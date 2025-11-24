Compromís se abstiene en una moción del PP sobre prevención y sensibilización sobre la violencia contra la mujer

El pleno del Ayuntamiento de Elche aprobó este lunes una moción del PP con motivo de la celebración del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La iniciativa contó con el respaldo de Vox y PSOE, mientras que Compromís se abstuvo. La formación nacionalista presentaba en la sesión otra iniciativa de la misma índole que, pese a contar con el respaldo de los socialistas, no salió adelante por el rechazo de la mayoría de votos que conforman el equipo de gobierno. Esther Díez explicó que no hubo unanimidad en los grupos para sacar adelante una moción institucional, que la propuesta de los populares le parecía corta y falta de ambición en "un momento donde hay formaciones y discursos que quieren recortar en igualdad". Le dijo al alcalde, Pablo Ruz, que él debería jugar otro papel, "me entristece que no haya una declaración institucional contundente, que es lo que defendemos en nuestra moción y en mas profundidad".

La propuesta de acuerdo fue defendida por Ruz, quien señaló que “la violencia contra las mujeres es una lacra contra la que todos tenemos que luchar” y recordó que desde 2003, año que comenzaron los registros, han sido 1.334 las mujeres asesinadas. La iniciativa aprobada acuerda condenar firmemente toda acción de violencia contra la mujer y expresar solemnemente el apoyo a todas las víctimas de violencia. También instar al Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana a incrementar los recursos destinados a acciones de prevención y erradicación de violencia contra la mujer, así como para la reinserción social y laboral de mujeres que hayan sido víctimas. Asimismo, se manifestaba el compromiso del Ayuntamiento de Elche en la realización de acciones de prevención y sensibilización sobre la violencia contra la mujer, especialmente en centros educativos. “Debemos seguir trabajando para acabar con esta lacra, pero no con pactos estériles, sino con acciones concretas”, dijo el regidor, que añadió: "Es un problema que debe encararse con responsabilidad por parte de los que estamos al servicio de los demás desde las administraciones públicas".

La portavoz de Vox, Aurora Rodil, enlazó este asunto con la migración "toda forma de violencia es inaceptable y nuestro deber es proteger a las víctimas. Ninguna mujer que sufre maltrato, agresión o abuso debe quedar sin respaldo institucional. Hay que combatir las culturas que caminan entre nosotros y en nuestras calles, que ocultan a las mujeres y ejercen una violencia que nunca se denuncia porque les va la vida. Estamos en expulsar a los violadores extranjeros y a todos los que maltratan a las mujeres, si son extranjeros, inmediatamente, sean legales o no legales. Los jóvenes ya se dieron cuenta de que no pueden salir de noche por algunos barrios nuestros y por muchas ciudades de España porque sus amigas, las mujeres, van inseguras y las tienen que proteger. La gente ya se dio cuenta. Todo lo demás que hablen acá de la ideología de género, este lenguaje woke ya ha muerto".

Votación en el pleno de Elche / Áxel Álvarez

Otros acuerdos

Por otra parte, el pleno aprobó por unanimidad la moción de Vox de declarar el belenismo ilicitano como manifestación religiosa y cultural de especial significación ciudadana e interés general para la ciudad de Elche, iniciativa que fue defendida por el edil Pedro José Sáez. También la modificación puntual número 45 del Plan General para el cambio de uso dotacional de dos parcelas situadas en la Partida de La Hoya, con el objetivo de llevar a cabo la ampliación del centro social de esta pedanía, en la Torre del Gall. Además, salió adelante una declaración institucional con motivo del Día Universal de la Infancia, que se celebró el pasado 20 de noviembre. De esta forma, el Ayuntamiento de Elche se adhiere al manifiesto ‘Por una infancia libre, segura y feliz, con motivo del Día Universal de la Infancia y reafirma su compromiso con los derechos de la infancia y la adolescencia con la promoción de políticas locales que garanticen su bienestar y desarrollo integral. Por otra parte, a través de este acuerdo se insta a la Generalitat Valenciana, a la Diputación y al Gobierno de España seguir con el impulso de políticas de protección, educación y participación infantil. Además de dar traslado de esta declaración y acuerdo al Consell de la Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana, a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y a los centros educativos y asociaciones locales vinculadas a la infancia.