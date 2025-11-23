Empieza a rodar la asociación que divulgará en Elche sobre el científico Jorge Juan

La Asamblea Amistosa Literaria de Elche que se ha creado para divulgar la labor del científico Jorge Juan ha empezado a coger rodaje en la ciudad. Josué Cerdán, vocal de la asociación ofreció hace días una completa conferencia sobre el "sabio español" de linaje ilicitano, donde resumió la biografía del ingeniero, matemático y marino y puso de manifiesto los valores universales que se extraen de su obra como ejemplo para las nuevas generaciones.

Después de la conferencia, Mariano Tarí, presidente de la asociación, moderó un intercambio de comentarios sobre el libro “El espía del rey”, en el que se comentó los porqués de algunas situaciones que vivió Jorge Juan en diferentes etapas de su vida.

Por último, se expuso la finalidad de la asociación, que se ha constituido para poner en valor esta figura y se invitó a la decenas de asistentes a participar en ella de la forma que se desee: recibiendo información sobre la asociación, siendo asociado en ella o formando parte del grupo de trabajo que impulsará la figura de Jorge Juan en las siguientes actividades, hasta el punto que esperan trabajar para que se materialicen homenajes a su figura y que incluso pueda llegar un día a divulgar sobre él en los colegios e institutos como ocurre con la figura de Cantó y la Dama de Elche. La actividad finalizó con un vino de honor.

Asistencia a la jornada inaugural el pasado 21 de noviembre. / INFORMACIÓN

Medición del Meridiano

La próxima iniciativa del colectivo será el jueves 18 de diciembre, a las 18hors, en la sede de la asociación que se encuentra en la avenida de la Universidad de Elche, 64. En esta ocasión, Vicente Baus, especialista en Jorge Juan, hablará sobre la medición del meridiano realizado por Jorge Juan y Antonio de Ulloa en el Virreinato de Perú junto a la expedición francesa que comprobó que la tierra está achatada por los polos.

Miembros de la Asamblea Amistosa Literaria de Elche con una miniatura sobre Jorge Juan / INFORMACIÓN

Misión

Desde la entidad entienden que la historia del matemático fue "de película" y por ello ven necesario incidir más en todos los pequeños detalles acerca de esta figura que, entre sus peripecias, llegó a servir a la corona española como espía en Inglaterra para tomar nota de cómo se construían los navíos y firmó un tratado de Paz y Comercio con el sultán de Marruecos que aseguró la libertad comercial y la estabilidad en el norte de África.

Elche como refugio

Pese a su proyección internacional, su refugio era Elche en una época en la que la población de la villa no alcanzaba los 20.000 habitantes y algo tan icónico y tan ilicitano como la basílica de Santa María estaba en plena construcción. De su paso por la ciudad persiste el palacete de Jorge Juan, donde vivió con su madre y sus hermanos, una casa nobiliaria barroca situada en la zona de extramuros en el actual cruce de las calles Corredora y Puente Ortices. Precisamente este inmueble, que data del siglo XVII, fue restaurado entre 1994 y 1997 por el arquitecto M. J. Fuster y entra dentro del conjunto declarado Bien de Interés Cultural (junto con la Basílica, el Palacio de Altamira y La Calahorra), desde el 18 de enero de 1968, según la Guía de Arquitectura de la Provincia de Alicante dirigida por Gaspar Jaén i Urban.

De origen noble —hijo de Bernardo Juan y Violante Santacilia—, quedó huérfano de padre muy joven y se educó con los jesuitas en Alicante antes de ser enviado a Malta con su tío, caballero de la Orden. Allí se formó en náutica y matemáticas, iniciando una carrera naval fulgurante. Ingresó en la Academia de Guardias Marinas de Cádiz en 1730, donde pronto destacó por su talento.

Bajo el mecenazgo del marqués de la Ensenada, desarrolló una labor clave para la modernización de la Armada española. En Londres realizó una arriesgada misión de espionaje industrial para copiar las técnicas avanzadas de construcción naval británicas, logrando reclutar ingenieros y renovar los arsenales de Cádiz, Cartagena y Ferrol. En definitiva, su nuevo método de construcción naval transformó la ingeniería marítima española, tal y como se desprende de la biografía publicada en la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández,

Fundador del primer Observatorio Astronómico de España y reformador de la Academia de Guardias Marinas, introdujo la enseñanza del cálculo diferencial e integral y promovió el sistema copernicano, hasta entonces prohibido por la Inquisición. También impulsó innovaciones en minería, siderurgia, hidráulica y cartografía, y fue miembro de las academias de París, Londres, Berlín y San Fernando.

Llegó también a dirigir el Real Seminario de Nobles de Madrid, reformando su plan educativo y fomentando la enseñanza científica.

Sus últimos días

Padeció graves problemas de salud en sus últimos años, probablemente derivados de un traumatismo craneal sufrido en 1751, lo que no le impidió continuar trabajando hasta poco antes de su muerte. Falleció en Madrid en 1773, poco después de pasar por Elche, dejando un legado que lo consagra como uno de los grandes científicos, ingenieros y humanistas de la historia de España.