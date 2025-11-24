¡Primicia luminosa en Elche! ¿Has visto iluminadas las coronas gigantes junto a Santa María?

La revolución navideña ha llegado a la popular plaza del Congreso Eucarístico con un cambio de guion: Elche había sustituido a sus pomposos ángeles trompeteros por tres coronas reales gigantes, siguiendo la estela de ciudades como A Coruña. Pero la noticia no está solo en el cambio de forma, sino en el adelanto cromático que los técnicos han ofrecido esta tarde-noche de lunes.

La más alta de las coronas luce en tonos dorados y tiene las tradicionales puntas / Áxel Álvarez

La empresa sevillana de montaje ha trabajado contrarreloj para ensamblar las estructuras de unos ocho metros de diámetro (tan complejas que permitirán el paso de visitantes por dentro). Así, las primeras pruebas de iluminación han revelado el secreto mejor guardado: los colores de la realeza ilicitana. Gracias a un oportuno encendido de prueba, algunos viandantes que en esos momentos estaban en el punto exacto de la ciudad han podido saber que los Reyes Magos de Oriente no vendrán con iluminación aburrida.

La empresa ha realizado pruebas descubriendo el colorido de las coronas reales junto a la basílica de Santa María en Elche / INFORMACIÓN

Este despliegue lumínico junto a la basílica de Santa María y más de 110 arcos que se instalarán por toda la ciudad, tendrá un coste a la altura de su ambición: 743.000 euros de presupuesto. Una cifra que el PSOE ya ha reprobado por ser superior a la destinada a ascensores y rehabilitación de fachadas, pero que el equipo de gobierno justifica con el objetivo de "deslumbrar lo máximo posible".

Elche encenderá oficialmente sus coronas —y toda la ciudad— el sábado 29 de noviembre, justo a tiempo para que la luz guíe a los compradores en el fin de semana del Black Friday.