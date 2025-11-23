Una marea rosa con 10.000 motivos para luchar contra el cáncer de mama

El abrazo de una hija a su madre. La nieta que le pinta el crespón rosa en la cara a la abuela. Las amigas inseparables que saben que luchando juntas son más fuertes. La diva valiente y poderosa de Melody resonando bien fuerte, y casi al unísono sonrisas entremezcladas desde el Paseo de la Estación de Elche entre lágrimas cuando suena el estribillo aquel de que su vida es un jardín de espinas y rosas. Porque en la batalla contra el cáncer hay piedras en el camino, años de dolor, sufrimiento a veces en soledad, a veces compartido, y este domingo se notó un latido que vibraba desde el suelo y con más de una mirada al cielo por las que ya no están.

Amacmec volvió a conseguir congregar a una marea rosa que corrió y caminó de cinco a diez kilómetros por una causa común: apoyar a las pacientes con cáncer de mama y hacer más visible si cabe la enfermedad para que la investigación sea una prioridad. Precisamente un minuto antes del pistoletazo de salida, que corrió a cuenta del alcalde, Pablo Ruz, enfundado en chándal, la presidenta de la asociación de mujeres afectadas por cáncer de mama en Elche y comarca, Asunción Guillén, resaltó que el compromiso social latente en la jornada se traducirá en algo "verdaderamente importante", como es seguir contando con financiación en la entidad para los servicios especializados que se prestan.

Miles de participantes en la carrera de Amacmec este domingo en Elche / Matias Segarra

Prevención y tratamientos con calidad de vida

De igual modo, la representante del colectivo aprovechó el altavoz para reivindicar mejoras en las políticas de prevención del cáncer, que haya mejoras en la investigación y que se aprueben nuevas formas de tratamiento "que no sean tan agresivas y que permitan calidad de vida". También reseñó que espera que la marea rosa sirva para que los poderes públicos "escuchen y luchemos contra una enfermedad tan agresiva". No quiso perder la ocasión para recordar a todas las "amigas, madres, hermanas, esposas o incluso hijas que siguen en la lucha o compañeras que nos guían desde arriba".

Cuando pasaban las 10 horas el speaker preguntó quienes habían participado en la prueba desde los orígenes y Conchi Palao fue una de las que levantó la mano. A su lado, como prácticamente cada año, estaba Fina Mari Blasco, amiga inseparable. Las dos vecinas de Las Bayas recuerdan cómo empezaron a venir a la carrera “cuando los críos eran pequeños” y aprovechaban para dejarlos con alguien y escaparse juntas.

"Pasé la quimio, la radio, quitarme la mama… todo".

Conchi, superviviente de cáncer de mama, señala que incluso antes de que existiera formalmente la prueba ya se acercaba a las iniciativas que apoyaban a las mujeres afectadas, hasta que ella misma se vio inmersa en un proceso durísimo. "Pasé la quimio, la radio, quitarme la mama… todo". Tras años de lucha, se encuentra recuperada. "Nos ponemos a hablar de la gente que se ha ido, de la que lo está pasando ahora… Lo he pasado mal, pero aquí estoy”. Y quería agradecerle estar en el camino gracias al equipo de psicólogos y el resto de profesionales de Amacmec que la ayudaron mucho.

Fina recuerda que aquel momento del diagnóstico fue como si la enfermedad las hubiera golpeado a todas las amigas. "Siempre dice que la hemos llevado en la palma de la mano, muy cuidada, con lo que necesitara. Y es verdad”, asevera emocionada.

"A quien preguntes tiene a alguien cercano afectado"

A sólo unos metros se encontraba también enfundada en su camiseta rosa Cristina Almansa que no quiso perderse la cita junto a sus primas como una forma de homenajear a su madre, que el año pasado falleció por unos tumores cerebrales. “Por desgracia, a quien preguntes siempre tiene a alguien cercano”, narra.

Trinidad López participa en la carrera de Amacmec de forma intermitente: algunos años sale y otros no, pero asegura que siempre que puede se suma porque le gusta el ambiente y, sobre todo, la causa, que le toca muy de cerca porque su hermana falleció de cáncer.

María García Moreno fue diagnosticada de cáncer de garganta hace años y como tradición siempre se suma a la causa del cáncer de mama porque también es una oportunidad para visibilizar el impacto que dejan otros tumores malignos. Recuerda que cuando enfermó echó en falta atención psicológica, un recurso que hoy sí existe y cuya incorporación valora especialmente. Este domingo la ilicitana disfrutó de una jornada muy familiar junto a sus hijos.

"Faltan mamógrafos y radiólogos"

María José Moreno, técnica de Rayos en el sistema de salud público en Elche, también se encontraba entre la multitud. Cuando le preguntan por qué decidió participar directamente añade una reivindicación profesional basada en su experiencia en mamografías de prevención. Asegura que faltan mamógrafos, personal técnico y radiólogos, lo que retrasa las pruebas y resta eficacia a los programas de detección precoz. Subraya que en la ciudad, y en concreto en su área sanitaria, cuentan con muy pocas máquinas para la demanda existente, y que hay técnicos en bolsa sin ser llamados. “Sin personal y sin maquinaria suficiente —advierte— no se puede hacer una prevención correcta”, manifiesta.

Corredores en dirección a la meta en el Paseo de la Estación de Elche / Matias Segarra

"Aceptarlo, rodearse del cariño del entorno y seguir adelante". Nuria López quería dedicarle el dorsal a sus amigas ahora que están atravesando momentos duros, y siente que pese a que la palabra "cáncer" sigue dando miedo cada vez existe menos tabú y más apoyo social.

"Hay gente reticente a colaborar"

Delfina Giménez no pudo acudir a la carrera el primer año, porque se encontraba en plena quimioterapia pero en cuanto se recuperó tras un tratamiento de más de un año decidió no faltar nunca más. Su motivación es doble: por un lado, agradecer el apoyo recibido y devolver lo que otros hicieron por ella; por otro, reivindicar más investigación. Delfina es especialmente activa en este aspecto: cada año colabora recogiendo donativos en las huchas de la asociación y pide a la ciudadanía que contribuya porque “todo va para investigación, y eso es para todos”. Subraya que la gente a veces se muestra reticente, pero insiste en que esos fondos son vitales para las personas —hombres y mujeres— que luchan contra la enfermedad.

Lamenta que sigan siendo imparables los diagnósticos y cada vez a edades más tempranas, por eso anima a la prevención, a la prudencia y a la conciencia social.

Masajes de descarga

La jornada solidaria y lúdica contó con talleres junto a la meta donde multitud de voluntarios también ofrecían a los corredores cocas saladas y fruta para reponer energías. Un año más volvieron a participar también profesorado y estudiantes del grado de Fisioterapia de la Universidad CEU- Cardenal Herrera de Elche, quienes también prestaron masajes terapéuticos de descarga tras la competición en la XI carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas que se celebró en Elche y Alicante.