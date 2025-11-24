El alcalde de Elche asegura que la escultura de Soria se reubicará en la calle Pedro Juan Perpiñán

A pregunta de la concejala socialista Mariola Galiana, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha explicado qué va a hacerse con la escultura de Salvador Soria que fue retirada de una rotonda próxima a la Casa de la Virgen, donde está previsto colocar una imagen de la patrona. Molesto con la polémica causada por este asunto, el regidor dijo: "Señora Galiana, para colocar la escultura del señor Soria allí, el Partido Socialista no pidió ni permiso ni consenso a nadie, la colocó en su momento. La escultura del señor Soria se ha desplazado de ese espacio para poder restaurarla, estaba muy oxidada, la base estaba semiperforada y se va a colocar y se lo digo yo, en la calle Pedro Juan Perpiñán, que es una calle próxima" cerca del Pont de la Generalitat.

Ruz, en un momento del pleno / Áxel Álvarez

Aclaró que se va a colocar en su lugar una imagen de la patrona por "coherencia, porque así lo decidió el Gobierno. Una escultura de otro escultor, en este caso ilicitano. Una escultura alusiva en bronce a la Venida de la Virgen". Y pasó a atacar a los socialistas: "Ahora, ustedes tenían 40 años para rehabilitar aquella casa y no lo hicieron. Ha sido este Gobierno coordinado del Partido Popular y de Vox quien ha rehabilitado la Casa de la Virgen que se caía, literalmente. Y básicamente lo hemos podido hacer gracias a la gestión de este señor que es el vicealcalde, que consiguió la cesión del uso de la casa", refiriéndose a Francisco Soler.

La escultura, con el aspecto que presentaba en su día. / Luis G. Pueyo / Cátedra Pedro Ibarra de la UMH

El alcalde siguió con sus críticas al PSOE: "Unos miran para otro lado y permiten que se vengan al suelo casas tradicionales, otros promueven restauraciones, inversiones y, por supuesto, promueven enriquecer el callejero público con esculturas, además de ser de un autor ilicitano. Y le digo más, va una fuente. Va a ser una fuente ornamental". Para concluir añadió que "a mí me gustaría hacer una reflexión sobre esto de las calles y los nombres. Ustedes (refiriéndose a los socialistas) no buscaron el consenso para derribar la cruz de Paseo de Germanías y se quedó. Tampoco buscaron el consenso para retirar el nombre de José María Pemán de un centro de salud".