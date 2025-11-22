La Mama d’Elx: un refugio para vivir la lactancia ante crisis familiares

Adriana Martínez llegó a Elche hace tres años, embarazada y con una niña de un año, sin amigos ni un entorno cercano en el que sentirse libre para expresar sus dudas y miedos sobre la maternidad y la lactancia sin sentirse sola ni juzgada por los pasos que daba. Hasta que la Mama d’Elx se convirtió en su refugio. En la actualidad la asociación ilicitana que promueve la lactancia materna cuenta con más de 200 socias y se ha convertido en un acompañamiento emocional en el que conviven madres sin experiencia previa, así como mujeres que atraviesan situaciones complejas —como haber sufrido violencia de género, duelos o haber llegado al país desamparadas.

También están detectando que en los últimos tiempos este recurso está sirviendo de ayuda a quienes han afrontado situaciones familiares delicadas como divorcios complicados en los que la madre siente que los derechos de sus hijos se puedan estar vulnerando. Precisamente la entidad, que cuenta con asesoras de lactancia, psicólogas, matronas, doulas y profesionales voluntarios, también está muy vinculada a los servicios sociales y a la Casa de la Dona y cada vez más reciben derivaciones directamente desde los departamentos de salud.

Vencer miedos

Precisamente este sábado el colectivo realizó una actividad muy especial para abrazar la diversidad a través de la presentación de un calendario 2026 en el que se condensan todas las etapas posibles: el miedo del inicio del embarazo, la soledad del posparto, la fuerza que llega después, la calma que se abre paso. «Queríamos que cada madre pudiera verse en alguna emoción», explica la fotógrafa de familia Yenis Vega, encargada de plasmar esa travesía. Para lograrlo, envió un cuestionario previo a todas las participantes para recoger vivencias con las que construir un mapa emocional.

Acompañan a estas tomas diferentes bordados obra de Hilo y Sal, que ha cosido sobre cada imagen las sensaciones que no siempre se ven. «En enero es una ola de miedo; en otros meses, líneas planas que hablan de soledad o líneas abiertas que representan calma» y que sirva para que cuando lo vean en la consulta de la matrona o en casa de una amiga, piensen: «Esto también me pasó. Aquí también estuve», expone la profesional.

Uno de los talleres ofrecidos por La Mama d'Elx durante la jornada este sábado en Elche / MATIAS SEGARRA

Donativo

La idea era representar una maternidad realista y cotidiana, alejada de idealizaciones. Se han editado unas 200 copias que llegarán a centros de salud y a las consultas de las matronas en los hospitales. Se puede obtener con un donativo de cinco euros que contribuirá a que esta organización sin ánimo de lucro siga promoviendo este tipo de encuentros, como el de ayer en la finca Villa Alcudia, a escasos metros del yacimiento, que los propietarios cedieron para que decenas de madres y padres se reencontrasen para «hacer tribu» y enfrentar los ritmos actuales en los que priman las pantallas y consejos contradictorios en internet.

Talleres

La jornada estuvo repleta de talleres sensoriales, yoga en familia y música en vivo donde participaron instituciones como Espacio Vivo School, el colectivo Well Nutrition dando pautas de alimentación o la propia edil de Mujer, Caridad Martínez, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento también contribuye con subvenciones a los fines de la asociación.

Entre los presentes se encontraba Ana Amorós, socia desde hace escasamente un mes, que reconocía que dar pecho a dos hijos a la vez era muy nuevo para ella y la lactancia en tándem la terminó sobrepasando, con lo que sentía agobio hasta que escuchar dentro de la entidad a otras mujeres en su misma situación la salvó porque en su entorno familiar, reconocía, muchas veces no terminaban de entenderla.

"Criamos sin referentes"

A pocos metros María del Mar Díaz y Sergio Guzmán narraban que hoy en día «criamos sin referentes». La pareja exponía que si antes era habitual ver a vecinas y primas amamantar ahora era difícil y entienden que gracias a los talleres han vencido ese miedo cuando su hijo atravesó una crisis de lactancia. «Como padre necesitaba información. Todo es nuevo y cambiante. La asociación me ha dado herramientas para saber acompañar», apuntaba el progenitor.

Posparto en soledad

Ana Isabel Gutiérrez, sanitaria, llegó a la asociación embarazada por recomendación de un matrón compañero. Ella resume el origen de los problemas con una frase: «La lactancia es imitativa. Hemos dejado de ver a mujeres amamantar». Para ella el posparto la enfrentó a lo que tantas mujeres viven en silencio. «Se habla poco pero es un momento de mucha soledad. Aunque estés rodeada de tu gente, te sientes desconectada», hasta que pudo sentirse respaldada por otras mujeres que habían pasado por lo mismo y vio que veía la luz al final del túnel. Su pareja, Eloy Rodríguez, también lo agradece: «Para mí fue un punto de referencia, información, apoyo, seguridad. Para las mujeres es imprescindible y para los padres, una guía», apuntó.