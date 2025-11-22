Aparatoso incendio en una nave de pinturas de un polígono de Crevillent

Una fuerte humareda negra alertó este sábado de un aparatoso incendio en el polígono industrial Faima de Crevillent, a escasos tres kilómetros del núcleo urbano, afectando a varias naves. El consorcio provincial de bomberos apunta a que el aviso se recibió a las 8:03 horas tras la aparición de humo negro y un fuerte olor a plástico que alertó a quienes trabajaban cerca. Las llamas se iniciaron en una nave dedicada a la pintura y se extendieron a tres naves contiguas: dos de ellas que han resultado dañadas en la fachada y otra más por dentro.

Aunque el incendio se pudo controlar en apenas una hora y media, exactamente a las 9:27 horas, no fue hasta las 18.30 horas, diez horas después, cuando los bomberos explicaron que por fin se había podido dar por extinguido. Hasta cuatro parques de bomberos han intervenido en las tareas de extinción: Crevillent, Elche, San Vicente y Almoradí.

Operativo

En el operativo se han utilizado diversos medios como dos bombas rurales pesadas, una bomba nodriza pesada, una bomba urbana ligera, así como una Unidad de Personal y Carga, junto con su personal especializado. Pese a los daños materiales no se han registrado heridos, y los servicios de emergencia continúan trabajando para asegurar la zona y evitar la reactivación del fuego.

Incendio en un vertedero del municipio de Crevillent / INFORMACIÓN

Tercer incendio en dos meses

Este sería el tercer incendio en menos de dos meses en el municipio alfombrero. A mediados de septiembre hubo afecciones en una nave del polígono Catxapets y a finales del mismo mes el siniestro en la planta de reciclaje obligó a desplegar un amplio dispositivo de madrugada.

Las llamas fueron muy intensas e incluso se complicó el uso de maquinaria pesada para sofocar el fuego, con lo que se tuvieron que dedicar más de 14 horas para la extinción.

La empresa concretó entonces que el origen del fuego se localizó junto al muro exterior de acopio de madera y textil, materiales de rápida combustión que hicieron que las llamas fueran muy aparatosas, aunque quedaron delimitadas a una zona específica