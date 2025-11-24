El pabellón inclusivo de Elche se llamará Sara Marín y María Díez por unanimidad

El pabellón inclusivo de Elche se llamará Sara Marín y María Díez, o viceversa, después del acuerdo unánime adoptado por el pleno del Ayuntamiento de Elche tras un feo debate donde se habló de cuestiones que nada tenían que ver con los méritos de las dos gimnastas. Entre ellos, el progresivo distanciamiento entre el alcalde, Pablo Ruz, y la oposición, lo que no negó el regidor culpando de ello al PSOE por haber hecho pública la dirección de su chalé. Algo que nunca ningún medio publicó, pero que el regidor utiliza como una palanca para recordárselo a los socialistas desde septiembre y acusarlos de dinamitar puentes con el gobierno de la ciudad. Ruz vino a decirle al portavoz socialista Héctor Díez que se olvidaran de encontrarlo para acuerdos este mandato.

Sara Marín tras ganar un oro en el Mundial de Alemania en 2018 / Antonio Amoros

La propuesta partió de Alcaldía, lo que hizo que entrara en el orden del día antes de una moción de Compromís respaldando el nombre de Sara Marín para el pabellón inclusivo, lo que hizo innecesario debatir posteriormente esta propuesta que había tenido un enorme respaldo en redes sociales. Ruz reconoció que fue un error la propuesta que defendía de ponerle el nombre de Reina Sofía.

Sara Marín, María Díez y Sergio de la Iglesia, junto a entrenadoras y familiares, en el aeropuerto tras ganr una competición internacional / Antonio Amorós

"Leyes inmorales"

Todos los grupos respaldaron la iniciativa y Vox fue el único que no intervino hasta que, tras la votación, solicitó explicar su voto. Lo hizo Aurora Rodil con estas palabras: "Sara y María son dos resistentes, resistentes a la cultura de la muerte. El 85 % de los niños con Síndrome de Down son asesinados en el vientre materno, solo por el hecho de serlos, por las leyes inmorales de la izquierda. Es un triunfo de la vida. Enhorabuena, valientes. Y valientes nuestras madres que apostaron por la vida. Para nosotros es un día de festejo por la vida. Por los que murieron, por los que fueron asesinados y por los que sobreviven y llegan a ser gente que merece tener un nombre para siempre en nuestra ciudad".

Sara Marín / J. R. Esquinas

Méritos

Sara Marín Fernández es una gimnasta rítmica con síndrome de Down de Elche, destacada por sus éxitos deportivos a nivel nacional e internacional. Es campeona de España en múltiples ocasiones (17 veces) y ha sido campeona del mundo. En 2016, ganó cinco oros en los Trisome Games, la primera edición de las Olimpiadas para personas con síndrome de Down. Sara fue oro en los cuatro aparatos en los que compitió, pelota, aro, cintas y mazas, además de ser la mejor en la general final. Un éxito mundial que repetiría dos años más tarde, en 2018, competición en la cual María Díez fue tercera. Ha sido nueve veces campeona de España.

Pabellón inclusivo de Elche / Áxel Álvarez

Dos años más tarde, en Alemania, volvió a obtener un nuevo mundial para España en un equipo en el que también participaba ya María Díez. En 2022, en los Trisome Games, María Díez logró tres oros en los ejercicios de cuerda, pelota y cinta en el Mundial, además de una plata en mazas y medalla de oro y campeona del mundo en la clasificación general. Mientras que Sara Marín obtuvo un oro con las mazas y tres medallas de plata en los ejercicios de cuerda, pelota y cinta. Además, Sara fue plata y subcampeona del mundo en la general.

María Díez / INFORMACIÓN

Por tanto, el Gobierno municipal propone que se designe el Pabellón de Deporte Inclusivo con el nombre de estas dos deportistas, por haber alcanzado ambas el máximo galardón en su disciplina.

Una imagen del Mundial de 2018 con las gimnastas ilicitanas / INFORMACIÓN

La proposición aprobada dice que espacios del propio pabellón se denominarán con el nombre de otros destacados deportistas, como Luis Paredes, Marta Expósito, Francisco Lozano, Desirèe Segarra o Ivan Botella.