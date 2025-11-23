Los extranjeros compraron casi 740 pisos en Elche en 2024 con marroquíes y rumanos a la cabeza

Los extranjeros residentes en Elche suscribieron 739 operaciones de compraventa el pasado año (466 por residentes y 273 por no residentes), lo que supuso el 20,2 % del total, pues las operaciones fueron sobre 3.661 fincas, lo que incluyó tanto pisos como casas, según los datos del Colegio de Notarios, que no distingue por tipos. El último dato del INE situaba en 41.000 los extranjeros residentes en Elche, lo que supone alrededor del 40 % del total de empadronados en una ciudad que supera los 247.000.

Variación del precio de la vivienda en Elche durante los últimos diez años / INFORMACIÓN

Aunque el origen del comprador es muy diverso, las dos nacionalidades que se consolidan como residentes de larga estancia son, por este orden, los rumanos, con 103 operaciones (13,8 %) de las que 73 se formalizaron por residentes y 30 por no residentes; y marroquíes, con 81 adquisiciones (10,9 %), aunque la mayoría declararon residencia en España, (74 casos). Son los polacos los que se sitúan en tercer lugar, con 64 adquisiciones, ahora bien, la mayoría no declararon su residencia en la ciudad (54 compras). Los italianos, que ocupan el cuarto lugar, efectuaron hasta 43 adquisiciones de inmueble, la mayoría son residentes en Elche (39 casos). Y son los argelinos la quinta población que adquiere viviendas enElche, concretamente 40, de los cuales la mitad (20) dice que no es residente en la documentación que presenta en la notaría. El resto de cifras son muy dispersas, pues son 409 (55 %), de las que la mayoría se realizó por residentes (250).

Una ilicitana pasa por delante de una inmobiliaria / Áxel Álvarez

Precio

Estas operaciones se realizaron en el año en el que se produjo un mayor incremento en el precio de la vivienda en Elche, pues subieron en un 13,99 % hasta situar el precio por metro cuadrado declarado en 1.285 euros el metro cuadrado (2.218 euros si se trataba de vivienda nueva y 1.191 euros de la usada). Los datos del Colegio de Notarios no distinguen si se trata vivienda turística, que es la más cara, caso de Arenales del Sol.

Una situación que no escapa a los ciudadanos y que supone que la mayoría busque vivienda de segunda mano, que resulta mucho más asequible. El 87 % de las compraventas fueron de viviendas usadas (3.290 de las 3.611). Adquirir una vivienda (piso o casa) a estrenar cuesta de media 208.000 euros en Elche por los 122.000 euros que vale el que ya ha tenido un propietario anterior, una diferencia de 86.000 euros, según datos que van de septiembre de 2024 a agosto de 2025, también del Colegio de Notarios. Ahora bien, si nos fijamos solo en los pisos, los nuevos (351 vendidos) costaron de media 207.000 euros, mientras que los usados (2.746) valían 113.000 euros; es decir, 94.000 euros menos y eso sí es una cosa que mira mucho el comprador. Si nos remontamos a hace una década, en 2015. Esas mismas viviendas costaban 140.000 y 76.000 euros, respectivamente.

Obra en construcción en Elche / Áxel Álvarez

Bajada

Nunca había subido tanto el precio de la vivienda en Elche durante los últimos diez años, que es el periodo del que dispone de forma pública el Colegio de Notarios, acumula un 48 %. De hecho, hay que remontarse hasta 2015 para ver algo parecido, cuando se incrementó en un 11,23 %. Pero si miramos a los ocho años anteriores (entre 2023 y 2016) las viviendas subieron en Elche un 24 %, incluso con 2021 con una bajada de precios, en un 2,09 %. A excepción de ese año, donde probablemente la pandemia también tuvo mucho de culpa en lo ocurrido, sí es cierto que entre 2020 y 2023 experimentó subidas entre el 6,69 y el 6,26 %, mientras que en los tres años anteriores, entre 2019 y 2017 osciló entre el 0,57 y el 0,35 %. En 2016, tras la subida experimentada el año anterior de ese 11,23 %, los precios siguieron subiendo un 4,35 %.