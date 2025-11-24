¿Por dónde se escapan los patos en Elche?

La imagen no deja lugar a dudas: los patos del Parque Municipal de Elche no entienden de protocolos sanitarios. Apenas unas horas después de que el Ayuntamiento reforzara el vallado perimetral para evitar contactos con aves silvestres susceptibles de portar gripe aviar, algunos ejemplares ya habían encontrado la forma de bordear las barreras y seguir a su aire entre estanques, pasarelas y palmeras. Como dicen algunos usuarios habituales: tratar de controlar su movimiento es “como querer poner puertas al campo”.

El refuerzo del perímetro, con vallas de más de dos metros que envuelven los estanques principales, forma parte del plan municipal activado ante la alerta europea por gripe aviar, que ha obligado en las últimas semanas a sacrificar a más de dos millones de aves en España y a confinar granjas en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, el comportamiento de los patos ilicitanos ha demostrado que la naturaleza siempre encuentra huecos donde los humanos solo ven barreras.

Las aves del parque municipal de Elche sobrepasan el cerco de seguridad / Matías Segarra

Saltan, pasan o bordean: la fauna ignora el mapa humano

El objetivo del vallado es doble: evitar el contacto de los patos domesticados en el parque municipal con aves salvajes en tránsito —especialmente aquellas que migran y pueden actuar como vectores— y, al mismo tiempo, mantener una distancia prudente entre los animales y los visitantes. Pero quienes acudieron al parque este fin de semana pudieron observar cómo varios patos bordeaban el vallado por zonas ajardinadas, aprovechaban recovecos del terreno o simplemente esperaban a que algún paseante abriese una puerta lateral para seguir avanzando.

“Los animales siguen sus rutinas, no las nuestras”, admiten los que frecuentan la zona. El estanque ya contaba con una barandilla clásica, pero el refuerzo temporal ha intentado, sin demasiado éxito de momento, evitar que el censo habitual —menos de treinta ejemplares entre patos mudos, cinegéticos, gansos y el icónico cisne— se cruce con palomas y otras aves que llegan desde el exterior.

Con esta protección se espera reducir, "dentro de lo posible", como reconoce, el riesgo de que el censo de aves del parque entre en contacto con otros animales salvajes que podrían estar infectados. En el recinto conviven palomas con un cisne, gansos y algunos tipos de patos cinegéticos así como los conocidos como mudos (Cairina moschata). Si bien, y a pesar de que se han detectado crías en los últimos tiempos, la población de ejemplares es algo inferior a la que había hace 15 años lustros cuando por petición popular se volvieron a traer aves al parque tras desalojarse en 2006 por otra amenaza de la gripe aviar.

Patos fuera del perimetro de seguridad por la gripe aviar en el parque municipal de Elche / Matías Segarra

Este volumen, que ni antes ni ahora alcanza la treintena de animales fijos, tampoco tenía que ver con los índices de los años sesenta y setenta cuando se registraban hasta un centenar, época en la que se popularizó el enclave como parque de los patos. De todos modos, es una medida preventiva. Como señalaba el concejal de Medio Ambiente, José Antonio Román, estas actuaciones “las aves del parque están totalmente sanas y lo que tratamos es de evitar en la medida de lop osible que puedan estar en contacto con otras aves salvajes que puedan llegar a estar infectadas”. Además, ha señalado que el vallado marca una distancia de seguridad con los visitantes “con el objetivo de que nadie pueda acercarse a menos de tres metros del perímetro”.

Román subrayaba hace unos días que la prioridad es la prevención y la vigilancia, pero insistía en lanzar un mensaje de tranquilidad ya que “en Elche no se ha detectado ningún caso de gripe aviar, ni en el Parque Municipal ni en los parajes naturales del Hondo o el Clot de Galvany”. El edil añadía que el Ayuntamiento mantiene un seguimiento constante y activará de inmediato los protocolos si se encontrara algún ave enferma o fallecida.

El concejal también recordaba la importancia de no alimentar a los patos ni permanecer cerca de las aves, especialmente en el caso de ejemplares salvajes. “Es muy difícil que esta enfermedad pase de un ave al ser humano, pero debemos ser responsables y respetar las medidas de seguridad”, ha apuntado.

En la charca principal del Parque Municipal de Elche hay una treintena de aves / Matías Segarra

Una protección que busca prevenir contactos no deseados

La medida, que rompe la estampa habitual de familias asomadas a los estanques, responde al criterio de máxima prevención. Especialmente desde que expertos en salud pública recuerdan que la transmisión de la gripe aviar a humanos es extraordinariamente rara, “a menos que duerma con ese animal y haya transmisión de fluidos”, como precisan desde el área municipal.

Además de la cuestión sanitaria, el vallado pretende frenar prácticas ya conocidas: alimentar a los patos pese a la prohibición o acercarse demasiado para sacar fotos. También quiere evitar episodios vandálicos, que en años pasados provocaron la muerte de aves por pedradas, un problema que llevó incluso a plantear la figura de un guarda nocturno en el parque, propuesta que no llegó a materializarse.

Mallas, palomas y un ecosistema difícil de controlar

Ante la evidencia de que el vallado no es suficiente para frenar movimientos no deseados, el Ayuntamiento estudia instalar una malla superior que limite la entrada de aves en tránsito, especialmente palomas, cuya población es tan numerosa como imprevisible. Aun así, los técnicos reconocen que esta medida tampoco garantiza un aislamiento total. Las torcaces, por ejemplo, vuelan alto y en trayectorias cambiantes.

Los especialistas recuerdan que estas aves, pese a su presencia abundante, no son especialmente susceptibles a contraer la gripe aviar. Lo que sí genera preocupación es el tránsito de especies migratorias, más difíciles de prever y controlar.

Desde Medio Ambiente insisten en que el impacto de la alerta es bajo en Elche, dado que en el término municipal no existen granjas avícolas, principales focos de contagio en los brotes recientes. Aun así, el equipo dirigido por José Antonio Román afirma que seguirán la evolución de la situación y, si la alerta se prolonga, no descartan retirar temporalmente a los animales del estanque, como ya se hizo hace dos décadas.

Medidas también en los espacios naturales: guantes, mascarillas y analíticas

Mientras en el Parque Municipal se refuerzan las barreras físicas, en los espacios naturales —Clot de Galvany y El Hondo— las medidas pasan por incrementar la protección del personal técnico, que trabaja con mascarillas y guantes durante tareas rutinarias como el anillamiento de aves. En caso de localizar cualquier ejemplar muerto, se practicarían analíticas inmediatas para descartar la presencia del virus. Hasta el momento, no ha trascendido ningún resultado positivo.