El Consejo Social de la UMH de Elche reconoce once trayectorias destacadas

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) celebrará este miércoles, 26 de noviembre, la entrega de los galardones de la XI Edición de los Premios Consejo Social a las Cátedras Institucionales, una cita que distinguirá a personas y entidades vinculadas a las once cátedras de la institución. El acto tendrá lugar a las 12 horas en el Salón de Actos del edificio Rectorado y Consejo Social del campus de Elche y podrá seguirse también a través del canal institucional de YouTube.

Reconocimiento a las cátedras institucionales

A la ceremonia asistirán, entre otras autoridades, el presidente del Consejo Social, Joaquín Pérez; el rector, Juan José Ruiz; el vicepresidente del Consejo Social, Antonio Gonzálvez; la vicerrectora de Economía y Sociedad, María José López; y el secretario-director del Consejo Social, José María Gómez. Con estos premios, la UMH busca reconocer la trayectoria y contribución de quienes han destacado en los ámbitos que representan las cátedras.

Entre los galardonados se encuentra Mercedes Tendero, distinguida por la Cátedra Dama d’Elx por su labor investigadora y de dirección en el yacimiento de L’Alcudia. Por su parte, el Centro Integrado Público de Formación Profesional La Torreta recibirá el premio de la Cátedra Palmeral d’Elx por su papel en la formación de personal cualificado para el cultivo de palmeras y por la reivindicación del reconocimiento del oficio de palmerero.

Alumnos de la UA y de la UNED excavan en las Termas Occidentales de Ilici / INFORMACIÓN

Cultura, patrimonio y legado audiovisual

La Cátedra Pedro Ibarra reconocerá a Carlos Maciá por facilitar fondos fotográficos de gran valor documental sobre Elche, mientras que la Biblioteca Pública Fernando de Loazes de Orihuela será premiada por la Cátedra Miguel Hernández gracias a su amplia sección dedicada al poeta.

Otro de los galardones destacados será el de la Cátedra Misteri d’Elx, que premiará al organista Ramón Vicente, en activo desde 1993. En el ámbito industrial, la Cátedra San Crispín de la Industria del Calzado concederá un premio ex aequo a figuras referentes del sector: Juan Perán, fundador del grupo Pikolinos; Jaime Carbonell, fundador de Calzados Danubio; y Manuel Román, presidente de la Asociación Española de Empresas de Componentes y Maquinaria para el Calzado.

Jaime Carbonell / Antonio Amorós

Asimismo, la Cátedra Sede UMH en Ruanda galardonará a Juan José Ballesta por su trayectoria como profesor de la UMH y voluntario en Ruanda desde 2011. La Cátedra Annetta Nicoli distinguirá a Tere Martínez por su labor combinando arte, terapias expresivas y diversidad funcional. En el ámbito audiovisual, la Cátedra Cinematografía y Documental Gudie Lawetz premiará a Antonio Segarra y José Segarra por el valioso legado cinematográfico amateur del primero y por la preservación y clasificación realizada por el segundo.

Iniciativas solidarias y música emergente

La Cátedra Clínica Jurídica reconocerá al Servicio de Comunicación, Marketing y Atención al Estudiantado de la UMH por su campaña de ayuda a los afectados por la dana en Valencia, que incluyó la distribución de 3.364 pares de botas de agua donados por Crocs Spain, una acción destacada por su impacto social.

Por último, la Cátedra en Rock, Música Moderna y Nuevas Tendencias premiará al grupo Los Manises, considerados representantes de la vanguardia musical ilicitana con proyección nacional.