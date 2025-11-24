Bochornoso cruce de insultos y descalificaciones a cuenta de la residencia Altabix

El pleno de Elche se cerró con un informe por parte del Gobierno municipal (PP y Vox) sobre la situación de la residencia de mayores de Altabix, un problema que comienza a ver una solución pero que en la sesión se convirtió en un bochornoso cruce de acusaciones, reproches, insultos y descalificaciones y eso que ni se tenía que votar, pero que mostró hasta qué punto se eleva la crispación entre Ejecutivo y oposición. La presidenta, Irene Ruiz, incapaz de calmar a unos y a otros llegó a tildar las interrupciones de "patio de colegio".

Fue el alcalde, Pablo Ruz, quien tomó la palabra y desde el primer segundo lo hizo para atacar al Gobierno de la Generalitat que encabezaba Ximo Puig: "La residencia está en precario desde el año 22, con un Gobierno del Botánico, que parece que algunos se han olvidado. Es el asunto más sangrante, más complicado, más duro y que más nos ha movido a la preocupación y a algunos al escándalo". Volvió a contar que el 3 de noviembre el Consell aprobó "por fin" la licitación del nuevo contrato al tiempo que se atribuía el mérito: "Ha sido posible gracias a un gobierno y a una concejal de Mayores (Aurora Rodil) que ha peleado duro por un problema que tiene su origen en el Gobierno del Botánico", reiteró." El pliego prevé pasar de 2,9 a 4,6 millones, reiterando por tercera vez que el origen de que estuviera el contrato en precario era "por un Gobierno de Botánico". La licitación preve formar y remunerar mejor al personal alrededor del 10 %. "Y todo esto en un tiempo récord con una deuda que superaba los 100 millones de euros, señores. ¿Y saben ustedes quién la había generado ni pagado un céntimo? El Botánico y la izquierda", dijo. Era la cuarta vez que citaba al Botànic. "Un gobierno responsable desde el Ayuntamiento ha conseguido que conselleria desbloquee una precariedad que venía arrastrando más de tres años. El principal problema social y moral del municipio".

"La vergüenza que ha sido esa resolución en la que como siempre gana su amiga la señora Ayuso porque los que corrompen son a quienes hay que aplaudir (...). Lleve cuidado, señor Ruz, que se han pasado un poquito de rosca, no sea que al final se les acabe volviendo en contra este tipo de jugadas antidemocráticas". Esther Díez — Compromís

Le contestó la edil de Compromís, Esther Díez, recordándole que la situación en la residencia "es la misma de hace semanas", advirtiendo al regidor que no había resolución de la licitación y que no cayera "en la autocomplacencia, a lo que más le gusta recurrir" pero culpó del problema a las privatizaciones que "se dan desde que su partido (PP) gobernaba". "Mi compañera Mónica Oltra empezó a revertir, no llegó a todas. Ustedes, la anterior legislatura pedían revertir al sistema público Altabix. Ahora se desdicen". Y recordó que la Generalitat de Mazón se está retrasando en pagos con otras residencias: "Ha tenido que haber manifestaciones y muchas quejas por parte de las familias usuarias para que hayamos llegado a este punto. No se apresuren tanto en ponerse medallas".

Tomó la palabra Aurora Rodil, edil de Mayores, admitiendo que ellos querían una solución, ya fuera reversión o licitación y detalló la actuación municipal. "En 2003, la residencia presentaba 53 deficiencias en un informe de inspección municipal, 19 muy graves, falta de mantenimiento de estructuras acumuladas en 10 años, contrato de gestión prorrogado desde el 22, saturación de servicios por ratio y por bajas constantes". El Ayuntamiento envió hasta 14 requerimientos para una solución. "Se mantuvieron nueve reuniones (...), en junio del 24 se logró un plan de reordenamiento el que se garantizaba la continuidad de los residentes, que no se cerrara y la autorización del pliego. El pago de la deuda era obligatorio porque había más de 40 residencias con licitación caducada. Para poder hacer una licitación había obligatoriamente que pagar 150 millones. Hicimos un seguimiento en los meses más críticos, se exigió el cumplimiento de los planes que se nos prometía, se abrió un expediente interno para analizar responsabilidades y se garantizó que ningún residente fuera trasladado involuntariamente. Hemos logrado que haya una transparencia en el mecanismo y la exigencia necesaria". Un trabajo que fue "silencioso ni lo cacareamos".

"¿Medallas de qué señor Ruz? Los usuarios han estado gritando durante estos dos años que preferían fallecer a vivir como estaban viviendo. El maltrato institucional que ustedes le estaban dando, estaban pasando frío". Mariano Valera — PSOE

Por el PSOE intervino Mariano Valera diciendo que el problema de las residencias de la Comunidad procede del Gobierno del PP. "¿Medallas de qué, señor Ruz? Los usuarios han estado gritando durante estos dos años que preferían fallecer a vivir como estaban viviendo. El maltrato institucional que ustedes le estaban dando, estaban pasando frío". Acusó al PP de que "los mayores no han sido prioridad ni para el Gobierno de Mazón. Señora Rodil, las licitaciones de las residencias no recogen la enfermería de noche", y exigió más personal, 45 por cada 100, y no 32 por cada 100. "Es muy fácil mentir. Medallas, mañana".

El alcalde, visiblemente enfadado, utilizó el segundo turno para decirle a Valera que había tenido una "intervención desafortunada. Así les va. Un año antes de las elecciones que se lo llevaron por delante a todos ustedes. A mí no me llaman mentiroso. Le pido respeto para el alcalde cuando está interviniendo". A partir de ahí tuvo que intervenir la presidenta del pleno, Irene Ruiz, para pedir respecto y silencio: "Esto es muchísimo peor que un patio de colegio", dijo. El alcalde insistió que el problema nacía en el Gobierno del Botànic. "¿Por qué no revirtieron ustedes en ocho años la residencia, señora Diez? Míreme. Con la señora Oltra, imputada por un asunto de residencias de menores y violaciones a niñas, señora Diez". El alcalde acusó a la oposición de "ofenderse de una manera torpe" e insistió que el PP y Vox habían venido a resolver frente a la "indolencia del Botánico. Aún tienen la osadía de acusarnos a nosotros, ¿de qué?".

"¿Por qué no revirtieron ustedes en 8 años la residencia, señora Diez? Míreme. Con la señora Oltra, imputada por un asunto de residencias de menores y violaciones a niñas, señora Diez". Pablo Ruz — Alcalde de Elche

Ruz estaba muy tenso y volvió a Mónica Oltra: "Terminó dimitida por procedimientos judiciales sobre menores violadas. Ustedes tienen un problema, la izquierda en general y ustedes, Compromís, en particular y la señora Yolanda Díaz con las sentencias. Lo estamos viendo atónitos estos últimos días. Sobre todo con la última que considera que el Fiscal General del Estado promovido por ustedes es culpable de un delito muy grave". Y concluyó asegurando que habían resuelto el problema, "todo lo demás es barro, fango incompetencia, parte de vagancia e inmoralidad por parte de una izquierda que, viendo lo que se le viene, está echada al monte".

Le contestó Esther Díez con el mismo asunto de Álvaro García, y "de la vergüenza que ha sido esa resolución en la que como siempre gana su amiga la señora Ayuso porque los que corrompen son a quienes hay que aplaudir. Y el caso del señor Casado, que era muy amigo suyo, en el momento en que él denunció la corrupción alrededor de la presidenta de la Comunidad de Madrid (...) aplaudir a quienes mantienen a los corruptos y a los corruptores en su entorno. Lleve cuidado, señor Ruz, que se han pasado un poquito de rosca, no sea que al final se les acabe volviendo en contra este tipo de jugadas antidemocráticas".

"Señor Valera, ustedes tienen poca vergüenza. Usted era el concejal de la lista de espera de año y medio de los niños para ser atendidos. Usted tenía una Concejalía de Infancia que ni visitaba ni conocía ni ha hecho nada por los mayores". Aurora Rodil — Vox

"Señor Valera, ustedes tienen poca vergüenza", así arrancó su segunda intervención la portavoz de Vox, recordándole que él era el concejal "de la lista de espera de año y medio de los niños para ser atendidos. Usted tenía una Concejalía de Infancia que ni visitaba ni conocía ni ha hecho nada por los mayores". Aseguró que la residencia tenía "chinches y residentes con picaduras en todo su cuerpo. Con una desnutrición grave, gobierno de ellos y de Ximo Puig", y acabó acusándole de "mentiroso". No se amilanó Valera, que en su segunda intervención dijo que "Ruz ha demostrado una vez más sus dos formas de gobernar. Faltando a la verdad y atacando a lo personal, que es lo que hace cuando se queda sin argumentos. Es su forma de gestionar y de gobernar. Han montado este sarao que no le ha salido nada bien".El alcalde acabó acusando a Valera de haber tenido "la intervención más indecente en lo que llevamos de mandato y mire que hay candidaturas. Han perdido el norte. Son la formación política responsable de dejar abandonados a los residentes (...) Ustedes hacían poco y lo poco que hacían, mal".