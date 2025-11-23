Estas son las nuevas calles de Elche que tendrán semáforos para evitar más accidentes

Evitar sustos entre conductores y peatones en varios puntos de Elche cuando llegan las horas punta especialmente a las entradas y salidas de los colegios. Ese es el reto que tiene el Ayuntamiento de Elche después de las peticiones vecinales para regular tres de los cruces más conflictivos en la extensa Avenida de Novelda y el barrio de Altabix.

La Administración local, después de estudiar todas las vías, ha optado por la colocación de tres semáforos en las intersecciones de la citada avenida de Carrús con Carlos Antón Pastor y María García Ferrández, así como entre la avenida y Francisco Ruiz Bru con Joaquín García Mora. En la Avenida de la Universidad también se instalará uno en el cruce con la calle Francisco Rabal.

Los tres son puntos cercanos a colegios y que resultaban ciertamente peligrosos para el tránsito de los ciudadanos o para los propios conductores. Esta regulación del tráfico ha salido a licitación por más de 172.000 euros y justo este lunes se cierra el plazo de presentación de ofertas, con lo que, si no hay retrasos con la adjudicación ante posibles recursos, estas infraestructuras podrían estar en funcionamiento en los siguientes meses y se ha dado un plazo máximo de ejecución de medio año, según marcan los pliegos.

Sensores

Estos sistemas son fijos pero se les podrán acoplar distintos programas de tráfico, para lo cual se prevé la instalación de detectores tanto de autobuses, vehículos y pulsadores de demanda de peatones, conectándose al sistema centralizado de tráfico municipal. En junio ya se instalaron doce semáforos en varios puntos que informan del tiempo que tiene el peatón para cruzar.

Más semáforos en 2026

Claudio Guilabert, edil de Movilidad, expone que es necesario atajar estos cruces peligrosos porque le consta a la Policía Local varios choques entre vehículos en los últimos años, de la misma forma que es habitual que muchos vehículos terminen pegando frenazos por las dificultades para pasar. Desde el bipartito recuerdan que a finales de 2024 ya se dispusieron de estos elementos en Carrús norte y confirman que la actuación no será aislada ya que de cara a 2026 está prevista la colocación de más grupos semafóricos en otros puntos críticos de la ciudad, sin entrar en más detalles.

«Hemos sufrido en nuestras carnes lo arriesgado que es cruzar porque pasan muy rápido con los coches y se trata de una vía de alta intensidad», apunta Salvador Mateo, presidente de la asociación vecinal Primero de Mayo y residente de la calle Carlos Antón Pastor. Desde el colectivo agradecen que se vaya a dar este paso porque ese semáforo entienden que beneficiará que los vehículos sean más comedidos cuando se dirijan hacia El Toscar.

Uno de los cruces de la Avenida de Novelda de Elche / Matías Segarra

De igual modo, sostienen que han elevado a la junta de distrito que también se revise el tráfico en otras arterias como el cruce entre Ausias March con Ramón Pastor porque detectan que los conductores, una gran mayoría que provienen del polígono de Carrús, suelen saltarse los límites de velocidad, por lo que esperan que puedan colocarse elementos como bandas reductoras.

Calle Ángel

En cuanto a otros tramos de la ciudad queda pendiente si se abogará por cambiar la dirección e instalar semáforos en la calle Ángel, en El Raval. Ya en octubre el Ejecutivo local de PP y Vox barajó esta opción para resolver los problemas de tráfico de esta arteria. Entonces incluso aseguró que a finales de año habrá un informe que de las claves para mejorar la seguridad ciudadana después de que la instalación de más pasos de peatones o el radar disuasorio se hayan quedado cortas para una vía que soporta picos mensuales de 51.000 vehículos de los cuales un 14 % exceden los 30 kilómetros por hora de velocidad máxima permitida en la zona.