25-N en Elche: Rompamos las cadenas de la violencia

Alrededor de 150 personas, en su mayoría colectivos invitados, asistieron este martes al acto institucional del 25-N en el Hort del Xocolater, organizado por la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Elche. Cuarenta y seis lápidas tras el lugar desde el cual se realizaron dos parlamentos. Cada una con los nombres de otras tantas mujeres que perdieron su vida a mano de sus parejas y exparejas. La edil Caridad Martínez dijo que "un año más nos reunimos y mostramos nuestra repulsa contra la violencia machista que se ejerce sobre mujeres y niñas. Una vez más damos los datos de los casos más graves, poniendo los nombres de las 39 mujeres asesinadas en lo que va de 2025 y los siete de las mujeres asesinadas a finales de 2024 en estas lápidas simbólicas. Familias destrozadas, niños y niñas huérfanos cuando no han sido asesinados junto con sus madres o sin ellas para matarlas en vida y pasando a engrosar las frías estadísticas que por más que analicemos no van a reflejar el dolor que sufren y que nunca van a poder olvidar".

Tres mujeres árabes colocan flores en las tumbas / Áxel Álvarez

La Concejalía añadió otras cinco lápidas más, que representan a las mujeres asesinadas en Elche desde 2003, el año que comenzó esta triste estadística; y una lápida más simbólica por las ilicitanas asesinadas por sus parejas antes de 2003. "Ni siquiera están incluidas en las estadísticas, pero no por ello vamos a olvidarlas", agregó. La instalación estará abierta hasta el domingo a mediodía para que sirva de tributo y que el mensaje que se lanza el 25-N se prolongue por cinco días más.

Un momento del acto del 25-N en Elche / Áxel Álvarez

Lema

El lema de este año es "Rompamos las cadenas de la violencia" después de que el lema de los dos años anteriores hubieran sido "No son números, son vidas" (2023) y "¿Recuerdas su nombre? (2024). Caridad Martíñez añadió que "somos todos y cada uno de nosotros los que debemos implicarnos día a día en rechazar esos micro machismos, a los que no les damos mucha importancia, pero que, por desgracia, pueden derivar en acosos, en situaciones de control, en menosprecios, en problemas psicológicos y, finalmente, en cadenas muchas veces invisibles que son muy difíciles de romper". La concejala añadió que la mayoría de las mujeres asesinadas este año, al igual que el resto de los años, ni siquiera habían denunciado a sus parejas o exparejas.

La concejala Caridad Martínez coge una de las flores para depositar en las tumbas / Áxel Álvarez

Visión distorsionada

"No se habían puesto en marcha los mecanismos de protección que las podían haber ayudado. Por eso, es tan importante que el entorno más próximo a las mujeres y niñas estemos atentos, porque en muchísimas ocasiones ellas no van a poder ni siquiera pedir ayuda". A continuación se centró en las niñas, "en muchas ocasiones, se ven envueltas en situaciones de abusos y malos tratos que ni siquiera pueden identificar y ahí es donde el entorno educativo, familiar y sanitario puede detectar lo que esté pasando y ayudarlas. Para romper estas cadenas de la violencia machista debemos educar en el respeto tanto en los colegios como sobre todo en las familias. Si no, jamás podremos terminar con esta lacra y seguiremos año tras año alzando la voz, pero sin los resultados que a estas alturas del siglo XXI cabría esperar. Es necesario el endurecimiento de las leyes y una revisión en profundidad de la Ley del Menor, porque no podemos consentir que cada vez sean más jóvenes los agresores sexuales o incluso los asesinos (...) Como sociedad, está claro que no estamos sabiendo afrontar este problema si cada vez la hipersexualización de las redes sociales llega a gente más joven, provocando una visión distorsionada de lo que son relaciones sanas entre mujeres y hombres (...) Debemos dar ejemplo a las generaciones venideras, buscando los puntos en común que compartimos en lugar de buscar la confrontación e involucrándonos tanto mujeres como hombres en este empeño. Si sumamos nuestras acciones, podemos construir una sociedad mejor porque nos va el futuro en ello y no podemos darnos por vencidos".

Una mujer emocionada durante la lectura del manifiesto del 25-N en Elche / Áxel Álvarez

Asesinatos

Al comienzo del acto se leyó un manifiesto por una ilicitana, usuaria del SAIM (Servicio de Atención Integral a la Mujer) que dio algunas cifras de esta lacra. "Desde que comenzaron a contabilizarse los asesinatos formaron parte de ellas 1.333 mujeres, pero no debemos olvidar que el sábado 22 de noviembre del 2025 asesinaron a otra mujer, ya son 39 y computándola, 1.334. Existen además otras muchas agresiones y no podemos olvidar los delitos contra la libertad sexual que se está produciendo en España y que durante el primer semestre del 2025 han subido un 5,3 % y dentro de ellos los más graves, las violaciones, han subido un 7 %. En Elche, durante el primer semestre de 2025 este tipo de delitos contra la libertad sexual han bajado un 26,2 % y las violaciones, un 10 %, pero son datos que en ningún caso pueden llevarnos a bajar la guardia". Añadió que "la erradicación de la violencia contra la mujer incluye a todas las administraciones públicas y deben actuar desde el respeto y la responsabilidad, objetivo que debe quedar alejado de la disputa política y partidista. Tenemos también como sociedad que alzar la voz por aquellas mujeres de otros países en las que ni siquiera eso pueden hacer. Pues por el mero hecho de ser mujeres se les prohíbe acceder a la educación, a la sanidad y a lo más sencillo. Algo que en nuestra sociedad sería impensable (...) Hagamos llegar a la ciudadanía un mensaje claro de rechazo a cualquier forma de violencia que se ejerza sobre la mujer y reafirmemos nuestros compromisos de apoyar a las víctimas de violencia y continuar realizando acciones de prevención, sensibilización y erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer, educando en el respeto y concienciando en el rechazo. Solo con el esfuerzo de toda la sociedad conseguiremos terminar con esta lacra".

Aspecto que presentaba el Hort del Xocolater, en Elche este 25-N / Áxel Álvarez

El acto concluyó invitando a los asistentes a colocar unas flores sobre estas tumbas. Un trío musical dio la solemnidad al acto.