El PSOE lleva al pleno el lamentable estado de La Torreta de Elche y pedirá su ampliación

La edil María José Martínez ha anunciado este viernes que el Grupo Municipal Socialista presentará una moción en el pleno del próximo lunes para exigir al alcalde Pablo Ruz que desbloquee de inmediato los trámites que impiden la ejecución de las reparaciones urgentes en el CIPFP La Torreta y que busque una parcela para ampliar este centro educativo especializado en FP, el cual sufre graves problemas estructurales y de espacio. Martínez alertó de que la situación afecta a la seguridad del alumnado y el profesorado, con pilares apuntalados, cornisas con riesgo de desprendimiento y escaleras deterioradas y clausuradas que "hacen complicada la accesibilidad e incluso la evacuación en caso de emergencia". Esta situación se arrastra desde hace varios años.

Una escalera anulada en el centro educativo / Áxel Álvarez

La concejala dijo que existe un proyecto de reparación de pilares y escaleras por parte de la Conselleria de Educación, el cual "no se puede llevar a cabo al existir un bloqueo por parte del Ayuntamiento de Elche desde hace meses". La moción socialista insta al equipo de gobierno a resolver "a la mayor brevedad" estos trámites para permitir las actuaciones de reparación y conservación en un centro que la Dirección Territorial de Alicante ya tiene preparadas, pero que no puede ejecutar debido a la paralización municipal.

Pilar fundamental

Martínez destacó que La Torreta es "un pilar fundamental en la FP en Elche" desde su creación en 1978, pero que actualmente "es el que peor conservación tiene de todos los centros integrados de la provincia y el que requiere de mayor actuación". La socialista subrayó la paradoja de que, tras convertirse en 2022 en un centro dedicado exclusivamente a FP —anteriormente también impartía ESO y Bachillerato—, "la dirección del centro lleva tiempo denunciando el deterioro del inmueble y la necesidad de obtener más espacio para poder ejercer con calidad y mayor dignidad los títulos profesionales que se imparten"; es decir, FP básica, grados medios, superiores y cursos de especialización de las familias profesionales de Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Electricidad y Electrónica, Sanidad, Agraria e Imagen Personal.

La edil socialista María José Martínez / INFORMACIÓN

Parcela

En ese sentido, Martínez añadió que, asimismo, en la moción se exhorta a PP y Vox a que "busque una parcela para que se pueda ampliar el centro educativo ante la necesidad de espacio", especialmente pensando en aquellas titulaciones que lo requieren, como las de Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Desde la dirección de La Torreta se viene solicitando dicha ampliación para poder desarrollar adecuadamente su actividad formativa especializada y sus vínculos con el tejido empresarial. “Con esta moción buscamos garantizar la seguridad y la calidad educativa en La Torreta, ante un problema que afecta a la formación de centenares de estudiantes ilicitanos y al futuro de la FP en Elche”, concluyó Martínez.

Pabellón

En otro orden de cosas, los socialistas plantearán en la sesión una enmienda a la moción que presenta Compromís para buscar nombre al pabellón inclusivo después de que el alcalde, Pablo Ruz, propusiera sin éxito el nombre de Reina Sofía. La formación que lidera Esther Díez apuesta por dedicarlo a la deportista Sara Marín; en cambio, los socialistas instarán a poner en marcha un foro participativo donde se consensue un nombre, siendo su propuesta un nombre genérico referido al deporte de Elche. También plantearán que se instale una exposición permanente en una ubicación preferente del pabellón de los deportistas más laureados de nuestro municipio.