilidad que faciliten la inserción sociolaboral de personas con discapacidad y la calidad de vida de las personas mayores, que fue paraJordi Puig (22 años), fundador de Hapitka Medical Technologies, una startup española que ha desarrollado Haptika, un sistema de retroalimentación sensorial para usuarios de prótesis de brazo. Su tecnología permite recuperar la sensación del tacto mediante un brazalete háptico que transmite vibraciones al detectar presión y contacto. Esta innovación mejora el control, la precisión y la experiencia del usuario. Para la startup ATOM H2, fundada por Anna Martín, Arcel Rovira, Lucas Vicen y Mariona Figueras, emprendedores de 22 años, que ha desarrollado un sistema modular de generación y almacenamiento de hidrógeno verde en estado sólido. Y para Olivia Génova (26 años) y su proyecto Nataly, un dispositivo médico diseñado para detectar de forma temprana la hemorragia postparto de manera accesible, fácil de usar y pensada para funcionar en cualquier entorno sanitario, incluso en los más limitados.
Además, los finalistas accedieron al Ecosistema Jóvenes Máshumano donde se benefician de un servicio de coaching profesional ofrecido por el Instituto Europeo de Coaching, y todos los participantes, hayan sido o no finalistas, podrán solicitar asesoramiento personalizado y gratuito por parte de profesionales sénior de SECOT, entre otros perks ofrecidos dentro del ecosistema.
Innovación
Oscillum es una empresa que ofrece soluciones biotecnológicas para el envasado activo e inteligente en sectores como la Alimentación, la Farmacia o la Cosmética. Por su parte, los premios “Jóvenes Máshumano” reconocen la innovación de empresas promovidas por emprendedores y emprendedoras menores de 35 años que hayan desarrollado proyectos dirigidos a construir una sociedad más justa, equitativa y sostenible a través de la innovación y la acción. Oscillum es una empresa de biotecnología, formada por tres compañeros que estudiaron este grado y que desarrolla etiquetas inteligentes para monitorizar la frescura y seguridad de los alimentos en tiempo real. Su tecnología utiliza la metabolómica para detectar cambios moleculares en los alimentos, indicando su estado a través de un cambio de color, lo que ayuda a reducir el desperdicio de alimentos y a mejorar la seguridad alimentaria.
Etiquetas
La idea feliz que tuvieron los investigadores fue la creación de etiquetas que cambian de color según el estado de conservación del alimento, actuando como un "semáforo". Por ejemplo, un color puede indicar que está en buen estado, otro que debe consumirse pronto y un tercero que es mejor desecharlo por seguridad. La tecnología se centra en productos como carne y pescado, pero puede adaptarse a otros productos frescos como frutas, verduras y lácteos, e incluso a productos procesados. Evidentemente, el gran objetivo que persiguen eses ayudar a reducir el desperdicio alimentario, ofreciendo a los consumidores información clara sobre la frescura de los productos y a la industria herramientas para optimizar su cadena de suministro. La start-up Oscillum está desarrollando desde hace un año Stiint®, un absorbedor de etileno y otros gases generados en el proceso de maduración
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es el nuevo hotel de la cadena Hilton que ha abierto a dos kilómetros de las playas de Elche
- Vandalizan el negocio de la madre del agitador ultra Vito Quiles en Elche
- Carlos Monera, Defensor del Mayor: «En Elche tenemos mayores recluidos en casa que viven en una soledad casi patológica»
- El convenio del Tram en Elche: un tranvía sin catenarias y ahorro para el Consell de 38.000 euros con los estudios previos
- Golpe al narcotráfico en Torrevieja: La Comisaría de Elche detiene a padre e hija con cocaína, armas y coches de alta gama
- Testigos apuntan al moho en neveras y opacidad con los historiales clínicos en la supuesta estafa millonaria a pacientes con lesión medular
- Elche instalará más de un centenar de cámaras de videovigilancia y de lectura de matrículas
- El protagonista no fue Franco sino Juan Carlos el 20N en el Hospital General de Alicante