Crevillent incorpora una nueva obra de Benlliure a su museo monográfico

El Ayuntamiento de Crevillent ha adquirido la escultura “Las dos víctimas de la Fiesta”, una pieza original del escultor Mariano Benlliure datada en 1914, mediante una operación realizada a través de una casa de subastas de Madrid que certifica su autenticidad y valor histórico. La obra ya ha llegado al municipio, tras su envío por parte de la empresa de transporte artístico Art i Clar, según informó el consistorio.

Obra singular, fundida en bronce

Según detalla el Ayuntamiento, la pieza se ha adquirido mediante el Grupo Ansorena, la prestigiosa casa de subastas madrileña que avala su procedencia. “Las dos víctimas de la Fiesta” es una obra única realizada en bronce en la fundición Codina y Campins. En la escena, el toro, erguido sobre sus cuartos traseros, alza con violencia al caballo —ya sin montura— mientras la pica aparece caída entre las patas del animal, una composición que transmite la crudeza del momento y anticipa el dramático desenlace propio de la suerte de varas. Todo ello se sostiene sobre una peana de mármol.

La alcaldesa destaca la ampliación del museo

Durante su visita al Museo “Mariano Benlliure” para comprobar el estado de la escultura, la alcaldesa Lourdes Aznar Miralles subrayó el salto cualitativo que supone esta incorporación: “esta adquisición viene a enriquecer las colecciones del museo, al tiempo que potenciaremos esta nueva dinámica de los Museos de Crevillent para darlos a conocer mucho más en la provincia y en la Comunitat mediante talleres, exposiciones y conferencias”.

La obra de 1914 de Benlliure que el Ayuntamiento de Crevillent ha adquirido en una subasta en Madrid / INFORMACIÓN

El Consistorio considera que esta obra refuerza la estrategia municipal de consolidar el museo como un espacio dinámico, con más actividad cultural y mayor proyección exterior.

Defensa del patrimonio y ampliación de fondos

El concejal de Museos, Antonio Candel Rives, añadió que la compra “es un reflejo del compromiso del Ayuntamiento de Crevillent para promover y garantizar la preservación, accesibilidad y transmisión de bienes culturales”.

Por su parte, la directora del Museo “Mariano Benlliure”, Ana Satorre Pérez, recalcó la necesidad de seguir ampliando el fondo museístico: “los museos deben ir adquiriendo obras y ampliar su colección, más cuando hay obras que están siendo subastadas. Se trata de completar la narrativa del museo puesto que entre los fondos hay pocas obras taurinas, temática muy abordada por el autor”.

Satorre concluyó subrayando la trascendencia de esta adquisición: “se recupera una obra que de otra forma se perdería en el ámbito de las colecciones privadas”.