El Ayuntamiento de Santa Pola se queda en los huesos

Y como si Santa Pola hubiese retrocedido en apenas semanas a los años setenta, el Ayuntamientoha vuelto a mostrar la estructura que un día fue visible para los ciudadanos mientras se estaba construyendo el inmueble consistorial hace medio siglo. Quien pasea estos días por el entorno de la playa de Levante se queda sorprendido con unas obras de gran envergadura que mantienen cercado el pulmón administrativo de la villa marinera.

Todo atiende a una remodelación integral para hacer sostenible el edificio que está ejecutando el Ayuntamiento con una inversión de 3,8 millones asumida con fondos europeos procedentes de la convocatoria del Ministerio de Transportes y Movilidad dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El reto es que de cara a a la próxima temporada estival, cuando se estima que puedan estar concluidos los trabajos, las instalaciones puedan llegar a ser prácticamente autosuficientes y la Administración local pueda ahorrarse mensualmente miles de euros en la factura de la luzS.

"Las persianas y ventanas eran caóticas"

Desde el Ejecutivo local (PP) trasladan que las instalaciones estaban desfasadas y había grandes problemas con los ventanales y persianas «que estaban en una situación caótica» y provocaban grandes consumos de energía, como apunta la propia alcaldesa, Loreto Serrano, que espera que el inmueble, ya totalmente renovado, sea capaz de rozar el consumo cero de energía y que al abaratarse los costes con las facturas pueda destinarse la partida del presupuesto municipal a otras acciones necesarias en la localidad.

El contrato se formalizó el pasado julio y el plazo es de un año, con lo que todo apuntaría, si no hay interrupciones en temporada alta, a que las obras podrían estar concluidas el próximo julio, algunos meses después de lo inicialmente esperado ya que la arquitecta municipal llegó a precisar en los informes justificativos de la obra que las actuaciones deberían terminar en el primer trimestre de 2026 para cumplir con la convocatoria.

Operarios junto a las obras del Ayuntamiento de Santa Pola / AXEL ALVAREZ

Si bien, la burocracia retrasó el inicio de la ejecución, teniendo en cuenta que el proyecto está redactado desde agosto de 2024 y durante la licitación de las obras concurrieron cinco empresas, de las cuáles una de ellas terminó excluida del proceso y la adjudicataria presentó un recurso, procedimientos habituales que suelen dilatar los plazos.

Ahorro

Los cálculos técnicos apuntan a que donde más se notará el ahorro sería en la calefacción ya que el gasto pasaría de 16,50 Kwh/ hora por metro cuadrado al año a 0,41 o en la iluminación, que se cambiará íntegramente a leds pasando de 36,06 Kwh/ h a 2,21. De igual modo, uno de los criterios que se exige es el certificado de eficiencia energética para comprobar todos los baremos.

En estos momentos se ha retirado por completo la fachada del edificio quedándose visible solo la estructura original. Apuntan a nivel municipal que precisamente esta primera fase de demolición ha sido muy compleja así como las técnicas PassivHaus para transformar la envolvente del edificio.

Exigencias

Se trata de un tipo de construcción muy exigente que aplica recursos de la arquitectura bioclimática combinados con una eficiencia energética muy superior a la construcción tradicional. Tal y como se puede apreciar en el cuadrante de la inversión, la instalación de sistemas de climatización y ventilación será el paso más costoso con un montante de más de 600.000 euros, seguido de las fachadas consignadas en cerca de 570.000 euros.

El edificio se ha quedado prácticamente virgen con lo que se repondrá nuevamente toda la carpintería y cerrajería, superando los 200.000 euros, así como la instalación de electricidad y autoconsumo con placas solares, donde se dedicarán más de 160.000 euros. Actuaciones previas como la demolición de paredes y revestimientos han costado cerca de 70.000 euros.

Traslado

Una estampa impactante hace escasos cuatro meses fue ver cómo el Ayuntamiento se iba apagando por zonas mientras los trabajadores municipales fueron abandonando en escalada las dependencias y se tuvo que planificar el traslado de toda la plantilla a diferentes instalaciones como la Jefatura de la Policía Local, la antigua clínica Quirón, la Casa de Don Gabino, centros cívicos o la Casa de Cultura hasta que se reinaugure el espacio.