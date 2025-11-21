Una empresa joven del Parque Científico de la UMH de Elche recibe un reconocimiento en los premios “Máshumano 2025”

La empresa Oscillum del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) de Elche ha recibido un reconocimiento en los premios “Jóvenes Máshumano 2025”. Sobre esta compañía de soluciones biotecnológicas ha recaído el galardón especial concedido por el Ayuntamiento de Madrid, dentro de la categoría “Proyecto de emprendimiento social de interés para las ciudades”. La gala de entrega de premios tuvo lugar en Madrid y en ella estuvo el cofundador de la start-up Luis Chimeno (29 años).

Los Premios Jóvenes 2025 de Fundación Máshumano han reconocido en esta ocasión a ocho empresas fundadas por menores de 35 años. Los tres principales premios fueron para un proyecto innovador de accesibilidad que faciliten la inserción sociolaboral de personas con discapacidad y la calidad de vida de las personas mayores, que fue paraJordi Puig (22 años), fundador de Hapitka Medical Technologies, una startup española que ha desarrollado Haptika, un sistema de retroalimentación sensorial para usuarios de prótesis de brazo. Su tecnología permite recuperar la sensación del tacto mediante un brazalete háptico que transmite vibraciones al detectar presión y contacto. Esta innovación mejora el control, la precisión y la experiencia del usuario. Para la startup ATOM H2, fundada por Anna Martín, Arcel Rovira, Lucas Vicen y Mariona Figueras, emprendedores de 22 años, que ha desarrollado un sistema modular de generación y almacenamiento de hidrógeno verde en estado sólido. Y para Olivia Génova (26 años) y su proyecto Nataly, un dispositivo médico diseñado para detectar de forma temprana la hemorragia postparto de manera accesible, fácil de usar y pensada para funcionar en cualquier entorno sanitario, incluso en los más limitados.

Además, los finalistas accedieron al Ecosistema Jóvenes Máshumano donde se benefician de un servicio de coaching profesional ofrecido por el Instituto Europeo de Coaching, y todos los participantes, hayan sido o no finalistas, podrán solicitar asesoramiento personalizado y gratuito por parte de profesionales sénior de SECOT, entre otros perks ofrecidos dentro del ecosistema.

Innovación

Oscillum es una empresa que ofrece soluciones biotecnológicas para el envasado activo e inteligente en sectores como la Alimentación, la Farmacia o la Cosmética. Por su parte, los premios “Jóvenes Máshumano” reconocen la innovación de empresas promovidas por emprendedores y emprendedoras menores de 35 años que hayan desarrollado proyectos dirigidos a construir una sociedad más justa, equitativa y sostenible a través de la innovación y la acción. Oscillum es una empresa de biotecnología, formada por tres compañeros que estudiaron este grado y que desarrolla etiquetas inteligentes para monitorizar la frescura y seguridad de los alimentos en tiempo real. Su tecnología utiliza la metabolómica para detectar cambios moleculares en los alimentos, indicando su estado a través de un cambio de color, lo que ayuda a reducir el desperdicio de alimentos y a mejorar la seguridad alimentaria.

Los responsables de Oscillum con las etiquetas que cambian de color para saber la frescura de los alimentos / Áxel Álvarez

Etiquetas

La idea feliz que tuvieron los investigadores fue la creación de etiquetas que cambian de color según el estado de conservación del alimento, actuando como un "semáforo". Por ejemplo, un color puede indicar que está en buen estado, otro que debe consumirse pronto y un tercero que es mejor desecharlo por seguridad. La tecnología se centra en productos como carne y pescado, pero puede adaptarse a otros productos frescos como frutas, verduras y lácteos, e incluso a productos procesados. Evidentemente, el gran objetivo que persiguen eses ayudar a reducir el desperdicio alimentario, ofreciendo a los consumidores información clara sobre la frescura de los productos y a la industria herramientas para optimizar su cadena de suministro. La start-up Oscillum está desarrollando desde hace un año Stiint®, un absorbedor de etileno y otros gases generados en el proceso de maduración