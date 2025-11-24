Agrio debate entre Soler y la oposición sobre la situación económica del Ayuntamiento de Elche

El pleno de Elche arrancó este lunes con los informes trimestrales preceptivos de morosidad enviados al Ministerio de Hacienda. El concejal del área, Francisco Soler, repasó las principales cifras: los pagos realizados dentro del periodo legal fueron el 51,15 % y el periodo de pago fue de 28,83 días en julio, en agosto 26,68 días y en septiembre de 34,98 días, y justificó este último dato por el ciberataque. El nivel de ejecución del presupuesto de ingresos de los derechos reconocidos del 68,29 % de los cuales han sido recaudados el 47,74 %. Y la ejecución del gasto, del 69,95 %. Hay un 53,41 % de obligaciones reconocidas. El nivel de pagos se sitúa al 94,88 % estas. El Ayuntamiento de Elche cerró el trimestre con 20,1 millones de euros de existencias, con 74,8 millones de ingresos y 77,9 millones de pagos, lo que deja en caja 16,9 millones. Soler dijo que "la situación económica del Ayuntamiento está a la vista de los datos facilitados dentro de la normalidad de una entidad con un gran movimiento, no solo a nivel de inversiones"

Como es habitual, fue la socialista Patricia Macià quien tomó la palabra para acusar al concejal de omitir otros datos. Dijo que el nivel de deuda viva es 10,4 millones de euros más que hace un año. "En la tesorería disponemos de 17,3 millones de euros menos que hace un año. Hemos pasado de tener 34,2 a 16,9 millones. Mientras el Gobierno de España ha ingresado el 99 % de las transferencias corrientes; 77 millones, mientras la Generalitat solo el 21 % 3 millones de 15". La socialista advirtió que los ingresos por impuestos, "cuyas previsiones se duplicaron este año, solo llevan recaudado un 34 %. Los precios públicos por servicios educativos y deportivos no llegan ni al 50 %. Los intereses de los depósitos, cuyas previsiones también se duplicaron este año, lleva solo un 24 % de recaudación pinchando un millón de euros a esta fecha". Y añadió que VisitElche tiene un remanente negativo y no cumple la estabilidad presupuestaria. "Hay gastos muy disparados, a pesar de tener en marcha un plan de ajuste. El gasto de personal es de 105 millones de euros con la última modificación incorporada, cinco millones más que en enero y aún no ha acabado el año. El capítulo 2 (gastos en bienes y servicios) ha subido en nueve meses otros 5 millones de euros. Es decir, en un año hay más deuda, menos dinero en Tesorería, menos ingresos del Gobierno de Mazón, menor recaudación de la prevista y más gastos de los presupuestados. Si estuviéramos en una empresa, el señor Ruz estaría ya en la calle por arruinarla". Y concluyó acusado al regidor de "gastar, solo le gusta gastar; lo demás, le da igual". Según Macià, "lo más gordo que se prevé en ingresos para 2026 son los préstamos que se van a 26 millones de euros, 10 millones más que este año. Subir ingresos para cuadrar los elevados gastos significa pan para hoy y hambre para mañana. Según este documento aprobado por ustedes, el capítulo de personal va a subir unos cuatro millones de euros, aunque podrían ser más. Y el capítulo de gasto corriente tiene una previsión de subida en siete millones de euros como mínimo".

Patricia Macià (PSOE) / Áxel Álvarez

"Tienen tantas ganas de gastar que ya no se acuerdan de que se han gastado 25 de los que más de 10 (millones) han ido a aumentar partidas de Fiestas, dietas o edificios. Fíjense si sueñan con dinero que lo ven donde no hay (...) No son de fiar, no cuentan la verdad, solo aquello que les da para un vídeo contando mentiras" Patricia Macià — PSOE

"En orden"

Soler, en su segunda intervención, reiteró que "la situación económica del Ayuntamiento está en orden, en condiciones. El panorama que se presenta aquí (por la oposición) nada tiene que ver con la situación del Ayuntamiento. La deuda es de apenas el 26 %". El responsable de Hacienda dijo que el problema el Ayuntamiento lo tenía con el PSOE, "con gobiernos de su partido, donde se superaba el 100 % de la deuda. Aquí tenemos un 26 % de deuda legal que apenas está en el 14 % en la real. Me habla de la tesorería y habla de empresas. Cualquier persona cuando se mira un balance y se ve lo que hay sabe que al minuto siguiente de hacer ese balance puede variar todo. Yo les he explicado que el Ayuntamiento tiene una Tesorería al inicio de ese periodo de 20 millones que acaba con 16 millones de euros. No es una situación de quiebra. ¿Cómo va a ser una situación de quiebra? ¿Cómo van a tirar al gerente, como está diciendo, de una empresa que tiene 16 millones en tesorería? No, y volveremos a los 20, volveremos a los 35 (millones)". Sobre el pinchazo de la venta de terrenos añadió que "no hay venta porque el Ayuntamiento ha hecho lo que tenía que hacer y la otra parte la parte privada, en determinadas urbanizaciones, pues ha ido más lento de lo que preveíamos, pero tendremos esos ingresos". Dijo que el Gobierno no había aportado para la rehabilitación de San Antón como sí la Generalitat".

Esther Díez (Compromís) / Áxel Álvarez

Intervino la portavoz de Compromís, Esther Díez, quien afirmó que las políticas de Ruz son "insostenibles, promete una cosa, pero hace todo lo contrario. Los datos nos dan la razón sobre lo que hemos venido advirtiendo que iba a pasar y que efectivamente ha pasado. Señor Soler, la normalidad no es que un ayuntamiento tenga que estar tutelado porque ustedes han gastado a manos rotas y ahora no tengan la capacidad de esa independencia a la hora de llevar a cabo sus cuentas. Han duplicado la deuda y eso no es una normalidad en absoluto y lo quieren esconder con una supuesta mayor ejecución. La realidad es que las actuaciones que ustedes han llevado a cabo más trascendentes, vienen de hecho por parte de subvenciones que conseguimos en el anterior gobierno de izquierdas". La concejala dijo que "no cuelan más sus mentiras en esta sesión. Han sido capaces de duplicar esa deuda, pero además han subido los impuestos, que es su gran mentira a lo largo de esta legislatura. Los ilicitanos pagan más por sus tasas de lo que pagaban en 2023 y por eso tienen que rendir cuentas a la ciudadanía". También insistió en que "les decíamos también en diciembre de 2024 que preveían unos ingresos que estaban hinchados. Lecciones ni una, señor Soler. Lo que tiene que hacer el señor Ruz es asumir responsabilidades, reconocer su fracaso fiscal, su nefasta gestión económica y rendir cuentas a los ilicitanos".

Deuda

En su segunda intervención, Macià añadió que "el gobierno anterior amortizó 115 millones euros de la deuda sin quitar inversiones a la ciudad y sin subir impuestos" y les acusó de "para gastar y gastar el dinero de todos, hacen unas previsiones de ingresos al alza porque solo quieren tener más dinero. De hecho, han subido el agua un 9 % y la tasa de basura más de 80 euros, pero quieren más. Hablan de los remanentes que quieren gastárselos y no les dejan. Tienen tantas ganas de gastar que ya no se acuerdan de que ya se han gastado 25 de los que más de 10 (millones) han ido a aumentar partidas de Fiestas, dietas o edificios. Fíjense si sueñan con dinero que lo ven donde no hay (...) No son de fiar, no cuentan la verdad, solo aquello que les da para un vídeo contando mentiras porque saben que la ciudadanía no se lee ni la cuenta general ni controla estos temas económicos. Hasta los suyos, señor Ruz, saben que es un 'gastaor' y lo peor es que saben que usted nos va a llevar a la ruina".

Francisco Soler (PP) / Áxel Álvarez

"Las subidas de impuestos que padecen los ilicitanos, son las subidas de impuestos del señor Sánchez. Ahí sí que usted a lo mejor encuentra ese caldo. El agua que no subieron ustedes, se gastaron el dinero que tenían que haber utilizado para mejorar las infraestructuras y debido a eso no hemos tenido más remedio que actualizar esas tarifas" Francisco Soler — PP

Soler cerró el punto volviendo a negar problemas económicos, "por más veces que digan lo mismo, no lo van a hacer realidad. Señora díez, este gobierno no está tutelado, tenemos la obligación de informar, no tenemos que solicitar permiso para hacer nada y eso es lo que significa una tutela que no existe, solamente informar de cómo funciona el plan económico financiero que hicimos nosotros y que nos aprobó la Conselleria. Y mire, de mentiras absolutamente nada. No sé quién habla de mentiras será porque las maneja. Aquí no hay subida de impuestos. Las subidas de impuestos que padecen los ilicitanos, son las subidas de impuestos del señor Sánchez. Ahí sí que usted a lo mejor encuentra ese caldo. El agua que no subieron ustedes, se gastaron el dinero que tenían que haber utilizado para mejorar las infraestructuras y debido a eso no hemos tenido más remedio que actualizar esas tarifas. Se refiere a la tasa de basura que ha puesto el señor Sánchez y que nosotros tenemos que aplicar. Nosotros no hemos subido los impuestos, los han subido sus jefes. Aquí nadie se salta la ley, absolutamente nadie. Hemos hecho lo que teníamos que hacer".