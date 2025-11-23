Francisco Borja / Áxel Álvarez

«Lo que más me duele es irme sin solucionar los problemas de Santa María»

¿Tiene ya fecha para marcharse?

No tengo prisa, pero cuando uno decide irse siempre es normalmente con los balances económicos del año anterior. Se ajustan o se declaran en marzo, lo correcto es abril o mayo. Creo que a lo mejor junio es ya demasiado tarde para el próximo presidente si tiene que preparar equipo, porque aquí eliminamos a la mitad de la junta rectora. Y esto se administra como una Junta Rectora. Aquí Paco Borja no manda nada. Aglutina los pensamientos de las 30 personas que hay y consigo que todo se apruebe por unanimidad prácticamente, pero lo aprueba la Junta Rectora, que ofrecerá una solución y tiene la responsabilidad.

¿Ha hablado de ello con el alcalde?

Pienso que Pablo (Ruz) hará lo correcto. Después de marzo, el mes que crea oportuno, que se ponga de acuerdo con Conselleria y Obispado.

¿Espera le pida un nombre como sucesor?

Le diría que es cosa suya. Yo atreverme a decir algo de una persona, no. Esto tiene que funcionar con equipo. Yo no funciono solo. El que realmente mueve esta maquinaria son las personas que te rodean. Si no tienes un buen equipo, no eres nadie.

Sí que le recomendaría entonces que busque a un buen negociador...

Eso sí y si no le importa antes de decidir a la persona yo le daría mi punto de vista, sería honesto con él, y puede ser él o ella...

¿Ha llegado ya el momento de una presidenta al frente del Patronato?

Yo lo creo y es posible ver a una mujer al frente del Patronato. La mujer tiene tantos atributos como el hombre. Yo ya peino 82 años y por el género no se califica a una mujer hoy en día. Un hombre y una mujer está visible en las empresas.

Paco Borja, en el Museo de La Festa / Áxel Álvarez

«El factor humano es nuestra mercancía, la gente que difunde el Misterio. En otras empresas es secundario»

Estuvo 12 años como patrono con Joaquín Serrano, entonces no tenían dependencia de la Generalitat, y volvió como presidente dependiente. ¿Beneficia al Misteri la relación?

En que estamos encorsetados estamos de acuerdo todos los miembros de la Junta Rectora. Fue una decisión que yo viví. Joaquín Serrano pensó que estando dentro de la Generalitat como una empresa tendríamos asegurado el futuro. Antes, solo se hablaba de dinero, siempre faltaba. Las reuniones tenían un enfoque inicial y se terminaba por hablar de dinero: «hay que hacer esto, pero no hay dinero, cómo lo buscamos, cómo lo hacemos...». Él tuvo la feliz idea en aquel momento porque eso era lo más peligroso que podía haber, no tener dinero para continuar, pese a ese deseo expresado por el Consejo de la Villa en 1608, en la cual se dijo que el Misteri estaba asegurado por decisión del Consejo. Entonces él dijo «si dependemos del Gobierno Autonómico, el Misteri está asegurado». Le dije que tenía razón porque, por ejemplo, el sitio donde se hacen las representaciones, es la basílica. Yo formo parte de su consejo para ver qué es lo que hay que hacer con la restauración, realmente no es peligrosa. Si no, los arquitectos lo dirían, pero necesita un cambio importante y hay que solucionarlo. Es lo que más me duele, irme sin tener la certeza de que se realizará. Pero la situación de deuda en España es tal que yo veo difícil al final que llegue esa solución, aunque confío muchísimo en ese aspecto con la Virgen María. Estoy seguro que cuando se decida o veamos que es el momento aquí pintaremos lo que haga falta. De eso estoy seguro por todo el pueblo de Elche.

Pero volviendo a la Generalitat, tener una dependencia de una administración que solo aporta el 20 % del presupuesto, hablamos de 100.000 euros al año, y que ni ha resuelto ni la regulación de tres trabajadores...

El que se dedica a la política tendrá tantas peticiones encima de la mesa que no sabe ordenarlas. Es decir, no saben ir calificando las asignaciones. Hoy en día, España es un país que no está encorsetado en deuda, sin embargo, hay que lógicamente hacerlo rentable, y aquí se puede hacer rentable la inversión. Hace 20 años se hizo «La luz de las imágenes», prácticamente todas las iglesias de la provincia se arreglaron. Era el momento. Cuando iban a arreglar la de Santa María se anuló. Voy con frecuencia a Sevilla y todas las iglesias están perfectas. El turismo se vuelca. Se financió desde las hermandades. Todo el mundo paga y la iglesia rezuma belleza. Sobre todo la catedral que, como es un edificio tremendo, se va arreglando por etapas, pues hay que hacer algo así. Hay fórmulas para conseguir el dinero. El político lo que tiene es que ver esas ideas y ser el líder de esos proyectos. Yo no soy político, si fuera el presidente de la Comunidad me imagino que haría eso. Por eso no sé, tienen que tener tantas solicitudes que son incapaces de decidir nada.

Borja ha estado ligado 20 años al Patronato del Misteri d'Elx en dos etapas distintas / Áxel Álvarez

«Hoy en día no se ve aún la necesidad de que las niñas estén en la Escolanía. ¿Que el día de mañana puedan?, claro»

Pero la basílica no puede seguir en el actual estado decía...

Debe unirse el Ayuntamiento con el Obispado e ir a la Conselleria o al Ministerio de Cultura y exponer el problema realmente. Esto no puede ser que un Patrimonio de la Humanidad intangible pueda tener dudas por si se cae una piedrecita. Que sea antiestético para la marcha del Misteri. Ni lo entiendo ni comprendo.

¿Y a qué atribuye que el negociador Paco Borja no lo haya conseguido en ocho años?

...Y ni para el tema laboral de tres personas. Están cerrados en banda, no sé o es que antes tenían más sensibilidad, vamos a utilizar esa palabra. Los políticos de hoy en día son más duros y no lo entiendo, yo me ablandaría y buscaría el dinero debajo de las piedras, que se puede conseguir perfectamente y más siendo un presidente de la comunidad valenciana o un conseller. Tener el dinero para el Misteri, para la basílica, yo eso no lo entiendo. No es que digas «oye, que no se puede aquí ni celebrar el culto allí», pero tenemos un Patrimonio de la Humanidad que se celebra ahí dentro. Hay que meterle en la cabecita a quien tenga que decidir de verdad a buscar la fórmula de financiación más adecuada y que paguen cada uno una parte: Conselleria, Iglesia y pueblo de Elche; es decir, todos los implicados con algo que es consustancial a la ciudad.

¿Cuánto dinero anual necesita el Patronato para no sufrir?

Cuando yo me puse al frente de la Junta Rectora no se llegaba a 300.000 euros al año. Hoy en día son casi 600.000. Hemos apretado bastante el acelerador para ir consiguiendo de distintos sitios. Pero para poder tener un personal laboral acorde con las necesidades del Misteri, solamente con eso, sin contar el continente de la basílica, hay que luchar por tener ya 700.000 euros para que funcione

¿Cuál es la fórmula?

Te encorseta, creo yo, el pertenecer a las empresas del sistema público valenciano porque se exige demasiada burocracia y eso va acorde a que estas personas (los trabajadores) tengan una necesidad añadida de dedicar horas y más horas. Una de las explicaciones es con tantos niños hay que tener un especial cuidado en todos los aspectos. Tener una especial sensibilidad con el trato humano porque aquí el factor humano es nuestra mercancía, nuestra gente que difunde el Misterio. No es como en otras empresas, donde es secundario. Aquí el factor humano es principal. El trato con los niños y las niñas. En este edificio (la Casa de la Festa) hay mucha gente para que reciban una formación continua para que el Misteri no pierda calidad en su caminar, sino que cada vez se acreciente aún más si cabe la calidad de las voces y de todo lo que conlleva tener una formación adecuada a las necesidades de ser un Patrimonio de la Humanidad gracias a los profesores de canto.

Francisco Borja, junto al mestre de Capella, Javier Gonzálvez / Áxel Álvarez

«Tenemos que creernos que somos propietarios porque esto es del pueblo, no de la gente que nos sentamos aquí»

¿Ha tenido muchas presiones para incorporar niñas a las representaciones?

Ha habido una presión que no ligera, correcta. Aquí es una mesa en la que nos sentamos personas formales. La voz no se levanta como sé en otros sitios. Aquí se guarda una educación exagerada porque para eso estamos personas normales que sabemos hablar y sabemos defender lo que es bueno y lo que es malo o lo que no ha llegado aún. En cuyo caso esa necesidad, vamos a decir, para algunas personas no llega a difundirse lo necesario para que se diga. Hoy en día no se ve aún la necesidad de que las niñas estén en la Escolanía. ¿Que el día de mañana puedan?, claro. Yo trabajaba en un banco y habían solo chicos. Hoy en día hay chicos y chicas. Y en las empresas, pues lo mismo. Hoy en día mi mujer pinta igual que yo en todos los sitios.

¿Y cree que eso un día se verá?

No estamos aún en ese proceso. La misión del escolano es llegar a ser miembro de la Capella. Y claro, ¿qué tendríamos? ¿chicos y chicas en la Capella? Se creó un tema intermedio, que eran los jóvenes cantores, en los cuales los niños y las niñas podían cantar perfectamente, porque no se ve aún el resultado en la Capella cantando chicos y chicas, por muchas cosas, por muchas circunstancias. El valor de tradición tiene mucho que ver con el tema del Misteri, pues hay que guardar exageradamente la tradición, como pasa en el fútbol. Habrá un equipo de fútbol femenino y uno masculino, pero no se mezclan. A lo mejor llegará a que jueguen mixtos, pero hoy en día no se ha llegado a eso, no tiene fuerza. Aquí se piensa con calma, con tranquilidad y se ve qué es mejor para el Misteri. En la Escolanía, niños; en jóvenes cantores, niños y niñas; y en la Capella, hombres.

¿Qué balance hace del Año Jubilar?

Es increíble la fuerza que tiene el Misteri y lo que nos buscan en todos los sitios. Estamos contentísimos porque no conseguimos nada, gestionamos sí, pero el éxito es de la Capella y Escolanía. Es una realidad total. Tenemos escritos de personalidades del mundo de la cultura, la educación, la universidad, políticos, jueces... y dices «este hombre está emocionado realmente» porque aplica unos adjetivos calificativos que son inconmensurables. Tenemos que creernos que en Elche somos propietarios porque esto es del pueblo de Elche, no es de la gente que nos sentamos aquí y tenemos que defenderlo. Y del Elche pienso lo mismo.

¿Se refiere a la situación patrimonial del Elche CF?

Yo veo otros equipos de fútbol que han vendido las acciones a gente, a fondos y al principio bien, pero ya ves el caso de Valencia no hay que irse mucho, del Hércules, propietario de otras personas que no son del pueblo, aquí ahora mismo está resultando bien este año, porque juega precioso, pero no creo en ese sistema. Creo en lo que hicieron los presidentes anteriores hasta a mí, que dejé a cero el pasivo. Podía haberse gestionado de otra forma, pero se pensó que la solución futura iba por ahí.

El presidente del Patronato del Misteri d'Elx, Francisco Borja / Áxel Álvarez

«Los políticos deben tener tantas solicitudes que son incapaces de decidir nada»

¿No le gusta Bragarnik?

Veo otros equipos, Zaragoza, Español, Valencia, Las Palmas, Almería... están muertos. Y pienso eso de mi Elche, veo el estado de todo lo que rodeaba al estadio, lo veo ahora y digo qué lástima, pero me lo quedo para mí. Es una realidad los tiempos que corren, que venga alguien te compre un club, pero hablamos de gustos. Yo siempre busco la seguridad al máximo que sea posible y entonces a mí me gustaba el otro Elche.

¿De quién guarda mejor recuerdo de sus etapas en el Misteri?

Mi persona preferida porque me daba una paz tremenda era Joaquín Serrano. A Antonio Serrano también lo respeto, cuando le hicieron un homenaje en el Ayuntamiento me buscó a mí para su laudatio. Pero Joaquín Serrano era algo especial. Destilaba tanta bondad.

¿Cree que la gente tiene un buen recuerdo de usted?

Yo voy a la universidad y me quiere todo el mundo aún hoy. He estado allí 20 años y no me dejaban irme entonces pienso lo que pensaban los rectores que ha habido allí de Paco Borja. En el Elche CF actual, claro, no me pueden ver porque yo voy contra lo que hay, no comulgo con esa idea. Y luego, pues aquí (en el Patronato) hay compañeros y yo soy una persona que cree en los equipos no creo en mí, creo en los equipos. Cada cual tenemos un cometido y lo que hay que hacer como el director de la banda si desafina uno. Si tú tienes unos buenos músicos y les aconsejas que toquen conjuntamente, está conseguido todo y mi figura no será necesaria. Estas tareas que yo he tenido son muy bonitas, sobre todo esto último (el Misteri) porque es inmaterial y tiene un valor tremendo para mí, yo no soy ningún beato que esté todo el día en la iglesia, pero creo en Dios. Creo en la Virgen, porque ser de Elche y no creer en estas cosas.. pues claro, puedes hacerlo, pero prácticamente todo el mundo, dice ¡Viva la madre de Déu! aunque no crea. Si estudias el comportamiento humano, la razón de vivir, tienes que creer en Dios.

«Aquí Paco Borja no manda. Aglutina los pensamientos de las 30 personas que hay»

¿Qué va a hacer tras su adiós?

Ahora me voy a dedicar a mis empresas, que aún soy válido para dar consejos. Decisiones ejecutivas yo ya no tomo. Son mis hijos los que saben, pero sí que me gusta olfatear qué es lo que dice el mercado, qué es lo que dicen los balances, porque los balances te dicen la situación de tu empresa. Y olfatear el mercado y dedicarte a lo que ya voy a dedicarme exige una atención especial. Yo creo que los consejos que le doy a mis hijos, creo que pecando un poquito de soberbia, son acertados.