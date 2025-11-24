La UMH de Elche abre el edificio de Enfermería en su campus de Sant Joan

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha inaugurado este lunes el edificio Concepción Aleixandre, ubicado en el campus de Sant Joan d’Alacant, completando así el proyecto cuya obra comenzó en enero de 2023. El rector Juan José Ruiz señaló que “se inaugura esta mañana el edificio Concepción Aleixandre, ubicado en el campus de Sant Joan d’Alacant”, una instalación de 7.600 metros cuadrados que acogerá la docencia de los grados en Terapia Ocupacional, Podología, Fisioterapia y Enfermería.

La construcción del inmueble la ha llevado a cabo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) por 14,8 millones de euros, y ha incluido tanto la ejecución estructural como la dotación de mobiliario y equipamiento especializado orientado al aprendizaje práctico de los estudiantes.

Proyecto concluido

La inauguración culmina un proceso iniciado hace algo más de dos años. En febrero de 2023, el rector Juan José Ruiz y el entonces vicerrector de Infraestructuras, Pedro Vicente, comprobaron el avance de los trabajos junto al alcalde de Sant Joan d’Alacant, Santiago Román, y el decano de la Facultad de Medicina, Antonio Compañ. Entonces, la UMH anunció que las obras, iniciadas a mediados de enero de ese año, se prolongarían hasta el verano de 2024, con lo que la puesta en marcha de la instalación se ha retrasado algo más de un año.

El edificio se sitúa en la zona noreste del campus, junto al Severo Ochoa, reforzando la presencia de infraestructuras docentes dedicadas a las Ciencias de la Salud. La UMH remarca que este nuevo espacio favorecerá la interdisciplinariedad, ya que integra aulas teóricas, laboratorios y entornos para el trabajo colaborativo.

El nuevo edificio de la UMH de Elche en el campus de Sant Joan acogerá clases y prácticas de cuatro grados / INFORMACIÓN

Aulas, comedor y coworking en la planta baja

La planta baja del nuevo edificio alberga 6 aulas docentes, un comedor y un espacio de coworking, diseñado para fomentar la cooperación entre el alumnado y el desarrollo de proyectos. Estas áreas se han proyectado con criterios de accesibilidad y funcionalidad, atendiendo al volumen creciente de estudiantes en las titulaciones sanitarias.

El rector subrayó que en este nuevo inmueble “se impartirán los Grados en Terapia Ocupacional, Podología, Fisioterapia y Enfermería, reforzando de este modo la oferta formativa en un campus estrechamente vinculado a centros asistenciales y hospitales del entorno".

Laboratorios y aulas informáticas en las plantas superiores

Las dos plantas superiores concentran aulas de informática y laboratorios docentes destinados a prácticas de los cuatro grados. Estos espacios reproducen entornos clínicos reales para potenciar la destreza técnica del alumnado y su integración en contextos profesionales sanitarios.

La UMH destaca que la implantación de estos laboratorios permitirá avanzar hacia estándares de formación más exigentes y alineados con las demandas actuales del sector sanitario. Además, el nuevo edificio permitirá reorganizar espacios del campus, mejorando la distribución y eficiencia de las prácticas.

Un homenaje a la pionera Concepción Aleixandre

El edificio lleva el nombre de Concepción Aleixandre Ballester, médica y científica española de finales del siglo XIX y comienzos del XX, considerada una figura clave en la ginecología y en la lucha por los derechos de las mujeres. Publicó numerosos trabajos en la prensa médica española e iberoamericana, ejerció como médica auxiliar en el Hospital de la Princesa y en la Casa Provincial de Maternidad e Inclusa, y fue la novena mujer española con título universitario, graduándose en 1889 tras obtener permiso especial para matricularse, ya que hasta 1910 no se permitió el acceso libre de mujeres a la universidad.

Aleixandre fue la primera mujer admitida en la Sociedad Ginecológica Española (1892) y participó en asociaciones científicas femeninas comprometidas con el avance de la igualdad. En 2001 fue seleccionada en la exposición 100 mujeres del siglo XX que abrieron camino a la igualdad, reconociendo su legado.