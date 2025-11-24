Andrés Berenguer se postula a la vicepresidencia de la Comunidad de Regantes del Canal en Elche

La Comunidad de Regantes del Canal en Elche afronta un nuevo proceso electoral el próximo 11 de diciembre, en el que se renovarán varios de los cargos directivos, entre ellos el de vicepresidente, varios vocales y jueces de riego. Uno de los primeros candidatos en hacer pública su intención de concurrir es Andrés Berenguer Coves, que fuera empleado durante 27 años de Riegos de Levante, donde ha ejercido como jefe de distribución, y que es hermano del anterior presidente en la Comunidad General de Regantes, Margen Izquierda del Segura, Javier Berenguer.

El ya candidato asegura a INFORMACIÓN que su decisión parte del deseo de “poner la experiencia de casi tres décadas al servicio de la comunidad”, un conocimiento que —afirma— quiere trasladar a la gestión de una de las entidades de regadío más relevantes del campo ilicitano. Para ello, se ha rodeado de un equipo formado por “comuneros que conocen de primera mano las necesidades del campo, tanto agricultores tradicionales como productores de nueva generación”.

Un proceso abierto con más candidaturas en camino

El actual presidente de la comunidad, José Esquembre, señalaba este lunes a este periódico que es previsible que aparezcan más listas, al menos una de corte "oficialista", aunque recuerda que el plazo para la presentación se mantiene abierto hasta el 2 de diciembre. Con más de 8.000 comuneros, la diversidad de sensibilidades hace que cada convocatoria electoral suela generar un elevado número de propuestas, afirmaba Esquembre, quien considera que será a partir del cierre del plazo cuando se pueda valorar la dimensión real de la situación, ya que “hay tiempo suficiente y un volumen de comuneros tan amplio que permite que surjan varias opciones”.

Las prioridades del candidato firme

El programa con el que Berenguer concurre a las elecciones pivota sobre cinco ejes principales que, según afirma, responden a las necesidades más urgentes del regadío ilicitano: En primer lugar está la defensa del trasvase. El candidato señala como “prioritario y urgente” mantener la presión institucional en defensa del Trasvase Tajo-Segura, insistiendo en que cualquier recorte “impacta de manera directa en la supervivencia de la agricultura local”. Considera imprescindible redoblar esfuerzos reivindicativos para que el agua siga llegando “en condiciones de estabilidad, garantía y volumen suficiente”.

El candidato a la vicepresidencia de la comunidad de El Canal en Elche, Andrés Berenguer / INFORMACIÓN

En segundo término, el aspirante a la vicepresidencia destaca la necesidad de disponer de un precio del agua sostenible. Berenguer destaca que la situación actual del sector agrícola requiere que el coste del agua esté “ajustado y bien calculado”. Afirma que el objetivo es aliviar la carga económica del agricultor y evitar que los precios se conviertan en un freno a la actividad productiva.

En tercer lugar estaría la necesidad de que exista un mayor reconocimiento al comunero. En su línea de actuación, el aspirante subraya que “el comunero es el verdadero propietario de la comunidad” y que, por ello, debe reforzarse su papel dentro de la toma de decisiones. Apuesta por fomentar la participación y la unión de los regantes porque, sostiene, “la fortaleza de la comunidad depende de la fuerza colectiva de sus miembros”.

El cuarto punto de su programa está en la transparencia informativa. El candidato propone "una mejora sustancial de los canales de comunicación con los comuneros". Su objetivo es que la información relativa a la actividad de la entidad llegue “en tiempo y forma”, de manera que cada regante pueda formular consultas y participar en las decisiones con pleno conocimiento de causa.

Por último, Berenguer considera que la comunidad debe avanzar hacia procedimientos más claros, accesibles y comprensibles para los regantes, especialmente en un contexto de cambios normativos, tecnológicos y productivos. Su propósito es que cualquier novedad o actualización “pueda ser integrada por los comuneros sin dificultad”.

Andrés Berenguer, el tercero por la izquierda, con algunos de los comuneros que lo acompañan en la lista para optar a cargos en El Canal de Elche / INFORMACIÓN

Llamamiento a la participación

El candidato finaliza su presentación animando a todos los partícipes de la comunidad a acudir a las urnas el 11 de diciembre, convencido de que “la participación es la herramienta que garantiza una comunidad fuerte, cohesionada y capaz de afrontar los desafíos del futuro”.

La Comunidad de Regantes del Canal afronta así unas elecciones que se prevén disputadas y en las que la gestión del agua, la defensa del trasvase y la situación del sector agrícola volverán a situarse en el centro del debate. El 2 de diciembre quedará configurado el panorama definitivo de candidaturas y, días después, los comuneros decidirán quién dirigirá esta etapa clave para el regadío ilicitano.