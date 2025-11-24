Una start-up de la UMH de Elche impulsa una red de apoyo al mayor

Cuando los padres envejecen, la vida cotidiana se reajusta: los horarios se tensan, el trabajo compite con los cuidados y la distancia —física o emocional— incrementa la preocupación. De esa experiencia íntima surgió HelpApp, una plataforma digital que conecta a personas mayores o a sus familias con personas dispuestas a ofrecer ayuda puntual, compañía o apoyo doméstico. La iniciativa, nacida de una necesidad personal, fue reconocida en la 14ª Maratón de Creación de Start-ups del Paque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH), donde obtuvo tres galardones: el Premio Cátedra de Responsabilidad Social de la Empresa y Sostenibilidad Polo Club-UMH (3.000 euros), el Premio AEPA y el Premio Convotis de mentoring.

Nuria Cámara Álvarez, creadora del proyecto junto a su pareja Álvaro Cañadas Navas, explica que la idea nació mientras cuidaba de su padre. Tras separarse con más de 60 años, él empezó a mostrar despistes cotidianos: desenchufaba la televisión sin querer o llamaba a su hija al trabajo porque no lograba hacerla funcionar. «Te sientes mal, porque si se cae te vas sin pensarlo, pero si solo es cambiar una bombilla o acompañarlo al médico, no siempre puedes», recuerda. Las ayudas públicas tardan más de un año y las empresas privadas suelen exigir un mínimo de horas semanales, un modelo que no se adapta a quienes necesitan apoyos puntuales.

Esa realidad la llevó a hacerse preguntas que comparten muchas familias con los padres viviendo lejos. «Pensé: si esto me pasa a mí, ¿qué harán mis amigas cuando sus padres vivan en otra ciudad? No puedes pedirle a un vecino que no conoces que te eche una mano». Y así empezó a tomar forma HelpUp: una plataforma ágil, centrada en cubrir necesidades pequeñas pero decisivas para el bienestar.

PowerPoint del cambio

Aunque siempre había sentido curiosidad por emprender, Nuria no imaginaba dar un salto tan pronto. Se presentó casi por probar a un concurso de emprendimiento de Heineken en septiembre de 2023. «No quería ganar, solo perder el miedo a exponer». Pero superó todas las fases y se llevó el primer premio: 3.000 euros de la Caja Rural. Ese dinero les permitió crear los primeros carteles, flyers y una web informativa con la que empezaron a validar la idea.

Nuria Cámara Álvarez es la creadora del proyecto premiado por el Parque Científico de la UMH de Elche / Áxel Álvarez

La respuesta fue inmediata. Vecinos y conocidos les pedían ayuda para tareas sencillas: acompañar a una cita médica, conversar un rato o hacer un recado. «Para validar el modelo, incluso hacíamos nosotros mismos los servicios», cuenta entre risas. Con el tiempo dejaron de ser un puente improvisado y lanzaron un MVP, una plataforma web donde ayudantes y familias pueden registrarse y comunicarse a través de un chat. Hoy HelpApp cuenta con 350 ayudantes registrados en Jaén, Sevilla, Málaga y Alicante, y siete servicios realizados en su fase inicial, todos gestionados manualmente para garantizar calidad y control. «Sabemos que la demanda existe, pero queremos hacerlo bien. Vamos por fases, abriendo zonas poco a poco».

Menos soledad

El objetivo de HelpApp no es sustituir servicios de dependencia, sino reforzar la autonomía de los mayores mediante apoyos puntuales. «Queremos que puedan seguir haciendo su vida, pero con ayuda cuando la necesiten», explica Nuria Cámara. El acompañamiento emocional juega un papel clave: su padre, diagnosticado de Alzheimer leve, empeoró tras el confinamiento por la falta de contacto social. «Esa soledad pasa factura. El simple hecho de charlar o salir a pasear ayuda muchísimo».

Al equipo fundador se ha sumado recientemente un CTO del proyecto. «Hasta ahora dependíamos de proveedores externos, y no es lo mismo que tener a alguien dentro». La Maratón de la UMH no solo les ha proporcionado financiación, sino también asesoramiento estratégico y técnico. Empresas como Convotis les ayudaron a definir el perfil tecnológico que necesitaban y a seleccionar candidatos. «Yo no entendía de lenguajes de programación, así que tener apoyo experto fue fundamental».

La relación con la UMH surgió casi por casualidad. Nuria se trasladó a Elche cuando su pareja comenzó a trabajar en PLD Space, y aunque ella podía seguir en remoto en su empresa de software, decidió no abandonar el proyecto. Buscó programas de emprendimiento y se apuntó a la Maratón sin conocer a nadie. «Ha sido una de las mejores decisiones que he tomado».

Futuro tecnológico y corazón

HelpApp aspira ahora a convertirse en una aplicación móvil con filtros geográficos y categorías de necesidades, capaz de conectar de forma inmediata a mayores y ayudantes. Pero para su equipo, la tecnología no es el centro, sino un medio. Su propósito es recuperar la cercanía comunitaria que antes se daba por natural. «Queremos devolver esa sensación de red, de saber que hay alguien cerca dispuesto a echar una mano».

Por eso, aunque utilizan herramientas digitales, su objetivo es profundamente humano: tejer lazos, combatir la soledad y facilitar la vida cotidiana. «El futuro será tecnológico, sí, pero no puede perder el corazón. HelpApp no trata solo de ayudar a los mayores, sino también de que quienes ofrecen su tiempo encuentren valor y propósito», afirma Nuria Cámara. Con tres premios, un modelo validado y una misión clara, HelpApp se perfila como una de las start-ups sociales más prometedoras surgidas de la UMH.